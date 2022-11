Aftonbladet: To brødre tiltalt for spionasje for Russland

Svensk sikkerhetspoliti har nå tiltalt to brødre, mistenkt for spionasje til fordel for Russland, ifølge Aftonbladet.

De to brødrene har sittet i varetekt i ett år, ifølge Aftonbladet.

Først ble en 42 år gammel mann pågrepet, mistenkt for grov spionasje, blant annet i Stockholm. Det må ha pågått i ti år.

42-åringen har en imponerende CV. Da Sikkerhetspolitiet slo til i september 2021, jobbet han som en høytstående sikkerhetssjef i et offentlig organ.

Han har også jobbet i Sikkerhetspolitiet og Militær etterretnings- og sikkerhetstjeneste (Must), og det er i denne perioden han er mistenkt for lovbrudd.

I november ble også en 35 år gammel bror til 42-åringen pågrepet og varetektsfengslet, mistenkt for grov spionasje, i følge Aftonbladet.

– Aktorene Per Lindqvist og Mats Ljungqvist ved Nasjonal sikkerhetsenhet har i dag tatt ut tiltale mot to menn for grov spionasje på vegne av Russland. Den ene mannen er også siktet for grovt uvedkommende forhold med hemmelig informasjon», skriver Statsadvokatembetet.

Lindqvist sier i en pressemelding det har vært en kompleks etterforskning av en svært vanskelig forbrytelse og mistanken gjelder svært alvorlig kriminalitet.

– Lovbruddet er alvorlig fordi det gjelder forhold som har stor betydning. Informasjonen som er innhentet, videresendt og utlevert uten autorisasjon kan, ved å nå frem til en fremmed makt, være til skade for Sveriges sikkerhet, sier han.

VG skrev først at de to brødrene var siktet, men nå er det altså tatt ut tiltale mot dem.