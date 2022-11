FOLKEMØTE: Ron DeSantis foran sitt slagord «friheten bor her» på et valgkampmøte i Tampa i august hvor VG var til stede. Kona Casey DeSantis til venstre.

Her elsker de DeSantis: − Vil ikke dele ham med noen!

MIAMI (VG) Ron DeSantis var første republikaner på 20 år til å vinne i den demokratiske bastionen. Nøkkelen var latinamerikanere – men spørsmålet er om det er nok i møte med Trump.

– Vi vil ikke dele ham med noen! ler Suzy Pineda (44).

Hun kom til USA fra Cuba som barn, og spiser lunsj med ektemannen Ivan Pineda (45), som kom alene fra Venezuela som 17-åring.

Nå er hun sykepleier, og han eier sitt eget håndverkerfirma. Vi er i Doral-nabolaget i Miami i Florida, kjent som «Doralzuela», på grunn av de mange innbyggerne fra Venezuela.

Mannen Suzy Pineda ikke vil dele med resten av USA, er deres Florida-guvernør Ron DeSantis, som feide gjennom forrige ukes gjenvalg med en seier på 20 prosent.

Nå regnes DeSantis som den eneste reelle utfordreren til Donald Trump, som på tirsdag lanserte seg selv som republikanernes presidentkandidat til 2024.

– Jeg kan relatere veldig til DeSantis, til politikken hans, til talene hans. De stemmer veldig godt med hvordan det latinamerikanske miljøet tenker, sier Ivan Pineda.

– Han er ekstremt populær. Vi vil heller ha han her, enn i Det hvite hus.

GIFT: Suzy kom fra Cuba og Ivan fra Venezuela. Pineda-ekteparet støtter DeSantis helhjertet, og de fleste de kjenner gjør det samme. For dem er Florida det nærmeste man kommer «den amerikanske drømmen». De er på besøk i «Doralzuela» denne dagen, men bor til vanlig i Broward, Miamis nabokommune.

– Rakettdrivstoff

Veien til å vinne Det hvite hus går som regel gjennom Floridas klamme sumplandskap.

Miami-Dade, hvor strandbyen Miami og «Doralzuela» ligger, er delstatens viktigste valgkrets med over én million velgere i presidentvalg.

Miami-Dade har på grunn av den store latinamerikanske befolkningen vært demokratenes brannmur mot en sterkt økende republikansk trend i Florida de siste årene.

I 2016 vant demokraten Hillary Clinton over Donald Trump i Miami-Dade med 29 prosent. Bidens margin var nede i syv prosent i 2020.

Da DeSantis, som første republikaner siden 2002, tok valgkretsen i forrige uke var det med elleve prosent. Det er en differanse på 40 prosentpoeng til Clinton i 2016 – riktignok i et guvernørvalg, og ikke et presidentvalg.

DeSantis klarte å overbevise skarer av byens avgjørende velgergruppe: latinamerikanere.

Axios kaller det «rakettdrivstoff» for en mulig presidentkampanje.

FORKLARER: Janisset Rivero representerer den konservative, latinamerikanske organisasjonen Libre og mener DeSantis treffer velgergruppen gjennom å legge vekt på økonomisk og politisk frihet – vel vitende om at mange har bakgrunn fra dyp fattigdom i kommunistiske diktaturer.

– Politisk og økonomisk frihet

Janisset Rivero setter seg ned ved et bord på den cubanske restauranten Versailles for å forklare hvordan DeSantis har nådd inn til Miamis latinamerikanere.

Hun er talsperson for Libre, en partiuavhengig, men konservativ organisasjon som jobber for å styrke det latinamerikanske sivilsamfunnet – og engasjere dem i demokrati.

– Politisk frihet og økonomisk frihet, sier hun.

Er det ett ord DeSantis har smykket seg med som guvernør og politiker i valgkamp så er det ordet «frihet».

Florida er en «frihetens festning», hvor intolerant, liberal «wokeness» kommer «for å dø», ifølge den kulturkrigerske guvernøren.

DeSantis tilhører slik selv den harde høyrefløyen i partiet, og det er nettopp årsaken til at han også er så populær blant Trumps tilhengere.

Bakgrunn: Disse republikanerne kan utfordre Trump

ÅPEN KONFLIKT: Donald Trump har nå lansert sitt kandidatur, og kommer med hyppige angrep på Florida-guvernør Ron DeSantis, som vant sin første periode med kun 0,4 prosent etter støtte fra nettopp Trump.

For hans velgere møtes både den politiske og økonomiske friheten i DeSantis’ håndtering av pandemien:

Mens store deler av USA stengte ned, valgte han å holde åpent, ledsaget av retorisk skyts om at han sto opp mot et undertrykkende, føderalt regime som ville tvinge deg til å injisere en vaksine og samtidig slå butikken din konkurs.

Det resonnerer godt med første og andre generasjons flyktninger fra kommunistiske diktaturer i Sør-Amerika.

Spansktalende er minoriteten med flest entreprenører og bedriftseiere, ifølge Rivero.

– Det er dette som får latinamerikanske velgere til å flytte på seg. Det er dette som nå skjer i Miami-Dade. DeSantis har vært en forkjemper i disse sakene, sier hun.

ROCKESTJERNE: Det finnes ingen navn som følger samme oppadstigende kurve i det republikanske partiet som Ron DeSantis, ofte omtalt som «Trump med hjerne». Her er han etter brakseieren forrige uke.

Ekspert: Demokratenes kollaps

Michael Binder, professor i statsvitenskap ved North Florida University, står klar til å kjøle ned DeSantis-hypen.

Ifølge NBC tok DeSantis 58 prosent av Floridas latinovelgere i år, sammenlignet med 44 prosent for fire år siden.

– Men det er også viktig å huske på at demokrater rett og slett ikke møtte opp i Florida under dette valget. Det var 20 prosent færre, sammenlignet med mellomvalget i 2018. Det var en enorm bidragsyter til hans seier, sier Binder.

Entusiasmen var søkk vekk for demokratene med Charlie Crist, en tidligere republikansk Florida-guvernør som nå ville bli demokrat-guvernør.

– DeSantis så ut til å ha sikret seieren på forhånd, så mange valgte kanskje å ikke møte opp i stemmelokalene, sier Binder.

– Hvor stor bragd var det da å vinne Miami-Dade?

– Det var stort, ingen tvil om det, men det føyer seg inn i en lengre trend. Florida er nå en republikansk stat. Vi er ikke en vippestat lenger, svarer Binder.

FLAGGER: El Arepazo er en kjent restaurant i «Doralzuela» i Miami, hvor du får trøbbel med å bestille om du ikke snakker spansk.

Likte migrantstunt

Som med håndteringen pandemien, har DeSantis også tatt store sjanser med immigrasjonspolitikken – i en delstat hvor innvandrervelgere er så viktige.

I september fikk han nasjonal flombelysning på seg da han sendte 50 migranter – i hovedsak venezuelanere som egentlig befant seg i Texas – med fly til øya Martha’s Vineyard i erkeliberale Massachussets.

Budskapet: Om demokratene ønsker liberal grensepolitikk, får de ta imot migrantene selv – og utfallet ble kraftig fordømmelse, etterforskning og søksmål.

REPUBLIKANER: Suzy Pineda kom fra Cuba som 8-åring, og mener republikanernes grensepolitikk er rettferdig. Hennes familie måtte betale dyrt for å komme seg til USA og gå gjennom den legale immigrasjonsprosessen.

– Jeg likte det. Det var morsomt, sier Ivan Pineda.

– Selvfølgelig, de er hyklere. De vil at andre skal håndtere det, sier kona, som kaller seg «hardcore republikaner».

Ekteparet fremhever begge hvordan de selv gikk gjennom den nødvendige prosessen for å komme til USA lovlig.

Utenfor restauranten, under Venezuelas flagg, sitter det et par med to barn. Kvinnen har en amputert fot, hun gråter i samtale med noen som kan spansk. VG forsto bare ordet «migrant».

– Jeg måtte vente i fem år, vi måtte betale mye penger for å få det til. Mine venner venter fortsatt, de må også betale mye penger og så kan noen andre bare dra til grensen og komme over gratis? spør Suzy Pineda.

USIKKER: Må Ivan Pineda velge mellom Trump og DeSantis i et primærvalg, er han usikker. Han misliker Trumps angrep på Florida-guvernøren, men ville stemt på begge i et hovedvalg.

– Trumps grunnfjell

Så er vi fremme ved det alle lurer på: Blir det Trump eller DeSantis for republikanerne i 2024?

– Jeg har ikke bestemt meg, sier Ivan.

– Trump, sier Suzy.

Professor Binder er avmålt hva gjelder DeSantis som presidentkandidat, og mener han tidligst vil lansere et mulig kandidatur neste sommer – etter først å ha banket gjennom populær politikk i Floridas delstatsforsamling.

– Det er en oppfatning om at DeSantis har tatt innpå Trump fordi han vant Florida med stor margin, man blant republikanske primærvalgsvelgere, vet jeg ikke om noe har endret seg dramatisk, sier Binder.

Han viser til at det er disse velgerne som også stemte på Trumps tapende, kritiserte kandidater i årets mellomvalg.

– Trumps grunnfjell er fortsatt Trumps grunnfjell, sier Binder.