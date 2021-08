Orkanen Ida har truffet land: Hele New Orleans uten strøm

Storbyen er uten strøm etter orkanen Idas herjinger. Guvernøren i Louisiana roper nå om hjelp fra nasjonalt hold, mens orkanen blir litt svakere.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hele New Orleans og omegn, med over 380.000 innbyggere er uten strøm, melder ABC . Strøm kommer nå utelukkende fra generatorer, ifølge NOLA Ready, byens beredskapsdepartement.

Guvernør John Bel Edward ber om at president Biden erklærer nasjonal unntakstilstand etter at orkanen Ida har truffet land.

USAs nasjonale orkansenter advarer om katastrofal stormflo og ekstremvind i deler av det sørøstlige Louisiana.

Over 600.000 strømkunder i Louisiana er rammet per 02.25, ifølge strømselskapet Entergy.

Orkanen har minsket i styrke etter den traff land, og er ifølge AP nå nedgradert til en kategori 3-orkan når den nærmer seg New Orleans. Maksstyrken i vinden er likevel over 200 km/t.

Kategori fire-orkanen traff Port Fourchon i Louisiana rundt 19.00 norsk tid, men søndag kveld er bare starten på de farene som orkanen bringer med seg.

En nasjonal unntaktstilstand vil gjøre at staten Louisiana står bedre rustet til å ta vare på liv og helse, mener guvernøren.

– Jeg håper Det hvite hus vil handle raskt så vi kan få ytterligere hjelp til vår befolkning.

Fra Louisiana kommer nå dramatiske meldinger om hvordan orkanen har gjort skade. Sheriffen i Lafourche Parish, med nesten 100.000 innbyggere, melder at det ikke går an å ringe nødsamtaler til nødnummeret 911:

Orkanen beveger seg innover i staten, mot delstatshovedstaden Baton Rouge.

– Bli hvor du er, ikke beveg deg ute nå, det er altfor sent for det. Værsituasjonen forverres raskt og jeg trenger at dere blir der dere er, sier Baton Rouge-borgermester Sharon Broome i en videomelding sent søndag kveld.

Den lokale kanalen WDSU har fått inn video av at vinden river taket av et sykehus:

Guvernøren i Louisiana, John Bel Edwards, sier ifølge Reuters at «Ida» kan være den verste orkanen som har truffet staten direkte siden 1850-årene. Søndag var det akkurat 16 år siden orkanen «Katrina» traff New Orleans og kostet 1800 mennesker livet.

Her kan du se bilder fra søndag kveld:

forrige























fullskjerm neste Bay Saint Louis, Mississippi 1 av 13 Foto: Steve Helber / AP

Det er utstedt orkan- og stormvarsler fra Louisiana til grensen mot Florida.

– Kategori 4 vil si at den har en vindstyrke på 210–245 kilometer i timen, påpeker vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt overfor VG.

– Det ser ut til at de vil få høy stormflo. Det er ventet at havnivå vil stige med tre–fire meter enkelte steder, det er ventet mye regn, det er sendt ut tornadovarsel og de har advart mot veldig sterk vind. Det er vinden og vannet som gjerne gjør situasjonen svært farlig, sa meteorologen tidlig søndag kveld.

På hovedveiene nordover fra kysten er det tett trafikk, blant annet av store lastebiler som sleper fiskebåter, og biler med campingvogner og fritidsbåter.

Det er lange køer ved bensinstasjoner og på kontorene for leiebiler, og oljeplattformer utenfor kysten er evakuert.

Uvanlig sterk

«Ida» ser ut til å ikke ramme samme sted som «Katrina» i 2005.

– Det kan se ut som orkanen nå treffer litt lenger vest for byen New Orleans enn Katrina gjorde, så sånn sett kan det gå bedre for akkurat den byen. Men det er et stort området som vil bli rammet. Store deler av kysten og innlandet av Louisiana vil få mye vind og sterke vindkast. Mange der er allerede evakuert på grunn av strømbrudd, sier Granerød i Meteorologisk institutt.

Meteorologen forteller at området «Ida» nå er på vei inn i er vant til orkaner, men ikke av denne styrken.

– Vi er nå inne i orkansesongen som varer fra juni til oktober, så orkaner her er de vant med. Men dette er en av de kraftigste de har hatt på mange år ifølge amerikanske meteorologer, forklarer Granerød.

EVAKUERER: Christina Bourg har spikret igjen døren til et hus i Morgan City i Louisiana. Her sammen med sønnen Jean-Luc (8) og datteren Olivia (10).

Ikke tid til evakuering

«Ida» har kommet svært brått på, og New Orleans' ordfører LaToya Cantell sier at det ikke er tid til en full evakuering.

Hun ba dem som har mulighet, evakuere, mens andre må forskanse seg hjemme og være forberedt på langvarige strømbrudd siden det trolig blir rundt ti timer med kraftig vind.

Ida ventes å komme rett inn i New Orleans og deretter langs en tett industrialisert akse mot Baton Rouge innover i landet.

Aksen er et kritisk viktig senter for USAs petrokjemiske industri, med oljeraffinerier, terminaler for naturgass og fabrikker for kjemiske produkter. Det er også to atomkraftverk i området.