DØMT: Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi dømt til fire ytterligere år i fengsel

Myanmars avsatte regjeringssjef, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, er dømt til ytterligere fire år i fengsel.

Av Håkon Kvam Lyngstad og NTB

Det får flere medier opplyst, deriblant nyhetsbyråene Reuters, AP og AFP.

En kilde opplyser til AFP at hun er funnet skyldig på to tiltalepunkter i saken der hun er tiltalt for ulovlig import og besittelse av walkietalkier og på ett punkt i saken der hun anklages for brudd på coronareglene.

76 år gamle Suu Kyi ble i desember dømt til fengsel for oppvigleri og brudd på koronarestriksjoner. Dommen var egentlig på fire års fengsel, men den ble omgjort til to års husarrest.

Militærjuntaen som gjennomførte et kupp i landet 1. februar i fjor, har tiltalt henne for et titalls påståtte lovbrudd, som samlet har en strafferamme på over 100 år.

Suu Kyi nekter straffskyld på alle tiltalepunkter.

Massakre og sammenstøt

Det har vært omfattende protester og sammenstøt i Myanmar siden militærkuppet i fjor. Militærjuntaen har siden styrt med jernhånd og undertrykt fredelige demonstranter og annen motstand.

Over 1300 mennesker har blitt drept og over 11.000 pågrepet siden da, ifølge lokale aktivister.

Chin-provinsen nord i landet har i hele høst vært preget av voldelige sammenstøt mellom militærjuntaen og lokale opprørsgrupper. I september ble den lille landsbyen Thantlang mer eller mindre lagt øde etter kamphandlinger. Siden har ødeleggelsene bare fortsatt.

I BRANN: Store deler av landsbyen Thantlang sto i brann.

På julaften kom nye, rystende meldinger fra landet. Da ble flere enn 30 sivile massakrert i landsbyen Hpruso, øst i landet. Barn og Røde Kors-ansatte var blant de drepte.

– Redd Barna fordømmer dette angrepet som et brudd på internasjonal humanitærrett, sa Redd Barna-direktør Inger Ashing.

JULEMASSAKREN: Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) har tatt bilder av ødeleggelser begått av hæren i Myanmar. Her fra byen Hpruso i delstaten Kayah​, julaften 2021. Regjeringsstyrkene skal ha skutt over 30 av innbyggerne, deriblant kvinner og barn, og deretter satt fyr på likene.

En landsbyboer som sier han dro til åstedet i etterkant, fortalte til nyhetsbyrået AP at ofrene hadde flyktet fra kampene mellom væpnede motstandsgrupper og regjeringshæren i delstaten Kayah. De skal ha vært på vei til flyktningleirer vest i Hpruso da de ble stanset og drept.

Forrige uke ble enda en massakre fra tidligere i desember gjort kjent via nyhetsbyrået AP.

Brutale angrep på demonstranter

Tidlig i desember viste videoopptak fra gatene i landets største by, Yangon, hvordan juntaen brutalt stanset demonstranter fra å vise misnøye på gatene i landets største by, Yangon.

forrige



SKADET: En demonstrant ligger på bakken, skadet etter at sikkerhetsstyrkene slo hardt ned på demonstrasjonsmarsjen han var del av. En annen mann blir ført bort av en soldat.

Først kjørte de en bil inn i folkemengden, deretter slo de med batonger og skjøt etter demonstranter, fortalte øyenvitner.

– Jeg ble truffet, og falt foran en lastebil. En soldat slo meg med en rifle, men jeg dyttet ham tilbake. Så skjøt han etter meg idet jeg løp i sikksakk for å flykte, sier en av demonstrantene til Reuters. Minst fem mistet livet.

Tidligere har menneskerettsorganisasjoner advart om at juntaen bevisst skyter mot hodene til demonstranter – med skarp ammunisjon.

Eksilregjeringen har oppfordret til «væpnet motstand»

I oktober i fjor sa Myanmars eksilregjering til VG at de nå oppfordrer til væpnet kamp mot militærjuntaen i landet – samtidig som de advarer mot full borgerkrig i landet.

– Folket tåler ikke mer vold og flere overgrep. Derfor ber vi folket og bevæpnede etniske grupper, om å yte motstand, sa U Aung Myo Min til VG. Han er statsråd med ansvar for menneskerett i eksilregjeringen Nation Unity Goverment of Myanmar (NUG).

NUG utgår ikke fra den avsatte og fengslede Aung San Suu Kyis regjering, der lederen selv og de fleste av hennes nærmeste er arrestert, men ble dannet av parlamentarikere som vant seter i valget som juntaen kansellerte.

Husker du denne? Videoen av aerobicinstruktør Khing Hnin Wai gikk viralt etter militærkuppet.

Etter at militæret i Myanmar tok makten, har prisene i landet skutt i været, og tusenvis har mistet jobbene sine.

Det fører til at stadig flere sliter med å få mat på bordet. De som er heldige og har penger i banken, har vært nødt til å stå i kø i timevis for å få tatt dem ut, meldte AFP i sommer.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo i juni fast at Myanmar befinner seg i en humanitær krise, og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.