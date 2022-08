AUCKLAND/NEW ZEALAND: Politiets etterforskere var på stedet 11. august, etter at en familie fant levninger fra barn.

Etterforsker Sør-Korea kobling i koffert-mysteriet

For to uker siden ble det funnet levninger av barn i kofferter kjøpt på auksjon. Nå kan politiet ha funnet et mulig familiemedlem.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En familie i New Zealand ble møtt av et makabert syn da de åpnet to kofferter de hadde kjøpt på en internettauksjon.

Levninger etter to barn ble funnet da kofferten ble åpnet i Auckland, skrev newzealandsk politi 11. august.

Levningene skal trolig ha vært barn mellom fem og ti år, og foreløpige undersøkelser tyder på at de skal ha vært døde i flere år.

Koffertene var en del av et tilhengerlast med ulike gjenstander fra et lokalt lagerselskap.

Familien som åpnet koffertene har ingen tilknytning til dødsfallene ifølge politiet.

Nye spor i etterforskningen

Nå har det kommet mulige nye spor i saken. Politiet etterforsker nå om det finnes koblinger til Sør-Korea, skriver The Guardian.

En kvinne som antas å være et familiemedlem av barna som ble funnet i koffertene, skal befinne seg i Sør-Korea, opplyser politiet i Seoul.

Kvinnen, som er en koreanskfødt New Zealandsk statsborger, ankom Sør-Korea i 2018 og har ingen registrerte utreiser siden, skal en politimann ha sagt til Reuters mandag.

Hvor hun befant seg, og om hun hadde andre slektninger med seg da hun ankom Sør-Korea er ukjent.

«New Zealand-politiet har bedt om bekreftelse på om personen som kan være relatert til en krimsak var i Sør-Korea,» sa politimannen og la til at gitt hennes tidligere adresse og alder, kan hun ha vært barnas mor.

ALVORLIG: Politiet sier at de tar saken svært alvorlig, og jobber hardt med å finne den eller de skyldige.

Interpol med i etterforskningen

Ifølge sørkoreansk nasjonal kringkaster, KSB, skal Interpol ha bedt sørkoreansk politi om å spore opp en kvinnes posisjon.

Rapporten siterte National Police Agency for å ha bekreftet at hun hadde reist inn i Sør-Korea, og at det ikke var registrert at hun hadde forlatt landet siden.

En kilde av politiet skal ha fortalt KSB at lokale styrker ikke kunne prøve å lokalisere kvinnen med mindre det ble utstedt en arrestordre.

Den sørkoreanske avisen, The Hankyoreh, skrev mandag at en kilde av politiets internasjonale avdeling sa at politiet kunne arrestere kvinnen dersom Interpol sendte ut en rød melding.

Politiet i New Zealand ville ikke bekrefte om de har henvendt seg til politiet i Seoul, og nektet å kommentere ytterligere mandag. Men de har tidligere bekreftet at de jobber med Interpol.