RANSAKELSER: Politiet gjennomsøker Rex Heuermanns hjem 15. juli.

Etterforsker om mistenkt seriemorder: − Han er en demon

En av sjefetterforskerne av seriedrapene på Long Island, Anthony Carter, avslører at politiet fryktet at den mistenkte seriemorderen hadde funnet seg et nytt offer.

Kortversjonen Rex Heuermann (59), en arkitekt fra Manhattan, er arrestert og siktet for drap på tre kvinner i forbindelse med de uoppklarte seriedrapene i Gilgo Beach på Long Island, New York.

Heuermann er også hovedmistenkt i en fjerde drapssak. Han nekter straffskyld.

Pågripelsen skjedde etter DNA-match på et hårstrå funnet på en av de drepte kvinnene.

Etterforsker Anthony Carter beskriver Heuermann som «en demon». Han avslører også at politiet fryktet at Heuermann valgte ut et nytt offer. Vis mer

Rex Heuermann (59) ble arrestert midt på gaten på Manhattan fredag, mistenkt og siktet for å ha drept tre kvinner.

Han er også hovedmistenkt i en fjerde drapssak.

Seriemordene på Long Island i New York har vært et mysterium i 13 år, og saken er full av mysterier og merkelige sammentreff. Den er blitt døpt «Seriedrapene i Gilgo Beach» i amerikanske medier.

CNN har snakket med Anthony Carter, en av etterforskningslederne på saken.

– Han er en demon. Og det er virkelig vanskelig å sette seg inn i hodet på noen som er i stand til å begå slike handlinger, sier han.

– Vedkommendes intensjon har vært å gjøre det han gjorde med ofrene. Derfor sier jeg at han er en av de verste, om ikke den verste, fortsetter Carter.

PÅGREPET: Rex Heuermann (59) er siktet for drapet på tre kvinner og hovedmistenkt for ytterligere ett drap. Politiet utelukker ikke at han har drept flere.

Nekter straffskyld

Heuermann nekter straffskyld. I en uttalelse til lokale News 12 mandag sier hans forsvarer at det ikke er noe ved klienten som skulle tilsi at han har begått drapene han er siktet for. Han påpeker at Heuermann har vært gift i 25 år, og sier at han er en «dedikert far til sin datter og stesønn».

– Til tross for at myndighetene har bestemt seg for å fokusere på ham selv om det finnes sterkere ledetråder, ser vi frem til å forsvare ham i retten foran en upartisk jury, sier advokaten.

OFRENE: Melissa Barthelemy (øverst til venstre), Amber Costello (øverst til høyre), Megan Waterman (nede til venstre) og Maureen Brainard-Barnes. Heuermann er siktet for å ha drept Barthelemy, Costello og Waterman, og er politiets hovedmistenkte i drapet på Brainard-Barnes.

Minst elleve lik

Saken så først offentlighetens lys etter at 23 år gamle Shannan Gilbert forsvant 1. mai 2010. Hun hadde selv ringt nødnummeret og fortalt at hun var i fare da hun var på jobb som prostituert Oak Beach.

I søket etter Gilbert fant politiet fire kvinnekropper i løpet av to dager. Alle jobbet som prostituerte og alle var pakket inn i striesekker av samme type.

Ved begynnelsen av 2011 var antallet steget til ti.

Halvannet år senere ble Gilbert funnet død like ved der hun forsvant.

På spørsmål fra CNN om hvorvidt etterforsker Carter tror det kan være flere ofre, svarer han:

– Jeg tror at de neste dagene, mens vi samler mer bevis, så er alt mulig.

STRANDEN: Her ble levningene etter elleve kvinner funnet.

– Det gjenstår fortsatt ting vi må gjøre. Det er fortsatt levninger som må undersøkes i Gilgo, sier Carter.

CNN skriver at Heuermanns kone og to barn samarbeider med politiet.

Fryktet nytt offer

Heuermann jobbet som arkitekt på Manhattan. Naboer har beskrevet hvordan han hver dag tok toget til Manhattan ikledd slips og dress.

Han har i flere tiår bodd i Massapequa Park, på den andre siden av bukten for hvor kvinnene ble funnet.

Først da etterforskere klarte å knytte en pickup, som ble observert der levningene ble funnet, til Heuermann, åpnet politiet etterforskning mot ham.

Pågripelsen kom først ett år etter at politiet først fattet interesse for ham.

OVERVÅKET: Her er Heuermann i en telefonbutikk påManhatten i mai i år.

Heuermann var blitt holdt under oppsyn i flere måneder, og ble pågrepet etter at etterforskerne fikk DNA-treff på et hårstrå funnet på en av kvinnene, Megan Waterman.

Etterforskerne matchet 59-åringens DNA ved å hente det ut fra pizzarester han hadde slengt fra seg i en søppelbøtte på Manhattan i januar.

– Det var mye utholdenhet og mye detaljert planlegging som gikk inn i det, sier Carter.

– Da vi endelig pågrep ham, var det første jeg tenkte: «Vi har ham», sier Carter.

Han medgir overfor CNN at politiet fryktet at Heuermann hadde pekt ut et nytt drapsoffer.

– Det var alltid et hensyn og grunnen til at vi gikk til pågripelse torsdag kveld, sier han.