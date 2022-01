HAR BRENT I FEMTI ÅR: Darvaza-krateret i Turkmenistans ørken har lyst opp nattemørket siden 70-tallet. Nå går den en usikker fremtid i møte.

Vil stenge «Porten til helvete»

Presidenten i Turkmenistan har gitt ordre om å stenge «Porten til helvete», et krater som har brent i flere tiår.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

I Turkmenistans ørken, rundt 250 kilometer nord for hovedstaden, finnes en turistattraksjon utenom det vanlige. «Gateway to Hell», eller «Porten til helvete», har brent uavbrutt i femti år.

Nå har landets president, Gurbanguly Merdymukhamedov, gitt ordre om at Darvaza-krateret skal utslettes, skriver flere utenlandske medier.

Mister naturressurser

Presidenten begrunner avgjørelsen med at landet mister verdifulle naturressurser av at krateret fortsetter å brenne. Samtidig har det menneskeskapte krateret en negativ påvirkning på miljøet, og på helsen til nærboende innbyggere.

– Vi mister verdifulle naturressurser som vi kan få betydelig fortjeneste for, og som vi kan bruke for å forbedre forholdene til folket vårt, uttalte han.

Nå ber landets leder myndighetene om å finne en måte å utslette brannen i krateret på.

TURISTMAGNET: Darvaza-krateret er det asiatiske landets største turistattraksjon, og trekker tusenvis av besøkende til ørkenen hvert år.

Uklar opprinnelse

Det antas at det 70 meter brede og 20 meter dype krateret oppsto i 1971 under en boreulykke, da boret traff en gasshule. Dette førte til at boreriggen falt ned, og at jorden kollapset under den.

Det ble snart oppdaget at de store mengdene metangass som ble frigjort tok livet av dyrelivet i nærheten i det tidligere sovjetiske landet. Metan i seg selv er ikke giftig, men gjør det vanskelig å puste da det erstatter oksygenet i luften, ifølge Forbes.

For å hindre at de farlige gassene spredte seg, bestemte sovjetiske myndigheter for å sette fyr på gassen. Det ble antatt at krateret skulle brenne opp i løpet av noen uker, men det fantes ingen kunnskap om hvor mye gass som befant seg under jorden.

BBC skriver imidlertid at kanadiske George Kouronous undersøkte krateret i 2013, og at han oppdaget at ingen egentlig vet hvordan brannen startet. Ifølge lokale geologer i Turkmenistan, oppsto krateret på 60-tallet, og ble ikke satt fyr på før 20 år senere.

Flere forsøk

Uavhengig av hvordan brannen oppsto, har alle forsøk på å slukke det vært forgjeves.

Det er ikke første gangen at den nåværende presidenten har gitt ordren om å utslette brannen – allerede i 2010 ba han eksperter om å finne en løsning. Tre år senere erklærte han også området hvor krateret befant seg for et naturreservat.

Darvaza-krateret er det asiatiske landets største turistattraksjon, og trekker tusenvis av besøkende til ørkenen hvert år.

I 2018 omdøpte Merdymukhamedov det brennende krateret til «The Shining of Karakum», etter ørkenen som det befinner seg i, skriver The Guardian.