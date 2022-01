I HARDT VÆR: Statsminister Boris Johnson i Storbritannia.

Downing Street: Vil ikke etterforske påstander om utpressing av partikolleger

Presset rundt Boris Johnsen øker. Partikolleger av ham hevder de ble truet av regjeringsmedlemmer i forbindelse med et mulig mistillitsforslag mot statsministeren. Johnsen selv mener å ikke ha sett beviser for slike anklager.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Torsdag sa parlamentsmedlem William Wragg at partikolleger som enten har vendt seg mot Johnson, eller vurderer å gjøre det, har mottatt trusler og blitt forsøkt utpresset.

Det skriver The Guardian.

Wragg er én av de konservative representantene i det britiske Underhuset som ønsker et mistillitsforslag mot Boris Johnson.

– De siste dagene har et antall medlemmer av parlamentet møtt press og trusler fra medlemmer av regjeringen på grunn av sitt erklærte eller antatte ønske om et mistillitsforslag rundt statsministerens lederskap av partiet, sa Wragg.

Han hevdet videre at spesialrådgivere og ministre i Johnsons regjering har oppfordret til publisering av ydmykende historier til partimedlemmer som de antar ikke har tillit til statsministeren.

Wragg oppfordret samtidig representanter som skal ha blitt utpresset, om å melde fra til speakeren i Underhuset, samt til politiet.

TORY-MEDLEM: William Wragg

Et mistillitsforslag mot Johnson vil i så fall medføre en avstemming om han har tilliten til å lede partiet i tiden fremover.

For at det skal skje må minst 54 av partiets parlamentsmedlemmer sende brev til den såkalte 1922-komiteen.

Bare onsdag ble det ifølge Sky News sendt tolv slike brev. Flere skal ha vært sendt fra før, og det ventes at enda flere vil bli sendt. Men foreløpig vet ingen nøyaktig hvor mange. Bare fire har faktisk bekreftet at de har gjort det.

Parlamentsmedlem Christian Wakeford meldte onsdag overgang fra De konservative til det andre store partiet, Labour.

Han står torsdag frem som en av dem som skal ha blitt truet av partiets innpiskere.

Til BBC sier han at han ble truet med at finansiering til en videregående skole i sin valgkrets kunne bli skrinlagt om han ikke stemte på en bestemt måte.

Vil ikke etterforske

Downing Street svarte torsdag på anklagene og sa da at Johnson tar avstand fra all mobbing og trakassering, ifølge Reuters.

– Vi er ikke kjent med noen beviser som støtter det som åpenbart er alvorlige anklager, sa en talsperson for Johnson.

Men Downing Street uttalte også at de ikke vil dykke nærmere inn i påstandene.

Som følge av at Downing Street ikke har sett beviser for dette, vil de heller ikke iverksette en undersøkelse av påstandene, sa talspersonen.

Opposisjonspartiet Labour har derimot bedt om at anklagene etterforskes.

Det samme gjør lederen av Det skotske konservative partiet, Douglas Ross, som også har bedt statsministeren om å gå av.

– Det er alvorlige påstander og jeg er sikker på at de vil bli etterforsket, sier han.

Ifølge BBC har Johnson imidlertid selv svart ja på at han vil undersøke om det finnes beviser for påstandene.

– Ville vesten-kultur

Øivind Bratberg er redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no og er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Hvordan ser situasjonen ut for Johnson?

– Det er verdt å merke seg, også med de siste nyhetene, at det er mer og mer som tyder på en ville vesten-kultur i flere deler av Det konservative partiet, sier Bratberg til VG.

Han mener at dette er utypisk for et slikt styringsparti og peker på at Johnson er en del av det han kaller for en ukultur, men at også denne ukulturen speiler statsministeren.

– Dette er knyttet til kretsen rundt Johnsen, en ukultur blant nære rådgivere, at det er folk som ikke har sunt politisk vett eller gode moralske vurderinger. Dette er også statsministeren en del av, men det handler om mer enn ham.

FØRSTELEKTOR: Ved Universitetet i Oslo og redaktør i britiskpolitikk.no Øivind Bratberg.

Bratberg ønsker ikke å levere en spådom om hvor tynn tråden Johnson henger i er, men sier at situasjonen rundt ham viser hvilken prøve det faktisk er å være statsminister.

– Boris Johnson bærer ikke preg av å ha gjennomført den prøven med stil, det gjør han ikke.

Neste uke kommer en granskingsrapport om pandemifestene i Downing Street. Bratberg tror flere av Johnsons partikolleger vil vente til da med å bestemme seg for å fremme eller ikke fremme mistillitsforslag.

– Sjakk matt

Torsdagens anklager er ifølge den høytstående partikollegaen og tidligere brexitminister Steve Baker det som kan velte Johnson som statsminister.

– Vi gjorde ikke Boris Johnson til statsminister på grunn av hans grundige forståelse av kjedsommelige regler, men dette er forferdelig og folket er med rette rasende, sier Baker til BBC.

Han legger til:

– For øyeblikket er jeg redd for at det ser ut som sjakk matt, men vi får se om han kan redde seg selv.

TOPPOLITIKER: I Det konservative partiet, Steve Baker.

Maktkamp: – Kan bli ufint

Atle Libæk Wold er førsteamanuensis i britiske studier ved Universitetet i Oslo.

Til VG sier han at hendelsene i britisk politikk de siste dagene, høres ut som «vanlig prosedyre».

– Det er viktig å tenke på at det er en maktkamp på gang innad i Det konservative partiet, sier Wold.

Han presiserer at Johnson så langt ikke har gitt uttrykk for at han vil trekke seg, og at statsministeren derfor må mobilisere en form for motangrep mot dem som ønsker ham bort.

– Da er det god sjanse for at det kan bli ufint, sier Wold.

FØRSTEAMANUENSIS: Atle Libæk Wold i britiske studier ved Universitetet i Oslo.

På spørsmål om de påståtte pressmidlene til den britiske regjeringen er innenfor, sier han at det er naturlig for Johnson å involvere partiapparatet, deriblant innpiskere, i denne maktkampen.

– Det jeg ikke vet, er om dette har skjedd før og om dette er vanlig. Hvor går grensen på hva som er akseptabelt press og ikke? spør Wold seg likevel.

– Er det noen tydelige kandidater til å ta over ledervervet?

– Det er vel ikke slik at det stikker seg frem en åpenbar kandidat nå. Det er ingen åpenbar etterfølger.

I hardt vær etter pandemifester

Bakteppet for at Johnson nå presses fra skanse til skanse, er at britiske medier har meldt om minst elleve fester som angivelig fant sted enten i statsministerboligen eller i andre regjeringslokaler i nedstengingsperioder mellom mai 2020 og april 2021, ifølge Reuters.

Johnson har flere ganger beklaget festene, men har blant annet hevdet at han har trodd han var der som en del av et jobbarrangement. Unnskyldningene har blitt omtalt av mange som patetiske.

Han har også nektet å forholde seg til krav om at han bør gå av, slik opposisjonen, og altså stadig flere av hans egne, mener at han bør.