Washington Post om juleparade-dramaet: Sjåfør flyktet fra slåsskamp

Så langt har fem personer mistet livet etter at en bil kjørte inn i en juleparade i Wisconsin. Nå undersøker politiet om mannen var på flukt fra et annet åsted, ifølge amerikanske medier.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Årsaken til villmannsferden i byen Waukesha er så langt ukjent, men flere amerikanske medier, deriblant CNN, AP og Washington Post siterer mandag kveld anonyme politikilder på at mannen som satt bak rattet skal ha vært på flukt fra et annet åsted da han kjørte inn i folkemengden.

I tillegg til at fem personer mistet livet, ble over 40 skadet.

Ifølge The Washington Post hadde mannen flyktet fra en slåsskamp der det var kniv involvert. Politiet har foreløpig ikke bekreftet disse opplysningene offisielt.

– Tok tak i barna sine

På videoer som viser den dramatiske hendelsen kan man se en rød SUV som kjøre i høy fart nedover gaten der paraden pågår. Når bilen har kjørt gjennom gaten, ligger det både skadede og døde mennesker igjen på asfalten.

CNN har snakket med Angelito Tenorio, som var til stede under paraden søndag. Han forteller om kaotiske scener som utspilte seg søndag kveld.

– Folk begynte å flykte, de løp vekk fra uten å ta med seg eiendelene sine, folk tok tak i barna sine, skrek og ropte på sine kjære, sier han til CNN.

Flere barn er blant de skadede: Mandag opplyser det pediatriske sykehuset «Children’s Wisconsin» i Milwaukee til CNN at de tok imot 18 skadede pasienter etter paraden.

«Dansende bestemødre» drept

Så langt har ikke amerikanske myndigheter gått ut med informasjon om ofrene etter paradetragedien.

Gruppen «The Milwaukee Dancing Grannies» – «Milwaukees dansende bestemødre» skriver på sin Facebook-side at de ble rammet av hendelsen søndag kveld: flere av kvinnene som opptrådte med gruppen er under paraden er blant de døde.

– De som døde var ekstremt lidenskapelige bestemødre. Øynene deres strålte. Gleden over å være en «Grannie». De var limet som holdt oss sammen, skriver gruppen på Facebook.

– Hjertene våre er tyngede i denne vanskelige tiden, skriver «de dansende bestemødrene».

Flagger på halv stang

Tidligere mandag kunngjorde Wisconsins guvernør Tony Evers at han har bedt om at det amerikanske flagget og Wisconsins delstatsflagg skal heises på halv stang etter søndagens tragedie.

Evers har delt kunngjøringen på sin offisielle Twitter-konto, der guvernøren også skriver at «folket i Wisconsin ber for Waukesha og alle de rammedem og sørger over at liv har gått tapt som følge av denne meningsløse tragedien».

Mandag er også skoler stengt i Waukesha.