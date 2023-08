I FLAMMER: Dette er blant bildene som viser at det var et russisk Tu-22M3-bombefly som i helgen ble ødelagt i et droneangrep, fastslår BBC.

BBC: Russisk bombefly ble ødelagt i droneangrep

Et droneangrep mot en flybase sør for St. Petersburg i helgen ødela et Tu-22M3-bombefly, viser bilder som BBC skriver at de har verifisert.

Russiske myndigheter hevdet i helgen at det var et militærfly som ble skadet i angrepet på Soltsij-2-basen, som ligger i Novgorod-regionen. De kommenterte videre at brannen ble slukket raskt.

Bilder i sosiale medier viser imidlertid en stor ildkule rundt et Tu-22M3-fly. Bildene er analysert av BBC Verify, som nå slår fast at de er troverdige.

BBC påpeker at ødeleggelsen av ett enkelt fly ikke påvirker Russlands evne til å bombe Ukraina, men at det igjen viser at Kyiv har evne til å gjennomføre angrep langt inn i Russland.

Det langtrekkende Tu-22M3-flyet er et av flaggskipene i Russlands flyvåpen. Det kan komme opp i en fart på to ganger lydens hastighet og er brukt intensivt til angrep mot ukrainske byer.

Soltsij-2-basen som ble angrepet, ligger rundt 650 kilometer fra grensen til Ukraina.

Russland anklager Ukraina for å stå bak. Ukraina har ikke kommentert saken.