Krankollaps i New York - minst én skadet

Flere medier, blant annet New York Times, skriver at en kran har delvis kollapset i New York. Minst én person er skadet.

Det er ukjent om det var personer i kranen da den kollapset.

Hendelsen fant sted klokken 07.30 lokal tid i området rundt 10th Avenue ved 41st Street, nær bydelen Hudson Yards på Manhattans vestkant, ifølge politiet i New York.

Politiet ber folk om å holde seg under området. Trafikken i området preges av hendelsen, opplyser lokale myndigheter.

