10 personer drept etter knivstikking i Canada

Kanadisk politi melder at 10 personer er drept og 15 skadet etter en masseknivstikking i Canada søndag morgen.

Knivstikkingene fant sted flere steder i Saskatchewan, som er en canadisk provins, skriver National Post.

Politiet jaktet søndag de to som er mistenkt for å stå bak drapene.

Angrepene skal ifølge det kanadiske ridende politiet (RCMP), ha skjedd på flere ulike steder og startet i James Smith Cree Nation, et reservat for flere grupper kanadiske urinnvånere, tidlig søndag morgen.

Et eller flere ofre skal også ha blitt angrepet i landsbyen Weldon, melder cp24.com.

Politiet kjenner ikke til noe motiv for drapene. De leter etter to navngitte menn, Damien and Myles Sanderson, som blir vurdert som farlige og bevæpnet. De har gått ut med bilde og navn.

En svart Nissan Rogue er også etterlyst, og det søkes etter de to også i Alberta og Manitoba.

Ifølge cp24.com skal helsemyndighetene i provinsen Saskatchewan ha bekreftet at flere skadede har blitt behandlet på flere ulike steder. Ekstra helsepersonell er kalt inn for å håndtere det store antallet skadede.

Rhonda Blackmore i RCMP opplyser at de drepte og skadede ble funnet på 13 forskjellige steder i James Cree Nation og Weldon.

Noen av ofrene skal ha vært tilfeldige, mens andre ble ofre for målrettede angrep.

– Det som skjedde i provinsen vår i dag var grusomt, sier hun, ifølge cp24.com.

Blackmore sier videre at de skadede er tatt med til ulike sykehus, og at det kan være flere som er blitt såret i masseknivstikkingen.