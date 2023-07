1 / 4 NASJONALDAGEN: Flere tusen møtte opp i hovedstaden Limas gater for å demonstrere fredag under Perus nasjonaldagen 28.juli. SIKKERHETSSTYRKER: Hundrevis av politibetjentene prøvde å få kontroll. DEMONSTRASJONER: På bildet ser man tåregass blir brukt i politets kamp mot demonstrantene i Perus hovedstad, Lima. TÅREGASS: Det ble brukt tåregass under demonstrasjonene. forrige neste fullskjerm NASJONALDAGEN: Flere tusen møtte opp i hovedstaden Limas gater for å demonstrere fredag under Perus nasjonaldagen 28.juli.

Voldsomme scener i Peru – presidenten ber om «nasjonal forsoning»

Peru har vært rammet av voldsomme opptøyer etter at presidenten ble avsatt i vinter. Nå har volden igjen blusset opp.

Kortversjonen Peru har sett økende uroligheter og demonstrasjoner etter avsettelsen av tidligere president Pedro Castillo.

Demonstrantene krever nyvalg og at Perus nye president, Dina Boluarte går av. De krever også straffeforfølgelse av politikere.

Dina Boluarte har bedt om lovgivende fullmakt fra kongressen for 120 dager for å bekjempe usikkerhet og kriminalitet.

Totalt skal 49 sivile ha blitt drept under protestene siden de startet i vinter. Vis mer

Fredag økte demonstrasjonene i Peru igjen i styrke, i anledning Perus nasjonaldag 28. juli, skriver den peruanske avisen La Republica.

Det florerer bilder og video på sosiale medier som viser voldsomme sammenstøt mellom peruanske sikkerhetsstyrker og demonstrantene, i hovedstaden Lima.

Fredag kveld melder Reuters at Perus president, Dina Boluarte, vil be om lovgivende fullmakt fra kongressen i 120 dager for å bekjempe ustabilitet og kriminalitet.

Boluarte ber også om en «stor nasjonal forsoning» i lys av de nye protestene.

HOLDT TALE: Presidenten i Peru Perus president, Dina Boluarte, ber nå om «stor nasjonal forsoning» i lys av nye protester i landet.

Dødelig ammunisjon

Amnesty International Amnesty InternationalAmnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. har etterforsket dødsfallene til 25 personer som ble drept i regionene Ayacucho, Apurimac og Puno mellom 7. desember 2022 og 9. februar 2023 som følge av demonstrasjonene.

De konkluderer med at peruanske sikkerhetsstyrker skal ha brukt dødelig makt, som skarpe kuler og våpen som er forbudt i lovlig politiarbeid.

De bruker ord som «utenomrettslige henrettelser» og «utstrakt bruk av dødelig ammunisjon», skriver CNN.

Dette skal ha foregått mens sikkerhetsstyrkene har forsøkt å kontrollere masseprotestene som har foregått i landet siden starten av desember i fjor.

Ifølge La Republica bruker politibetjentene både tåregass og vold for å få bukt med demonstrantene.

KREVER AVGANG: Demonstrantene krever at den nåværende presidenten går av.

Totalt har 49 sivile blitt drept under protestene.

Amnesty Internationals rapport fant at mange av ofrene var under 21 år gamle, og blant de dokumenterte tilfellene var seks barn.

Flyplasser ble stengt

De omfattende protestene startet etter at president Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet etter å ha blitt anklaget for statskupp.

Bare timer etter at Castillo ble avsatt, ble visepresident Dina Boluarte tatt i ed som interimspresident i nasjonalforsamlingen.

Dette resulterte i store protester, som førte til at hundrevis av mennesker tok til gatene. Flyplasser ble stengt på grunn av vandalisme, og tusenvis at turister ble strandet i landet.

Dette førte også til at det Søramerikanske landet erklærte landsomfattende unntakstilstand.

SAMMENSTØT: Det foregikk flere sammenstøt i løpet av fredagen.

Demonstrantene fremmet krav om nyvalg, og at den nye presidenten Dina Boluarte skal gå.

Tirsdag 18. juli skrev også CNN at protestantene kom med nye krav, som innebærer blant annet at politikere også skal kunne straffeforfølges.