«BITTERT MEN NØDVENDIG»: Det har vært et viktig mål for tyske myndigheter å kutte bruken av kullkraft for å få ned klimautslippene. Russlands invasjon av Ukraina har derimot endret situasjonen.

Tyskland gjenåpner kullkraftverk i frykt for russisk gass-stans

Europa holder pusten mens Russland nå foretar vedlikeholdsarbeid på kontinentets viktigste gassledning. Tyskland forbereder seg på det verste og gjenåpner kullkraftverk – i strid med egen klimapolitikk.

Nord Stream 1-rørledningen har stor betydning for gasstilførselen til flere europeiske land, og er Tysklands viktigste kilde til naturgass. Mandag morgen ble den stengt for vedlikehold i ti dager.

Renoveringen skjer årlig om sommeren når etterspørselen på gass er lavere enn om vinteren. Etter planen skal Nord Stream 1 åpnes igjen 21. juli.

I år frykter derimot tyske myndigheter en langvarig stans som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

En rekke vestlige land, inkludert Tyskland, har nemlig innført en rekke sanksjoner mot Russland for å få slutt på krigen. Russland har stanset gassforsyningen til flere land i det som anses som et svar på sanksjonene.

En slik stans kan få store konsekvenser for Tyskland, som vanligvis dekker omtrent 60 prosent av sitt gassforbruk med russisk gass. For å sikre energiforsyningen har myndighetene derfor gjenåpnet flere kullkraftverk – som tidligere har blitt stengt av klimahensyn.

Europa forbereder seg på «strategisk» gass-stans

Hvert år pumper den 1220 kilometer lange Nord Stream 1-ledningen omtrent 55 milliarder kubikkmeter med gass langs bunnen av Østersjøen til Tyskland. Herfra distribueres gassen videre til en rekke europeiske land.

Statseide Gazprom har allerede redusert gassleveransen gjennom Nord Stream 1 betydelig, og kun 40 prosent av rørlednings kapasitet har vært i bruk den siste tiden. Ifølge den russiske energigiganten er det forsinkelser i vedlikeholdsarbeid som ligger bak.

Fatih Birol, sjef i Det internasjonale energibyrået, har derimot hevdet at de reduserte forsyningene kan være strategiske fra russisk hold.

– Jeg vil ikke utelukke at Russland finner forskjellige problemer her og der, og fortsetter å finne unnskyldninger for å redusere gassleveranser til Europa, sa Birol til BBC i juni.

NORD STREAM 1: Den viktige rørledningen stenges nå i ti dager for årlig vedlikehold, men i år frykter europeiske ledere at den ikke åpnes igjen. Dette pipesystemet i Lubmin tar imot russisk gass på tysk side.

Over hele Europa forbereder man seg nå på en hverdag uten russisk gass.

Russland har allerede stengt gassforsyningene til en rekke europeiske land, som Danmark, Nederland, Finland, Bulgaria og Polen. Italia og Frankrike har også fått sine leveranser redusert.

I mars la EU fram en plan for å bli kvitt sin avhengighet av russisk gass: to tredjedeler av forsyningen skal kuttes innen året er omme.

– Det er åpenbart at Putin fortsetter å bruke energi som et våpen. Dette er grunnen til at EU-kommisjonen jobber med en europeisk beredskapsplan, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tidligere i juli.

Å bruke energi som våpen betyr at energiforsyninger brukes til å oppnå andre gevinster utover de økonomiske. Et mål kan være å påvirke andre lands politiske beslutninger.

Gjenåpner kullkraftverk i strid med egen politikk

Tysklands klima- og finansminister Robert Habeck kaller situasjonen et «mareritt-scenario», og ber EU-land være forberedt i tilfelle forsyningene ikke gjenopptas, skriver BBC. Samtidig innrømmer han at Tyskland har blitt «for avhengig» av russisk gass.

– Alt er mulig, alt kan skje. Vi må forberede oss på det verste, sa han på tysk radio søndag.

Et helt sentralt mål for den tyske regjeringen er å få fylt opp gasslagrene før vinteren kommer og tyske boliger må varmes opp.

For å sikre forsyningen i lys av den russiske gass-stansen, har Tyskland derfor besluttet å gjenåpne flere av landets kullkraftverk. Det har Habeck – som altså er både klima- og finansminister – beskrevet som «bittert men nødvendig».

DILEMMA: Klima- og finansminister Robert Habeck står overfor en vanskelig politisk avveiing idet tyske kullkraftverk gjenåpnes for å sikre landets gassforsyning.

Habeck understreker at den økte bruken av kull bare skal være midlertidig, og at planen er å produsere stadig mer fornybar energi på sikt. Tyskland har nemlig et uttalt mål om å fase ut kullkraft helt innen 2030.

– Når det er en overhengende fare for at den russiske gassen forsvinner, må Tyskland gjøre det de kan for å sikre energiforsyningen. En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære løsninger, sier Jakob M. Godzimirski til VG.

Han forsker på Russland og betydningen av energiressurser i russisk strategi ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Å bygge et bærekraftig energisystem er en langsiktig målsetting. Nå må man kanskje ta noen skritt til siden, eller til og med tilbake, for å sikre energiforsyningen for vinteren som kommer, sier Godzimirski.

– Det kan være for å skremme litt

NUPI-forskeren tror stengingen av Nord Stream 1 kan tolkes ulikt:

– Noen vil tolke dette som et rent teknisk anliggende som handler om vedlikehold. Andre tolker det som et slags politisk signal om at Russland er villig til å ta i bruk energivåpen, forteller Godzimirski.

Godzimirski tror at vedlikeholdet av Nord Stream 1 kan være en unnskyldning for å stoppe forsyningen av gass.

– Det har vært et gjennomgående tema i russisk sammenheng. Det er et kjent fenomen at Russland bruker den type unnskyldninger for å ta i bruk energivåpen.

RUSSLAND-FORSKER: Jakub M. Godzimirski forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI.

Samtidig vil han ikke utelukke at stengingen av Nord Stream 1 dreier seg om nettopp vedlikehold.

– Med såpass komplisert infrastruktur er det også opplagt at ledningen må oppgraderes og vedlikeholdes. Det kan være at kun tekniske tiltak ligger bak beslutningen, men det ene utelukker ikke det andre. Det kan være for å skremme litt, sier Godzimirski.

Han viser også til at Russland selv kan få store problemer hvis eksporten forsvinner:

– Det handler også om det faktum at energi og gass er en slags ryggrad for russisk økonomi. Den russiske gassen er sterkt tilknyttet det europeiske markedet, og det er ingen annen måte å frakte gassen på utenom denne infrastrukturen.

– Hva kan stengingen av rørledningen bety for Norge?

– Vi bruker nesten bare norsk gass i Norge. Hvis kabelen stenges kan vi regne med at etterspørselen etter norsk gass i utlandet kan bli større enn det vi klarer å levere, sier Godzimirski.

Han tror en russisk gass-stans få store politiske konsekvenser for Europa.

– Høye gass- og strømpriser påvirker europeisk industri og gjør den mindre konkurransedyktig. Mange arbeidsplasser kan derfor forsvinne. Med vinteren som kommer risikerer også mange at de skal fryse hvis det er mangel på gass i Europa. Alt dette kan få politiske konsekvenser ved å skape mer uro og splittelse, sier han.