SKJENKING: I Florida og Miami er det ikke noe skjenkestopp til tross for en flerfoldig økning antall smittede de to siste ukene og en over 250 prosent økning av antall innlagte med covid-19.

Festen fortsetter i Miami: Ser ny trend i omikron-tallene

MIAMI (VG) Smitten har skutt loddrett opp i Florida, men en trend gjemt i tallene over antall innlagte, kaster nytt lys over omikron.

Et stykke ut i pandemien begynte man å tone ned betydningen av antall smittede.

Antall innlagte på sykehus ble i stedet helsemyndighetenes viktigste pekepinn.

Nå er spørsmålet om omikronvarianten gjør at man må dele opp covid-innlagte i to grupper:

De som er innlagt med covid-19 som hovedårsak.

De som er på sykehus av andre grunner enn covid-19, men tester positivt ved innleggelse.

Ved det store helseforetaket Jackson Health i Miami hadde de onsdag 468 pasienter som har testet positivt. Men av disse hadde 235 – halvparten – blitt lagt inn av andre grunner enn covid-19.

– Det er definitivt et tall som skiller seg ut fra tidligere, fordi folk ble sykere før, sier Hany Atallah, sjeflege ved Jackson Memorial Hospital, til VG.

LEGE: Hany Atallah er sjeflege ved Jackson Memorial Hospital og ser en tydelig tendens i sykehusets covidtall: Halvparten av innlagte med positiv test er primært innlagt av andre grunner enn corona-symptomer.

Ingen restriksjoner

Ved strendene på Miami Beach gjør nattens dragartister seg klare til show for gjestene ved baren Palace på Ocean Drive.

De aller fleste sitter utendørs, hoier, roper, klemmer og ler da «Akasha O’Hara Lords» danser seg gjennom folkemengden i den fuktige luften med dollarsedler klemt inn under den rosa drakten.

Ingen munnbind, heller ikke de som er innendørs i baren – ansatte som gjester. Ingen må vise vaksinasjonsstatus eller et negativt testresultat for å slippe inn, og ingen må holde avstand.

Florida, en stat som ofte vipper mellom demokratene og republikanerne under presidentvalg, har ingen restriksjoner og en guvernør som i domstolene kjeppjager forsøk på å innføre påbud om munnbind i skoler.

HELLO: Syv dager i uken, året rundt, underholder dragartister gjestene på uteserveringen til Palace ved stranden på Miami Beach. Her tar en gjest en selfie med «Akasha O’Hara Lords».

Politikerkjendis uten munnbind

Det var her på Palace at kongresskvinnen og demokrat-kjendisen Alexandria Ocasio-Cortez, også kjent som «AOC», sist helg ble observert, filmet og publisert i The New York Post uten munnbind, til en viss oppstandelse på den amerikanske høyresiden.

– Det føles egentlig som at det ikke er noe covid nå. Det føles veldig fritt. Alt er åpent. Det føles som frihet, sier Hannah Amir, gjest tidlig i 20-årene ved Palace og turist på besøk fra Canada – et land med restriksjoner av europeisk format.

– Frihet! roper venninnen Leylah Mohammed.

OCEAN DRIVE: Miami Beachs travle festgate er Ocean Drive og ligger helt opptil stranden og havet. Gjester, verter og bareiere forteller til VG at livet går som normalt – til tross for den enorme smitteøkningen.

Smitten eksploderer – dødsfallene flater ut

Den svært smittsomme omikron-varianten skyller nå over USA, men spesielt langs østkysten i New York og Washington D.C i nord, samt sør i Florida.

Mandag denne uken hadde USA over én million smittetilfeller, soleklar rekord.

Torsdag hadde antall smittetilfeller sunket med mer enn 25 prosent til litt over 700.000.

Florida-økningen er 284 prosent opp i antall innlagte siste to uker, noe som også samsvarer med tallene for Miami.

Antall innlagte nasjonalt i USA er nå også 128.000, 23.000 flere enn under delta-toppen i august.

Samtidig fortsetter antallet døde som følge av viruset å ligge flatt, fem uker etter det første bekreftede omikron-tilfellet på amerikansk jord. I Florida er nedgangen 30 prosent siste to uker, med et daglig snitt på 19 personer.

CALIFORNIA: Michael og Kat Keto var på vei hjem fra ferie i Karibien da de ble sittende fast i Miami på grunn av kansellerte fly. Da ble det en drink eller to langs stranden i stedet. De mener California er langt strengere når det gjelder restriksjoner.

– Mindre bruk av intensivsenger

Det er her vi må tilbake til hva man ser lokalt ved sykehusene i smittebolet Miami, og hva de kan fortelle.

– Denne varianten gjør deg mindre syk, så når folk kommer inn med et medisinsk problem og vi rutinemessig tester alle sammen, så finner vi tilfeldigvis ut at de har covid. Selv opplevde de ikke at de hadde alvorlige symptomer, sier Hany Atallah, som forklarer dette med den voldsomme spredningen av viruset.

Et annet sykehus i Miami bekrefter overfor VG at de ser rundt 30–40 prosent «tilfeldige» covid-pasienter, lagt inn av andre grunner enn viruset.

– Over hele landet ser man mindre bruk av intensivsenger, enn ved tidligere varianter, sier sjefslegen.

GARASJETESTING: Under store deler av pandemien har en parkeringsgarasje på Miami Beach fungert som testsenter. De siste ukene har antallet som vil teste seg eksplodert.

Samme tendens i Norge

I Norge ser FHI et lignende trekk ved sykehustallene: Av 34 innlagte pasienter med påvist omikron i uke 52, var det 14 av dem som ikke hadde covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Vi ber Atallah gjøre en kvalifisert gjetning av hvor mange som under deltabølgen i fjor høst som ble innlagt med covid-19, men av andre årsaker enn symptomer fra viruset.

– Én av ti. Det er et anslag, svarer legen.

Mot altså rundt én av to ved Jackson Health nå under omikronbølgen.

Femdobling

Atallah trekker likevel frem noen andre viktige trekk som er viktig for å forstå det større bildet.

For det første, av de 468 innlagte med covid på onsdag, var kun drøyt 100 vaksinert og over halvparten av disse vaksinerte hadde igjen nedsatt immunforsvar.

– Selv om du som vaksinert blir smittet, er det mindre mulighet for at du blir alvorlig syk, sier Atallah.

For det andre, før jul hadde Jackson Health-systemet syv personer med covid-19 i på intensiven. Det tallet var onsdag denne uken femdoblet til 35.

– Det er en sterk økning, som skjer veldig raskt. Vi ser en dramatisk økning i covid-pasienter som må legges inn, og det øker i høyere tempo enn før, sier Atallah, som samtidig forklarer at dette foreløpig ikke overbelaster sykehusene deres.

KØ: Da VG besøkte testsenteret på tirsdag strakk køen seg rundt hjørnet. På grunn av effektiv logistikk kom de fleste seg likevel inn i løpet av en halvtime.

Lang testkø

Et kvarters gange på Miami Beach fra det bekymringsløse strand- og utelivet på Ocean Drive går en testklinikk i et garasjeanlegg på høygir.

Køen strekker seg rundt hjørnet på bygget.

En av lederne ved testklinikken, som ikke har lov til å uttale seg til mediene, oppgir at de har gått fra rundt 1000 tester om dagen til rundt 5000 – og det øker på daglig.

VENTER: Andrea Cordero står i kø for å teste seg etter at en kollega testet positivt.

– Folk gjør som de vil

– En av mine kolleger testet positivt, sier Andrea Cordero (23), en apotektekniker i uniform, som venter på å bli testet.

Hele familien hennes ble smittet for et par uker siden. Er hun positiv nå, er det fem dagers karantene og tilbake på jobb med munnbind om symptomene er vekke.

– Her på Miami Beach fortsetter livet som normalt. Det påvirker ingenting. Folk gjør akkurat som de vil uten å ta forholdsregler, sier hun.

To år inn i pandemien sliter amerikanske myndigheter fortsatt med å frembringe nok hurtigtester til befolkningen, de som finnes på markedet er langt dyrere enn i Europa – og de er mangelvare.

Dette ser Cordero på nært hold.

– Vi får dem stort sett inn hver dag, men de blir borte på én time, sier hun.

RULLER: En jentegjeng fra Los Angeles står i kø for frivillig å teste seg før de skal ta fly tilbake til vestkysten etter å ha feiret nyttår i Miami.

Håper toppen er nådd

Atallah ved Jackson Health er en forsiktig optimist når det gjelder omikrons videre ferd over USA.

– Det ser kanskje ut som vi er i ferd med å nå en topp, sier han med henvisning til tallene fra helseforetaket han jobber ved, som har en kapasitet på over 1500 sykehussenger.

De siste dagene har veksten dabbet noe av. I Sør-Afrika stupte plutselig tallene etter en rask økning.

– Vi er ikke der at vi må avlyse andre planlagte aktiviteter, men vi har gjort noen justeringer for å sikre at alle på sykehuset er trygge, sier han om belastningen på helseforetaket.

– Hva mener du om omikronvarianten etter fem-seks uker?

– Den er ekstraordinært smittsom. Dataene antyder også at den ikke skaper like alvorlig sykdom som tidligere varianter, svarer han.