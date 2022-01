MILITÆRE: Soldater fra Russland lander på en flyplass i Kasakhstan for å bistå presidenten i landet med å slå ned på opprørerne.

Kasakhstan-ekspert: – Å gå ut på gaten nå er livsfarlig

– Almaty ligner en krigssone, forteller Kasakhstan-kjenner og senior fagrådgiver i Helsingforskomiteen, Ivar Dale.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Fredag formiddag har Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokajev bedt militære styrker om å skyte mot opprørere uten forvarsel. Han sier «de væpnede bandittene vil bli tilintetgjort».

Særlig i Almaty er det svært farlig å bevege seg nå, sier Ivar Dale, senior fagrådgiver for Helsingforskomiteen. Han har bodd mange år i Kasakhstan.

– Å gå ut på gaten nå er livsfarlig, du kan bli truffet av skudd hvor som helst. Jeg har sendt meldinger til venner der jeg trygler dem om ikke å gå ut, forteller Dale til VG.

Svar på meldingene får han imidlertid ikke. Etter flere år som bosatt i Almaty har Dale mange venner og kontakter i landet som han nå er svært urolig for.

– Myndighetene har stengt alt av internett og telefonlinjer i store deler av landet, så det er ikke svar å få. Når vi likevel av og til får nyheter fra landet, er det kanskje folk med satellittelefoner, eller hvis noen er så nær grensen til Kirgisistan at de kanskje får dekning, sier Dale til VG.

PÅGREPET: Politiet pågriper en demonstrant i Almaty onsdag denne uken.

UD fraråder reiser

Det norske utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til Kasakhstan som ikke er strengt nødvendige, skriver departementet i en pressemelding fredag formiddag.

Norske borgere i landet oppfordres til å holde seg i ro og å følge utviklingen i lokale og internasjonale medier.

Tidlig fredag morgen norsk tid meldte Kasakhstans president at den konstitusjonelle orden i landet var gjenopprettet, men i en tale til folket noen timer senere, var budskapet altså at han hadde bedt soldater skyte opprørere uten forvarsel.

Presidenten får bistand fra en russiskledet militærallianse for å slå ned de omfattende protestene i landet.

Minst 26 personer har blitt drept i forbindelse med uroen, ifølge Kasakhstans innenriksdepartement.

RUSSISK BISTAND: Russland leder en militærallianse som er satt inn for å bistå presidenten med å slå ned på protestene.

«Grotesk rik» elite

Bakgrunnen for protestene er en lang historie med undertrykt misnøye i folket basert på svært store forskjeller i velstand mellom de privilegerte i landet og folk flest, sier Dale.

Han sier Kasakhstan egentlig er suksesshistorien i sentralasiatisk sammenheng og blir sett på som et annerledesland der det er stabilt og rent og ryddig, mye takket være store naturressurser. Verdenssamfunnet har i stor grad sett bort fra det svært autoritære styresettet og utestengningen av opposisjonen fra offentligheten, mener han.

– Frustrasjonen fra folk har vokst og vokst og blir feid under teppet. Folk ser i stadig større grad hvordan eliten lever, særlig familien rundt presidenten, som er grotesk rike med spektakulære eiendommer i Europa. Vanlige folk har det vanskelig.

Det toppet seg da prisene på flytende gass nylig økte veldig, sier Dale.

– Dette fikk store konsekvenser for de mange som bor i områder der det er store avstander og man må kjøre langt for å komme til neste by, forklarer fagrådgiveren til VG.

BEKYMRET: Senior fagrådgiver i Helsingforskomiteen, Ivar Dale, har bodd flere år i Kasakhstan og er svært bekymret over tilstanden i landet nå.

Krigssone

Dale i Helsingforskomitteen sier de store protestene fortsatt pågår. Politiet har sannsynligvis tatt kontroll på en del av de symbolske stedene i hovedstaden, men i landets største by, Almaty, er det fortsatt svært spent, forteller han.

– Almaty ligner en krigssone. På videoene derfra som sendes på Telegram-kanaler hører du at maskingevær går, sier Dale til VG.

Kasakhstan-kjenner Dale fulgte Tokajevs tale fredag med en følelse av uro:

– Indirekte legger han skylden for uroen og volden på lokale aktivister og journalister. Det gjør meg svært bekymret for hvordan de kommer til å bli behandlet i tiden fremover.