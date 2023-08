Skogbrannen rykket

stadig nærmere

paradiset de elsket. Skulle de flykte –

eller forsøke

å redde hjemmet?



Infernoet

Infernoet

Tirsdag forrige uke satt familien Servetas og spiste frokost rundt kjøkkenbordet.

Rundt dem er den frodige nasjonalparken Parnitha, et pusterom fra byens mas, og omtalt som Athens lunger.

På bordet sto brød, hjemmelagd syltetøy, frukt, te og juice.

Så kjenner de noe velkjent og skremmende, den sure lukten av røyk.

De går ut i hagen og ser fjellsiden i flammer. Et tykt røykteppe er på vei rett mot dem.

Samtidig er brannslukkingsfly på vei innover dalen.

– Alt skjedde så raskt, sier familiefar Giannis (55).

De rekker knapt å reagere, heller ikke redde noen av tingene sine.

Giannis ønsker å bli igjen, men politimenn kommer og beordrer familien bort.

«Kom igjen! Kom igjen!», roper betjentene.

Samtidig begynner flammene å sluke hus etter hus rundt om i Athen:

Familien Servetas har to hunder og en katt. Hundene løper unna. Også katten blir skremt og forsvinner ut av syne.

Sikten er nå bare noen få meter. De er innhyllet i oransje røyk.

– Datteren min gråt og gråt: «Få med katten, pappa! Få med katten!».

Men de klarer det ikke.

De kaster seg inn i bilen og flykter bort fra hjemmet.

Frokosten blir stående igjen på bordet.

De siste to ukene har voldsomme skogbranner herjet Hellas.

Nordøst i landet er enorme områder svidd av. EU omtaler brannene som de største noensinne i EUs historie.

Mandag ble det satt inn enda flere brannkonstabler og brannbiler fra nabolandene. Brannene raser fremdeles.

Minst 20 mennesker har mistet livet, sykehus har måttet evakuere pasienter, landsbyer er brent ned og hovedstaden Athen er blitt røyklagt.

Røyken fra de flere hundre skogbrannene har vært så massiv at den er observert fra verdensrommet:

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis er ikke i tvil om skogbrannene har sammenheng med klimaendringene.

– Vi må være på konstant vakt. Vi er i en krig. Klimakrisen er her allerede og vil manifestere seg videre i hele Middelhavet. Krisene vil bli større, sa han tidligere i sommer.

I forrige uke fulgte han opp: Hellas må ta grep for å kjempe mot effektene av klimaendringer. Reformer skal gjennomføres for å sikre bedre håndtering av brannene, varslet han.

– Dette er effektene av en realitet vi allerede kjenner på, sier statsministeren.

– Den vil ha dramatiske konsekvenser for vårt økonomiske og sosiale liv.

Skogbranner er et velkjent fenomen i Hellas. Men årets branner har allerede svidd av tre ganger så store områder som vanlig.

Ikke bare klimaendringene får skylden:

Totalt har gresk politi arrestert 79 personer som de mistenker kan stå bak noen av brannene.

Fredag observerte VG

at det fremdeles

brant utenfor Athen. Brannfolkene

jobbet iherdig

mot flammene. Mandag har de fått

kontroll på brannene

utenfor hovedstaden. Men for familien

Servetas var det

allerede for sent.

I den herjede hagen er Giannis hender fulle av sot. Avokadotrær, oliven og granatepler er forkullet.

– Før var dette et paradis. Nå er jeg uten ord.

55-åringen bryter ut i tårer. Kollegaen klemmer ham. Begge er bussjåfører.

VG møter familien på dagen da de er tilbake.

Nå får de se det egne øyne: Hvordan skogbrannen antente et grantre i hagen, spredte seg til stuen – og ødela det meste av det de var så glade i.

– Vi må samle sammen våre ting, vårt sinn og minner. Så må vi prøve å komme oss gjennom dette, sier Giannis.

Kona Konstantina (44) lener seg på kjøkkenbordet.

Frokosten de forlot, er forkullet. Asken har sotet ned veggene og vinduene er knust av varmen.

– Jeg kan ikke tro at noe slikt skulle kunne skje oss. Jeg er bare glad for at mine barn og min ektemann er trygge. Jeg tror ikke på flaks, men at Gud hjalp oss.

Hun løfter ned et religiøst ikon ned fra stueveggen. Klemmer det til brystet og henger det på plass igjen:

Nå prøver de å berge det som berges kan.

De fleste møblene i hjemmet er håndlagde, solide tremøbler i gran.

I stuen står et skatoll som familiefar Giannis brukte to måneder på å lage. Nå er det forkullet.

Det eneste de hadde med seg hjem, var et håp. Om at alt hadde gått bra. Om at minst mulig var ødelagt.

Og hvordan hadde det gått med dyrene?

Den dypt religiøse familien er overbevist om at det ikke er klimaendringer som er roten til skogbrannene, men at de heller er blitt påsatt, tror de.

– Vi tror ikke på klimaendringer. Vi tror dette er rene tilfeldigheter, sier Giannis.

Skepsisen mot menneskeskapte klimaendringer er stor i Hellas, slik den også er i Norge.

Men verdens forskere og FN er klare på at menneskeskapte klimaendringer er noe som er reelt, og at det vil true vår eksistens sterkere i årene som kommer.

Spesielt siden verden fortsetter å pumpe opp og brenne fossil energi, slik som olje og gass.

Vitenskapen er krystallklar på at dødelige hetebølger, flom, tørke, uforutsigbare værsystemer og skogbranner vil øke i intensitet fremover. Med mindre verdens ledere og befolkning tar drastiske grep.

– Endringene vi ser i klimaet, skaper varmere og tørrere forhold, sier Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning:

Mange skogbranner starter naturlig av lyn, men flere er også forårsaket av menneskelig aktivitet: Glasskår i naturen eller av noen som tenner på.

Risikoene for at branner opprettholdes og utvides, er en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer.

– Fuktighet i jorden går ned, luftfuktigheten er nesten ikke til stede, også har du vind i tillegg, sier Kikki .

– Kombinasjonen av varmt vær, tørke og vind gir brannvær. Og denne typen sesong er blitt mye lenger på grunn av global oppvarming.

I ruinene av sitt utbrente hjem fant familien Servetas til slutt både katt og hunder.

Alle var i live.

Den ene hunden har fått brannskader på øret, men er ellers pigg.

Også katten Kaffe har klart seg. Men potene hennes er blitt brent.

Nå ligger hun stille i et hjørne og stirrer ut.

Ekstremværet har satt dype spor i familien.

– Nå må vi bare brette opp ermene, sier familiefar Giannis.

Tidligere i sommer brant det ukontrollert på øyene Rhodos, Korfu og Evvia, samt i nærheten av Volos sentralt i Hellas.

I juli måtte 20.000 personer, hovedsakelig turister, flykte fra Rhodos fra flammene.

Også i andre europeiske land har det vært ekstremvær i sommer.

Nå skal familien forsøke å berge tingene deres og forsøke å reparere leiligheten. De håper også å få noe erstatning fra den greske staten.

Kona Konstantina er fast bestemte på å flytte tilbake igjen.

– Dette er vårt hjem, sier hun.

Journalist og tolk Jenny Tsiropoulou bidro i felt til denne reportasjen.

PS: Har du fått med deg VGs store klimaspesial? Hvis ikke, sjekk under her: