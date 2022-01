KINA-SAMTALER: Russlands president Vladimir Putin i en videosamtale med Kinas president Xi Jinping 15.desember i fjor. Det blir nye møter i Beijing om kort tid, dersom Putin bestemmer seg for å dra til OL-åpningsseremonien.

Ekspert: Tror Kina vil advare Putin mot militærmakt i Ukraina

Den russiske presidenten Vladimir Putin har en stående invitasjon til vinter-OL og åpningsseremonien i Beijing om to uker. Det beste for freden i Europa vil være om han faktisk reiser til Kina, ifølge PRIO-professor og fredsforsker Pavel Baev.

Etter forrige ukes møter med russiske toppdiplomater i Geneve, Brussel og Wien, venter USA og Nato-landene nå i spenning på neste trekk fra Russlands president.

«Min gjetning er at han vil gå inn», sa USAs president Joe Biden på sin pressekonferanse onsdag.

– Samtalen var viktige, men de ga ingen resultater. Putin hadde gitt sine toppdiplomater et «mission impossible», sier Pavel Baev til VG.

Han er forskningsprofessor på fredsforskningsinstituttet PRIO, med Russlands utenriks og sikkerhetspolitikk, og Russlands forhold til Nato og vesten, som arbeidsfelt.

Baev er også tilknyttet tenketanken Brookings i Washington som gjesteforsker.

Uforutsigbart

– Det er svært usikkert om hans nærmeste medarbeidere vet hva som blir Russlands neste trekk. Gjennom de to siste årene har Putin blitt mer uforutsigbar, forklarer Pavel Baev, som selv har bakgrunn fra Russland.

Nå håper Baev - for verdensfredens skyld - at Putin virkelig reiser til Beijing, og at han er på kinesernes offisielle ærestribune under åpningsseremonien fredag 4.februar.

– Jeg tror ikke at Kina ønsker noen væpnet konflikt i Europa. Det er ikke i Kinas interesse, sier fredsforskeren.

– President Xi Jinping er en leder som har stor innflytelse over Putin. Den russiske presidenten har nå malt seg inn i et hjørne i forholdet til Europa og USA. Kina kan derfor være i posisjon til å overtale Russland til å avstå fra en invasjon av Ukraina, legger han til.

ALENE PÅ PODIET: President Putin gikk i selv-isolasjon i september i fjor, etter at flere av hans nærmeste medarbeidere ble syke. Etter det skal restriksjonene rundt presidenten vært strenge. Her er han alene på podiet, langt unna journalistene, på sin årlige pressekonferanse 23.desember i fjor.

Strengt i Beijing

Men det er likevel usikkert om det blir noen reise til Beijing for Putin.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til det russiske nyhetsbyrået Tass mandag, at det jobbes for fullt med å planlegge reisen til Beijing. Men han la til at situasjonen er vanskelig, blant annet fordi Kina vil ha uhyre strenge smittevernregler på plass under OL.

Ifølge Tass er planen at Putin både skal ha samtaler med den kinesiske presidenten, og være til stede på OLs åpningsseremoni.

Ifølge Peskov ønsker den russiske presidenten å koordinere seg med sin kinesiske kollega etter svarene Russland har fått fra Nato og USA, på de russiske kravene om sikkerhetsgarantier.

At USA og flere vestlige land ikke vil sende offisielle representanter til åpningsseremonien, kan være en ekstra motivasjon for Putin til å reise til Beijing, ifølge PRIO-forskeren.

ALENEJUL? I et ortodoks kapell i det russiske presidentpalasset, markerte president Vladimir Putin ortodoks jul. Bortsett fra en geistlig, er det ingen andre å se på bildene som er publisert fra Putins julefeiring.

Isolert

Men det er også noen viktige forbehold som kan få Putin til å avlyse i siste liten, ifølge PRIO-forskeren:

– Det er flere eksempler på at Putin har isolert seg kraftig den siste tiden. Flere benkerader av stoler var fjernet under hans siste større tale. Folk som skulle møte presidenten, skal være satt i opptil to ukers isolasjon på forhånd. Og så langt vi vet, dro han heller ikke til noen kirke for å markere ortodoks jul 6.januar , men markerte den isolert i presidentpalasset, sier Pavel Baev.