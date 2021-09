BOR I PARKEN: Numazullah og familien hans er blant de mange afghanerne som har blitt tvunget på flukt flere ganger på grunn av uroligheter. Bare de siste tre månedene har familien flyktet to ganger, forteller de til Flyktninghjelpen i Kabul.

Afghanistan er på randen av kollaps: − Det er en katastrofe

Mens verdens øyne har vært rettet mot evakueringen ved flyplassen i Kabul er resten av Afghanistan herjet av matmangel, en økonomi i fritt fall og mennesker på flukt.

Av Jostein Matre

– Dette er ikke bare nesten en katastrofe. Det er en katastrofe. Folk kommer til å sulte i hjel.

Det sier Astrid Sletten til VG. Hun er landdirektør for Flyktninghjelpen i Afghanistan. Da alt og alle reiste ut av landet reiste hun inn. Håpet er å kunne hjelpe afghanere som går en brutal vinter i møte.

– Det kan være kjipt med vinter i Norge, men det kan ikke sammenlignes med vinteren for de mange hundre tusen internt fordrevne afghanerne som nå lever av å plukke søppel og bor under presenning, sier Sletten.

Astrid Sletten i Flyktninghjelpen.

Verste på 30 år

Mandag møtte hun flyktninger som har slått seg ned i en park i hovedstaden Kabul. De kommer fra andre steder i landet hvor avlingene er ødelagt av tørke, dyrene er døde og de har ingenting å leve av.

– De forteller at de har mistet alt.

I tillegg til en nylig regjeringskollaps, og den svært uvisse situasjonen med et nytt, og potensielt brutalt, regime fra Taliban, sliter Afghanistan altså med den verste tørken på 30 år. Det er andre gangen på bare tre år at tørke herjer landet. Den har ført til en alvorlig matmangel.

TØRKE: En innsjø i Kandahar tørket inn tidligere i år.

Flere måneder med væpnet konflikt, som nylig kulminerte da Taliban rullet inn i hovedstaden, har også drevet over en halv million mennesker på intern flukt i Afghanistan bare i år. Rundt halvparten av dem siden mai. Disse kommer på toppen av flere millioner som allerede var internt fordrevet.

Mange av dem har måttet flyktet flere ganger. Gjerne med lite annet enn det de tilfeldigvis hadde i hendene da de måtte dra.

Flere av områdene som har sett de verste kamphandlingene er de samme områdene som opplever intens tørke.

På toppen av alt sliter Afghanistan, som alle andre land, med coronapandemien.

I PRESIDENTPALASSET: Det var søndag 15. august Taliban inntok Kabul.

– Blødde og skrek

Blant de flere hundre tusen som er drevet på flukt internt i Afghanistan finner mange veien til de større byene. Bare i august har flere enn 20.000 kommet til Kabul. Noen bor hos slektninger og venner, andre har søkt ly i byens offentlige parkere.

Ifølge Flyktninghjelpen, som har møtt og fotografert noen av dem, forteller flere av dem grusomme historier. Organisasjonen har delt noen av bildene og historiene med VG.

Et bilde viser en mann, som opplyser at han heter Abdullah, som viser frem sårene datteren hans fikk da en granat skal ha truffet huset deres i Kunduz-provinsen.

VISER SÅR: Abdullah viser det som skal være datterens granatsår.

– Alle de åtte barna mine ble truffet mens de lå og sov. De blødde og skrek, og jeg visste ikke hvem jeg skulle redde først, forteller Abdullah, ifølge Flyktninghjelpen.

Dro i all hast

En kvinne, Zahra Omari, fra samme provins forteller til Flyktninghjelpen at hun tok med seg sine seks barn og dro i all hast da kamphandlingene kom til byen hennes.

– Jeg tok ikke engang med melk til min ti måneder gamle datter. Jeg fant en buss til Kabul som hadde fjernet setene for å stappe så mange mennesker som mulig inn. Den var full av redde menn, kvinner og barn.

DRO UTEN NOE: Zahra Omari, med et av sine seks barn i armene, er blant de mange som har flyktet til Kabul fra andre steder i Afghanistan.

Mange av flyktningene får hjelp fra afghanere som har kommet med mat og drikke til dem, samt presenninger og annet for å gi beskyttelse mot den sterke solen.

Frykter flyktningkrise

Men afghanerne kan ikke hjelpe dem alene. Skal alle som trenger det få husly, vann, mat, medisiner og nødvendig sanitær hjelp må det internasjonale samfunnet på banen med bistandsmidler, mener Flyktninghjelpen.

– DET HASTER! Det kan du godt skrive med blokkbokstaver, sier Astrid Sletten, som mener at de NATO-landene som har vært i Afghanistan – Norge inkludert – har et spesielt ansvar.

Ifølge henne har man nå et vindu på maksimalt to måneder for å få på plass midlene som skal til for å kunne hjelpe. Winter is coming, som det heter i en populær TV-serie.

– Situasjonen er ekstremt kritisk. Det er den perfekte storm, slår hun fast.

Se flere av Flyktninghjelpens bilder av internt fordrevne flyktninger som har slått seg ned i en av Kabuls parker:

PÅ GATEN: Zilgay (t.h.) og familien forteller til Flyktninghjelpen at de nå bor på gaten fordi de ikke har penger til noe annet.

Hennes håp nå er at FN velger å bli i landet, og ikke minst får lov av Taliban å bli. Det er avgjørende for at hjelpeorganisasjoner som hennes egen skal kunne få til noe som helst. I tillegg til bistandsmidlene selvsagt.

– Hva skjer hvis ikke disse to tingene kommer på plass?

– Det vil ende i en flyktningkrise, som vil få krisen i 2015 til å blekne i sammenligning.

I et intervju med den amerikanske radiostasjonen NPR sier Mary-Ellen McGroarty, som er leder for FNs matvareprogram i Afghanistan at det er behov for 200 millioner dollar for å få til det som nå trengs. Det er over 1,7 milliarder norske kroner.

– 14 millioner marsjerer mot sult

Hennes sjef, direktøren for hele FNs matvareprogram, David Beasley, sa til Sky News forrige uke at dersom de ikke snart får penger til å hjelpe vil landet rammes av en hungersnød uten sidestykke.

– 14 millioner mennesker marsjerer mot sult. De vil enten sulte i hjel, eller dra fra landet, sier Beasley.

Men etter at Taliban inntok Kabul har både Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og en rekke nasjoner enn så lenge satt sine nødhjelpsutbetalinger på pause. Det merkes i et land hvor så mye som minst 75 prosent av økonomien er basert på bistandsmidler fra utlandet.

Det rapporteres også om banker som har holdt stengt, tomme minibanker og mange som nå ikke får utbetalt lønn. Selv de som har penger får ikke tilgang på dem.

Den tidligere FN-diplomaten, tyskeren Hans-Jakob Schindler, sier til NBC News at økonomien kan kollapse i løpet av få uker.

– Dersom ingenting skjer vil det bli ekstrem fattigdom, sier han.

Ikke helsvart

Afghanistan-ekspert Arne Strand, som er forskningssjef ved Chr. Michelsens Institutt, sier at de store spørsmålene nå er om Taliban vil utnevne en regjering som består av folk som faktisk er i stand til å drifte administrasjonen, og sørge for at helt basale ting som helsevesen og skolevesen, og om de som kan gi bistandsmidler, samt de som skal utøve bistanden i praksis, ønsker å samarbeide med den nye regjeringen.

– Man ser vilje til å imøtekomme det humanitære, men det fordrer at det er folk på bakken til å håndtere dette, sier Strand, som minner om at svært mange som normalt driver med den slags har forlatt Afghanistan de siste par ukene.

Han mener Afghanistan står overfor «en ekstrem krise»

AFGHANISTAN-EKSPERT: Arne Strand ved Chr. Michelsens Institutt.

– Allerede i vår varslet FN om at halve landets befolkning snart kunne være avhengig av nødhjelp. Det sier noe om tilstanden til landet.

Afghanistan-eksperten ser likevel ikke helsvart på den mørke situasjonen. Da Taliban overtok makten i 1996, etter flere år med borgerkrig, åpnet det seg en mulighet for bistandsorganisasjoner da krigshandlingene tok slutt. Strand håper man nå igjen kan utnytte det handlingsrommet som kommer når våpnene nå i stor grad er lagt ned.

– Da er det langt enklere å få nødhjelpen ut enn mens krigføringen pågår, men man trenger ressurser på bakken for å få satt det i gang, gjentar han.