BLIR GRATIS: En butikkmedarbeider på Compton's Market i Sacramento, California, fyller på med menstruasjonsprodukter – som fra 2022 blir gratis på offentlige utdanningsinstitusjoner i delstaten.

Ny California-lov sikrer gratis tamponger og bind

Menstruasjonsprodukter vil fra neste år av bli gratis på alle offentlige skoler og universiteter i California.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det fastslår en ny lov som ble signert fredag 8. oktober, skriver storavisen The Washington Post.

California følger dermed etter Skottland som i fjor ble det første landet i verden til å innføre gratis mensprodukter.

Loven innebærer at alle offentlige utdannelsesinstitusjoner pålegges å gjøre tilgjengelig gratis bind og tamponger på toaletter fra skoleåret 2022–2023 av. Menstruasjonsproduktene skal være gratis for elever fra 6. klasse av og inkluderer dermed alle offentlige barneskoler, ungdomsskoler og videregående, samt college og universiteter.

Menstrual Equity for All Act, som loven heter, ble foreslått av den demokratiske politikeren Cristina Garcia og er undertegnet av guvernør Gavin Newsom.

LIKESTILLINGSFORKJEMPER: Delstatspolitikeren Cristina Garcia står bak Californias nye menstruasjonsproduktlov.

Historisk er California kjent for å gå i bresjen med lovgivning som ofte innføres i resten av USA på et senere tidspunkt. Som USAs mest folkerike stat regnes det derfor som et viktig og førende signal å implementere en lov for menstruasjonslikestilling.

Obama: – Menn laget lovene

Også andre steder i USA er på gli: Byrådet i New York City innførte i 2016 gratis mensprodukter på offentlige skoler, for fengselsinnsatte og på herberger for hjemløse. Samme året droppet storbyen Chicago momsen på mensprodukter.

I fjor vedtok den amerikanske kongressen Cares Act som klassifiserer menstruasjonsprodukt som medisinske utgifter. Likevel skattlegger mange amerikanske delstater bind og tamponger som luksusartikler, en praksis tidligere president Barack Obama reagerte på i 2016.

– Jeg har ingen anelse hvorfor stater skattlegger dette som luksusartikler. Jeg mistenker at det er fordi menn laget lovene da denne skattleggingen gikk gjennom, uttalte Obama da til The Washington Post.

SKYLDER PÅ MENN: Tidligere president Barack Obama mener det er feil å ilegge luksusskatt på menstruasjonsprodukter.

Kutter momsen på mensprodukter

Bare innen høyere utdanning vil den nye loven påvirke mer enn 485 000 college- og universitetsstudenter i California.

I år kutter også California momsen på menstruasjonsprodukter. Også dette forslaget kommer fra delstatspolitikeren Cristina Garcia som i en uttalelse har hevdet at moms på bind og tamponger har kostet kvinner i California mer enn 20 millioner dollar årlig. Det tilsvarer drøyt 170 millioner norske kroner med dagens kurs.

Gratis mensprodukter har siden 2017 vært på plass på en del skoler i fattige områder i California. Også dette står Garcia, som kaller seg selv for «Period Princess» («Menstruasjonsprinsessen» på norsk, journ.anm.), bak.

Garcia har uttalt at å skaffe til veie gratis bind og tamponger i skolene vil lette frykten jenter har for å ikke ha produktene tilgjengelig når de trenger dem. Dette vil eliminere en unødvendig distraherende barriere som står til hinder for menstruerende jenter under utdannelsen, mener hun.

– Akkurat som toalettpapir og håndklepapir tilhører nær alle offentlige toalett, bør menstruasjonsprodukter gjøre det samme, sier Garcia i en uttalelse.

– Det er på tide at vi anerkjenner og legger til rette for biologien til halve befolkningen ved å prioritere fri adgang til menstruasjonsprodukter og fjerne barrierene for å få fatt i dem.

– Et fattigdomsproblem

I fjor ble Skottland det første landet i verden som tilbyr gratis mensprodukter i alle samfunnssentre, apoteker og ungdomsklubber. Da hadde landet allerede gjort bind og tamponger gratis på skoler og universiteter.

Å innføre en slik lov kom på 24 millioner pund årlig, drøye 292 millioner norske kroner.

For skottene handlet ikke bare loven om «å normalisere menstruasjon i Skottland», men også om å «sende et kraftig sitnal til innbyggerne i dette landet om at regjeringen tar likestilling mellom kjønnene seriøst», uttalte lovgiveren Monica Lennon da.

NEW ZEALAND: Statsminister Jacinda Ardern har i likhet med Skottland og California også innført gratis menstruasjonsprodukter. Her fotografert under et partimøte i august 2020.

Også New Zealand har tatt grep: Statsminister Jacinda Ardern annonserte tidligere i år at mensprodukter ville bli gratis for skoleelever.

– En av tingene som stopper ungdommen vår fra å gå på skole er «menstruasjonsfattigdom». En av 12 elever uteblir fra skolen fordi de ikke har adgang til menstruasjonsprodukter. Det er bare ikke rett og i alle fall ikke i et land som New Zealand, uttalte Ardern.

Ilagt luksusmoms i Norge

Norske jenter får mensen tidligere enn før, viser forskningsprosjektet Vekststudien ved Universitetet i Bergen. I løpet av de ti siste årene har alderen for når jenter får den første menstruasjonen gått ned med nær tre måneder, ifølge NRK.

Før dette har alderen de siste 50 årene for når jenter kommer i puberteten vært stabil.

Her til lands er det 25 prosent moms på bind og tamponger, noe som har skapt reaksjoner og debatt. Flere samfunnsdebattanter har påpekt ironien i at nordmenn betaler 15 prosent moms for tyggis, men luksusskatt for menstruasjonsartikler.

MENER NORGE SVIKTER: Influencer og samfunnsdebattant Christina Flaa (31) etterlyser at Norge tar større ansvar ved å gå foran som eksempel i menstruasjonsdebatten.

Influencer og samfunnsdebattant Christina Fraas er opptatt av kvinnesak og seksualitet. 31-åringen mener at både tamponger og bind, samt menskopp, bør være gratis.

– At California får en slik lov endrer holdninger til menstruasjonen, som fremdeles er tabubelagt. Gratis mensprodukter er en viktig sak, sier Fraas engasjert på telefon til VG.

I diskusjoner opplever hun ofte å få som respons at Norge ikke kan sammenligne seg med fattige land eller at nordmenn har råd til å betale for bind og tamponger. Men dette er ikke poenget, mener Fraas som savner at menstruasjonsdebatten settes inn i et større perspektiv.

– Bør bli gratis

– Jenter mister skolegang og dør på grunn av menstruasjonen. Et privilegert land som Norge bør gå foran som et godt eksempel, oppfordrer Fraas.

– Det betyr enormt mye for mange at mensprodukter er gratis. Både for å drepe tabuer, men også for alle som ikke har råd. Jeg mener at mensprodukter bør bli gratis. Vi bør legge press på norske myndigheter for å få til en endring også her. Er det noen som bør gå foran som foregangsland er det jo rike, privilegerte Norge. Det er en skam at vi ikke allerede gjør det.

Finansdepartementet ønsket ikke å uttale seg om saken da VG tok kontakt onsdag. I en e-post til VG skriver kommunikasjonsavdelingen følgende:

– Den sittende regjeringen er et forretningsministerium. Vi mener derfor det vil passe bedre for den påtroppende regjeringen å svare når den tar sete.

les også Forskere: Ny medisin mot mens-blødninger

les også Flere opplever mensforstyrrelser etter vaksine: – Jeg har aldri blødd så mye

les også Vil bryte tabu med kunst av blødende Kim Kardashian

les også Prinsesse Märtha om tabutema: – Blir så opprørt

Se VGTV-debatten etter at Skottland innførte gratis menstruasjonsprodukter i 2020: