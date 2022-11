I RUSSISK UNIFORM: Bildet viser Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov (til venstre) i militæruniform. Ifølge den russiske Telegram-kanalen som først publiserte bildet, er bildet tatt etter uteksaminering fra et militærakademi i Kaliningrad i 2006.

Etterretningsekspert om russisk forsøk: − De er kreative, det skal de ha

Russiske myndigheter hevder en avslørt GRU-agent er heroinsmugler – og vil ha ham utlevert. – Trolig et dekke for å virke troverdig, sier etterretningsekspert.

Den russiske GRU-agenten Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov sitter fengslet for identitetssvindel i Brasil etter han forsøkte å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen i Nederland tidligere i år.

VG har fått tilgang på dokumenter som viser hvordan russiske myndigheter nå jobber for å hente Tsjerkasov hjem.

I det russiske narrativet er ikke Tsjerkasov en spion. De hevder derimot at han er en ettersøkt heroinsmugler på rømmen. Men historien har flere svakheter.

LES SAKEN HER: Russland hevder avslørt agent er heroinsmugler

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.

TATT: Brasilianske Viktor Muller Ferreira ble avslørt som den russiske GRU-agenten Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov.

– Kreative

– Det er egentlig en smart vending for å få ham ut igjen, sier hovedlærer i etterretning på Forsvarets høgskole, Tom Røseth til VG.

Dersom staten Russland legger på ham en kriminalsak der de ønsker ham utlevert, må myndighetene i Brasil forholde seg til de offisielle forespørslene og utleveringsanmodninger etter forholdene som er, understreker han.

– De er kreative, det skal de ha, sier Røseth om russerne.

Han påpeker at russerne tar vare på sine egne – gjerne etter å ha benektet enhver befatning først.

– Og så er de er knallharde mot dem som går mot systemet, som Skripal.

Plantet historie

Røseth er klar på at Tsjerkasov må ha fått trening som GRU-agent for å sendes ut i verden i dypt dekke.

– Skal du ha en person inn og gjøre det her, må personen trenes opp til det. Du tar ikke bare en narkotikasmugler og gjør han om til GRU-agent, sier han.

Agentene er ofte tidligere Spetsnaz-soldater, Spetsnaz-soldater, Russiske spesialsoldater som har sabotasje mot sivile og militære mål, etterretningstjeneste, anti-terrorisme, likvidasjon av nøkkelpersoner og operasjoner bak fiendens linjer som oppgave.forklarer Røseth.

– Spetsnaz er bredere enn spesialstyrkene I Norge. De har militær bakgrunn og er ofte litt røffe og rett på, som spesialstyrker ofte er. De er ute etter å få effekt ganske raskt, sier Røseth.

Den russiske historien om heroinsmuglingen kan ha sprunget ut fra flere scenarioer:

– Tsjerkasov kan ha hatt en rolle i å infiltrere narkotikamiljøer, men det er ikke GRUs embete i det hele tatt. Det kan også hende at Tsjerkasov har drevet med narkotikasmugling på siden i Russland med pengemotivasjon, sier Røseth.

– Men det mest trolige er at Russland har plantet historien som et dekke for å virke troverdig overfor brasilianske myndigheter, understreker han.

Røseth mener det er lite trolig at smuglerhistorien alltid har vært en del av Tsjerkasovs dekke som illegalist.

– Du vil ikke gi en person en narkotikasak og så fremme personen som troverdig.

CV: Dette profilbildet lastet Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov opp sammen med arbeidshistorikken til sin falske identitet Viktor Muller Ferreira.

Kjent taktikk

Dokumentet, som VG har fått tilgang på, er signert Russlands visestatsadvokat Piotr Petrovitsj Gorodov og sendt til Brasils justisminister Anderson Gustavo Torres.

Over flere titalls sider beskriver russiske myndigheter den detaljerte smuglerhistorien, presenterer flere navngitte og ikke-navngitte personer i smuglernettverket, helt fra 2013.

Røseth påpeker at «information overload» «information overload» Store mengder informasjoner en kjent taktikk.

– Kanskje for å overvelde Brasil, for å imponere eller for at brasilianerne ikke har tid til å ettergå alle opplysningene, sier han.

– Det springende punktet er uansett om brasilianerne kjøper det, sier han.

Likhetstrekk med Norge

Saken har flere likhetstrekk med russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, som er siktet for spionasje i Norge:

Begge anklages for å være GRU-illegalister. Begge skaffet seg falsk brasiliansk identitet og statsborgerskap. Begge hevdet de hadde brasiliansk mor og portugisisk far. Og begge tok utdanning ved nordamerikanske universiteter, før de søkte seg til Europa.

I realiteten er de begge avslørt som offiserer i den russiske etterretningstjenesten GRU, og en del av landets hybride krigføring.

PÅGREPET: Den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria mistenkes for å være russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.

– Tror du at russerne vil forsøke å få utlevert Mikusjn på samme måte om han skulle bli utvist til Brasil?

– Hvis det fungerer på Tsjerkasov, så kanskje, sier Røseth.

Russiske myndigheter har på nåværende tidspunkt ikke innrømmet at Mikusjin er russisk statsborger.

– De vil ikke innrømme noe på Mikusjin før han er dømt og fengslet og eventuelt utlevert et sted, sier Røseth.

Dersom Mikusjin blir dømt for spionasje i Norge, kan han bli utlevert i en utveksling med Russland.

– Det trenger ikke å være nordmenn som kommer ut fra den andre siden, påpeker Røseth.

Han trekker frem den spiondømte amerikaneren Paul Whelan og den narkotikadømte basketballspilleren Brittney Griner.

– Det er viktig å beholde kortene mens man kan, sier Røseth.

MØTE: Russlands president Vladimir Putin i møte med Brasils sittende president Jair Bolsonaro i februar 2022.

Presidenten bestemmer

Utleveringssaken ligger nå hos domstolen i Brasil, som må ta stilling til om vilkårene for utlevering til Russland er oppfylt.

Såfremt ikke høyesterett avviser utleveringsbegjæringen, så er det opp til sittende president Jair Bolsonaro å ta den endelige beslutningen om Tsjerkasov skal sendes til Russland, skriver BBC Brazil fredag.

Om beslutningen utsettes til over nyttår er det opp til neste president, Luiz Inácio Lula da Silva å avgjøre saken.

– Spørsmålet er om det er viktig nok i relasjonen mellom Russland og Brasil. Om Bolsonaro synes det er viktig nok før han fratrer, sier han.

Ifølge VGs opplysninger ba Tsjerkasov selv om å bli utlevert til Russland.

I Brasil er Tsjerkasov allerede dømt til 15 års fengsel for dokumentforfalskning. En narkotikadom etter forholdene Russland anklager ham for i dokumentene sendt til Brasil, kan gi ham en dom på 20 år.