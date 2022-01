MOTSTAND: Russlands president Vladimir Putin. Kreml avviser rapportene om at Russland forbereder en provokasjon i Ukraina.

USA hevder at Russland planlegger «falskt flagg»-operasjon mot Ukraina

Ifølge flere amerikanske medier hevder USA at Russland har plassert sabotører i Ukraina. Russland avviser påstandene.

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske etterretningskilder sier til flere amerikanske medier fredag at Russland har posisjonert personell for å gjennomføre aksjoner som kan gi grunnlag for invasjon.

– Russland legger ned grunnarbeidet for å ha en mulighet til å fabrikkere et påskudd for en invasjon, inkludert gjennom sabotasjeaktiviteter og informasjonsoperasjoner, ved å anklage Ukraina for å forberede et nært forestående angrep mot russiske styrker i østlige Ukraina, sier en amerikansk tjenesteperson til The Guardian.

Ifølge avisen mener Washington at angrepet kan starte i løpet av den kommende måneden.

Også Washington Post og CNN har omtalt de samme uttalelsene.

Avviser påstandene

Fredag ettermiddag avviser Kreml påstandene.

De siste ukene har spenningen mellom Russland og Nato, Ukraina og USA virkelig tilspisset seg. I løpet av uken har det vært gjennomført samtaler for å få til en nedtrapping av konflikten, men uten at det skal ha fått partene til å komme med særlige innrømmelser.

Flere eksperter VG har snakket med, sier fredag at det kan se ut som at vi nå er nærmere en væpnet konflikt.

Den hyppige møtevirksomheten den siste uken kommer av at Vesten frykter for Russlands intensjoner med sine rundt 100.000 soldater plassert nær grensen til Ukraina. Planlegger de en invasjon, eller forsøker de bare legge press på Nato for å unngå at Ukraina bli medlem av alliansen?

Usikkerheten rundt dette har vært – og er fremdeles – svært stor.

Vladimir Putin og Joe Biden.

Advarer mot sanksjoner

Den russiske regjeringen har sendt operatører inn i Øst-Ukraina som forberedelse til de potensielle sabotasjeoperasjonene opplyser Biden-administrasjonen ifølge Washington Post fredag.

– Det russiske militæret planlegger å starte med disse aktivitetene noen uker før en militær invasjon, som kan komme før midten av februar. Vi så det samme i 2014 i forbindelse med Krim, sier en amerikansk tjenesteperson til CNN.

Det hvite hus har advart om «alvorlige konsekvenser» inkludert brede sanksjoner mot Russland hvis landet igangsetter en invasjon av Ukraina slik som i 2014, ifølge The Washington Post.

En rekke av Ukrainas statlige nettsteder ble ifølge CNN rammet av et nettangrep fredag, en utvikling som europeiske tjenestemenn advarte om ville øke spenningen rundt Ukraina ytterligere.