Derfor skaper Pelosi-besøket bråk

Amerikanske Nancy Pelosis Taiwan-besøk vekker harme i Kina, og skaper oppstuss verden over. I storavisen Washington Post forklarer hun selv grunnen til at hun besøker øya.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag kveld norsk tid landet Nancy Pelosi i Taiwan. Hun er speaker i Representantenes hus i USA, og er ansett som den mektigste politikeren i den amerikanske Kongressen. Taiwan har ikke hatt besøk av en like høytstående amerikansk politiker siden 1997.

– Amerikas solidaritet med folket på Taiwan er viktigere i dag enn noen gang, skrev hun på Twitter i forkant av besøket.

Besøket har vekket sterke reaksjoner. Kina advarte mot besøket i forkant. Kina har nå sendt militærfly i luften og varslet en gigantisk militærøvelse rundt Taiwan med skarp ammunisjon. Regimets største avis lufter muligheten for å bombe militære mål i Taiwan.

INN FOR LANDING: Det var stor spenning knyttet til at Nancy Pelosi landet i Taiwan tirsdag kveld.

I et innlegg i Washington Post tirsdag har Pelosi begrunnet hvorfor hun har valgt å dra innom Taiwan. Tittelen er «Hvorfor jeg leder en kongressdelegasjon til Taiwan».

Betent forhold

Men først litt om konflikten: For å forstå den, må du først vite litt om Taiwan og Kinas forhold. Taiwan er en øy som blir skilt av Taiwanstredet fra Kina, og har vært styrt uavhengig av Fastlands-Kina siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen.

Borgerkrigen sto mellom kommunistpartiet og Kinas nasjonalistparti. Nasjonalistpartiets leder Chiang Kai-shek trakk seg tilbake sammen med sine tilhengere og tok makten på Taiwan.

I dag er det kommunistpartiet som regjerer i Kina, under leder Xi Jinping. Kina ser på Taiwan som en frafallen provins og ønsker å «forene» Taiwan med fastlandet.

Taiwan har i dag en egen demokratisk valgt regjering, og er hjem til rundt 23 millioner innbyggere. Det har historisk vært delte meninger blant politikere i Taiwan om deres forhold til Kina, men konflikten tilspisset seg etter 2016.

Da vant den uavhengighetsorienterte presidenten Tsai Ing-wen valget, og Kina begynte å trappe opp presset mot øya – økonomisk, militært og diplomatisk.

Info Taiwan, Kina og USA Taiwan (Republikken Kina) ble opprettet på den kinesiske øya Formosa i 1949, etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Folkerepublikken Kina ser Taiwan som en opprørsprovins som fortsatt er en «uatskillelig del av Kina», og fordømmer alle skritt mot en mer selvstendig status.

Også Taiwan-regjeringen har helt siden 1949 holdt fast ved «Ett Kina»-prinsippet om at Taiwan er en del av Kina og at en gjenforening av øya og fastlandet er målet på lengre sikt.

Taiwan er i dag et demokrati med 24 millioner innbyggere. En stadig sterkere opinion slår til lyd for at Taiwan skal gå sin egen vei som selvstendig nasjon, løsrevet fra Kina.

Taiwan har også vært et stadig tilbakevendende stridsemne i forholdet mellom Beijing og Washington

USA brøt de formelle diplomatiske bånd med Taiwan i 1979, men har holdt fast ved rollen som beskyttelsesmakt. Amerikanske våpenleveranser har satt Beijing i harnisk. Vis mer

Et løfte fra 1979

I innlegget i Washington Post henviser Pelosi til Taiwan Relations Act, som president Jimmy Carter underskrev i 1979. Der anerkjenner USA Taiwan som en del av «ett-Kina», som Norge også gjør, men Pelosi skriver at dokumentet «fastsetter USAs forpliktelse til et demokratisk Taiwan, og gir rammen for et økonomisk og diplomatisk forhold som raskt vil blomstre til et nøkkelpartnerskap.»

Ett-Kina-politikk går ut på at det kun er ett Kina, og at Fastlands-Kina, Taiwan, Hongkong og Macao er deler av Kina. Altså, at Taiwan ikke er en selvstendig stat.

Hun skriver at loven fremmet et dypt vennskap mellom USA og Taiwan med grunnlag i felles interesser og verdier: selvbestemmelse og selvstyre, demokrati og frihet, menneskeverd og menneskerettigheter.

Pelosi skriver også at USA har avlagt et høytidelig løfte om å støtte forsvaret av Taiwan, og å «vurdere enhver innsats for å gjøre bestemmelser om fremtiden til Taiwan på andre enn fredelige måter ... trussel mot freden og sikkerheten i det vestlige Stillehavsområdet og av alvorlig bekymring for USA.»

– Demokratiet Taiwan er truet, og derfor må USA huske dette løftet i dag, skriver Pelosi.

Stikk til Russland

Dette begrunnes med at spenningen mellom Kina og Taiwan har økt de siste årene, og at dette besøket må tolkes som at USA gir sin fullstendige støtte til øya.

– Vi kan ikke stå stille og se på at Kina fortsetter å true Taiwan – og demokratiet i seg selv, står det i innlegget.

Pelosi kommer også med et stikk til Russland:

– Vi tar denne turen i en tid da verden står overfor et valg mellom autokrati og demokrati, nå som Russland fører sin overlagte, ulovlige krig mot Ukraina, og dreper tusenvis av uskyldige – til og med barn. Det er viktig at Amerika og våre allierte gjør det klart at vi aldri gir etter for autokrater, skriver hun.