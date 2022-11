IKKE I MÅL: FNs generalsekretær António Guterres sammen med predisendet for COP27 Sameh Shoukry.

Harde drakamper på klimatoppmøtet: − Tiden er ikke på vår side

SHARM EL-SHEIK/OSLO (VG/E24): FNs klimatoppmøte COP27 skulle etter planen avsluttes fredag, men mange uløste spørsmål og vanskelige stridstemaer gjør at møtene fortsetter. – Dette ser ikke lyst ut, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Amund Bakke Foss

Malene Emilie Rustad

Torsdag formiddag var FNs generalsekretær tilbake i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh, der klimaforhandlingene COP27 nå går mot slutten. Han ankom med en bekymret og klar beskjed:

– COP27 skal etter planen avsluttes om 24 timer – og forhandlingene forblir splittet på en rekke viktige punkter, sa han.

Han oppfordret forhandlerne til å handle raskt og sa videre:

– Verden følger med. Dere må levere.

Fredag formiddag, da det ennå ikke forelå noen slutterklæring, ble det bekreftet: Toppmøtet forlenges til lørdag.

– I dag skal vi gire opp igjen. Tiden er ikke på vår side, sier Egypts utenriksminister Sameh Shoukry, som er møteleder.

Info Klimaforhandlingene Landene møtes hvert år for å forhandle om hvordan landene skal samarbeide for å få ned klimagassutslippene og bekjempe global oppvarming. I år holdes møtet i Sharm el-Sheikh i Egypt. Forhandlingene kalles «conference of the partyer» og forkortes derfor til COP. Årets er den 27.-runden, og kalles derfor COP27. Forhandlingene varer i to uker, og avsluttes med en avtaletekst om hva man fikk til. Alle land må stille seg bak, ellers blir det ingen avtale. Utgangspunktet for det meste de gjør, er Parisavtalen, som ble vedtatt i 2015. Da avtalte landene at de skal kutte sine klimagassutslipp i tråd med det som skal til for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader», helst 1,5 grader. Parisavtalen er juridisk bindende – men hvor store utslippskutt hvert enkelt land skal ta, er opp til landene selv å melde inn. Landene skal melde inn nye og skarpere utslippskutt minst hvert femte år, de kan aldri melde inn et svakere mål. Vis mer

Hauge: – Ser ikke lyst til

Bellona-leder Frederic Hauge, som følger forhandlingene tett, er usikker på om det vil bli vedtatt en slutterklæring.

– Dette ser ikke helt lyst ut. Teksten vi fikk foreslått torsdag var svært rotete og vitnet om lite fremgang. Hvis det skal bli en slutterklæring i det hele tatt må de nok fortsette i hvert fall til søndag, sier han til VG fredag ettermiddag.

Torsdag ble et utkast til hovedbeslutning lagt fram på konferansen i Sharm el-Sheikh. I det forslaget gjentas blant annet formuleringen om en nedfasing av kullkraft – et stridstema i sluttfasen av fjorårets klimatoppmøte i Glasgow.

BAKGRUNN: Dette står på still under klimaforhandlingene

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttrykte umiddelbar skuffelse over utkastet:

– Dette er et altfor dårlig utkast, det mener alle vi i den vestlige gruppen. Dette kan vi ikke gå videre med. Vi må ha et nytt utkast som er mye tydeligere og som konkretiserer planene for å holde oss på 1,5-gradersmålet, og som er mer konstruktivt på dette viktige temaet som er tap og skade, sa Barth Eide ifølge NRK.

INNSPURT: Ane Aurora Skjølberg Serreli i Forum er ungdomsdelegat på toppmøtet.

Forventer at Norge tar ledende rolle

Et av de mest sentrale og vanskelige stridstemaene som forhandlerne også forsøker å løse er såkalt «tap og skade».

Landene som blir rammet hardest av klimaendringer, er ofte ikke de som har bidratt til endringene med utslipp. Skylder de rike landene å betale for tap og skade til de utsatte, fattigere landene? Hvem skal i så fall betale, hvem skal få penger og hvilket apparat skal fordele pengene?

Denne diskusjonen har blitt utsatt flere ganger, men landene har blitt enige om at i år skal dette avgjøres.

Norske Marianne Karlsen leder klimaforhandlinger: – Det haster å gjøre noe

I Sharm el-Sheikh møter E24/VG Norges eneste ungdomsdelegat på toppmøtet, Ane Aurora Skjølberg Serreli.

– Ungdomsorganisasjonene til stede er veldig glad for at Norge har vært så tydelige på at finansiering til tap og skade må løses, og har høye forventninger til at Norge tar en ledende rolle i sluttfasen av forhandlingene. De håper også å se at Norge tar kravene fra de mest sårbare landene på alvor, sier hun.

Hun har håp om at en ordning på «tap og skade» kan komme på plass.

– Men det er veldig avgjørende hva som skjer de siste timene. Ulike grupper av land er ganske uenige om hva som er den beste løsningen av forslagene som ligger på bordet, men de kan komme i mål med et slags kompromiss, avslutter hun.