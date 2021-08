DYREVENN: Den britiske ekssoldaten Paul Farthing driver organisasjonen Nowzad i Afghanistan. Nå forsøker han å evakuere både ansatte og dyr fra landet.

Brite og 200 dyr venter på evakuering fra Afghanistan

Briten Paul Farthing, som har drevet en dyrevernsorganisasjon i Kabul, har kommet seg til flyplassen og venter på evakuering. Med seg har han 200 dyr.

Publisert: Nå nettopp

Paul «Pen» Farthing er tidligere soldat i Royal Marines og er gift med norske Kaisa Markhus, som ble evakuert hjem fra Kabul forrige fredag.

Etter at Farthing jobbet for det britiske forsvaret i landet, grunnla han organisasjonen Nowzad i Afghanistan. Dette er en hjelpeorganisasjon for dyr uten trygge hjem i landet.

Siden den afghanske regjeringen kollapset og Taliban tok kontrollen, har Farthing kjempet for å få evakuert staben, deres familier og 140 hunder og 60 katter i det han har kalt «Operation Ark».

Venter på flyplassen

Gruppen og dyrene kom seg inn på flyplassen torsdag, men ble vist bort. Da endte de opp midt i kaoset da en selvmordsbomber sprengte seg og drepte et stort antall mennesker ved en av portene, forteller Farthing på Twitter.

Fredag bekrefter imidlertid det britiske forsvarsdepartementet at regjeringen har gitt grønt lys for evakueringen av Farthing og dyrene.

– Pen Farthing og hans dyr er blitt hjulpet gjennom systemet på flyplassen i Kabul av de britiske styrkene. De får støtte mens han venter på transport, skriver de på Twitter.

Det kommer ikke frem hvorvidt britiske myndigheter nå også evakuerer de afghanske ansatte og familiene deres, som Farthing har kjempet for. Det britiske forsvarsdepartementet har tidligere skrevet på Twitter at de skulle få visum.

Farthings kamp for å evakuere de hjemløse dyrene har vekket engasjement i Storbritannia, men også reaksjoner. Forsvarsminister Ben Wallace har sagt at enkelte av Farthings støttespillere har stjålet for mye av tiden til militære ledere som burde ha fått konsentrere seg om den humanitære krisen, skriver BBC.