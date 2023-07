VENTER: Venninnene Sofie Jakobsen Lihaug og Jenny Berge Slette venter på å komme seg hjem til Norge etter de ble påkjørt i Athen forrige uke.

Sofie (18) og Jenny (18) ble påkjørt i Athen: − Kom ut av ingen steder

Natt til onsdag forrige uke skulle Sofie Jakobsen Lihaug og Jenny Berge Slette gå til et utested i Athen. Plutselig så Jenny at noe kom mot dem. Så ble det svart.

Kortversjonen Sofie Jakobsen Lihaug (18) og Jenny Berge Slette (18), begge fra Oslo, ble påkjørt av en bil natt til onsdag forrige uke mens de var på ferie i Athen, Hellas.

Begge har alvorlige bruddskader etter sammenstøtet. Jenny kan ikke gå på to måneder.

To av jentene fløy tilbake til Norge på onsdag. Sofie og Jenny er fortsatt på sykehus i Athen. Vis mer

Forrige uke var Jenny Berge Slette (18) og Sofie Jakobsen Lihaug (18) på tur i Hellas med to venninner.

Natt til onsdag skulle de stikke til stranden for å gå på en strandklubb i Athen.

På vei til utestedet gikk det fryktelig galt.

– Vi gikk på fortauet, og plutselig ser jeg at det kommer noe mot oss. Før jeg rekker å reagere eller tenke ligger jeg på bakken, sier Jenny til VG.

Fikk panikk

En bil kom bak dem i høy hastighet og traff tre av jentene.

Jenny og Sofie fikk alvorlige bruddskader etter sammenstøtet.

– Bilen kom ut av ingen steder, sier Jenny.

Da Jenny våknet til, hørte hun skrik, og flere hadde samlet seg rundt dem.

– Da jeg våknet på bakhjulet av bilen fikk jeg helt panikk. Da hadde det samlet seg en ring rundt oss av lokale, forteller 18-åringen fra Oppsal i Oslo.

UNDERSØKELSER: Jenny Berge Slette som blir undersøkt av helsepersonell på sykehuset.

Etter hvert kom ambulanse på stedet, og jentene som ble truffet av bilen kom seg på sykehus.

Jenny og Sofie tror at sjåføren av bilen som traff dem mistet kontrollen da vedkommende holdt på å krasje med en annen bil.

– Mye redsel

Som følge av sammenstøtet ble den venstre leggen til Jenny brukket.

– I tillegg er menisken skadet, lårbeinet mitt er nesten brukket, det høyre kneet mitt er skadet og jeg har tre stifter i hodet, forteller 18-åringen.

– Jeg kan ikke gå på to måneder, legger hun til.

To av jentene fikk dratt tilbake til Norge onsdag. Men Jenny og Sofie er fortsatt på sykehus i Athen.

– Det har vært ganske mye redsel de siste dagene. I tillegg er det ikke alle som snakker engelsk her, sier Jenny.

FORSLÅTT: Sofie Jakobsen Lihaug har brudd i den ene leggen og den ene ankelen og er kraftig forslått over hele kroppen.

Foreldrene til jentene kom til Hellas med en gang de fikk høre hva som hadde skjedd.

– Vi foreldre som kom ned er glade for at det gikk så bra som det gjorde. Vi opplever at bilene langs veien kjører utrolig fort, sier moren til Sofie, Maria Lihaug.

Foreldrene har sett bilder politiet hadde fra åstedet der bilen sto, og bakken skal ha vært full av blod.

– Det er liten tvil om at de tross alt har hatt englevakt, sier moren.

Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Siden fredag har de to jentene og foreldrene deres ventet på å få reise hjem.

– Vi må fraktes med ambulansefly, for vi må ligge når vi skal reise.

SYKEHUS: Sofie Jakobsen Lihaug på sykehuset.

– Hvordan får dere tiden til å gå ?

– Mobilen min ble ødelagt av sammenstøtet. Så vi spiller litt kort. Men ellers går det med mye tid på å bare stirre i veggen, sier Jenny frustrert.

– Vi vil bare hjem.

