I HARDT VÆR: Flere anklager Snickers for homofobi etter en omstridt reklame. Foto: Fredrik Solstad

Snickers trekker reklame etter anklager om homofobi

Snickers i Spania har fått kraftig kritikk for en omstridt reklame som flere mener er homofobisk. Nå trekker selskapet reklamefilmen.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

I reklamen sitter den spanske influenseren Aless Gibaja på en strandbar med en kompis.

Gibaja, med langt blondt hår, rosa briller og en liten rosa T-skjorte, ber servitøren flørtende om en «sexy appelsinjuice med vitamin A, B og C».

Den tilsynelatende forvirrede servitøren tilbyr heller en Snickers-is.

Etter å ha tatt en bit av isen blir Gibaja forvandlet til en større, men langt mer lavmælt mann med stort skjegg.

Kompisen spør om den nye mannen føler seg bedre. Mannen svarer bekreftende på dette – hvorpå Snickers i kjent stil hevder at man ikke er seg selv når man er sulten.

– Skammelig og beklagelig

Reklamen utløste en bølge av anklager om homofobi, skriver BBC.

– Det er skammelig og beklagelig at det ennå er selskaper som fortsetter å forevige stereotyper og fremme homofobi, skriver Spanias største LGTBI-organisasjon på Twitter.

– Snickers antyder at deres godteri vil gjøre det heterofil i en veldig homofobisk annonse, skriver det skeive nyhetsnettstedet Queerty på Twitter.

Spanias likestillingsminister Irene Montero kritiserte også selskapet på Twitter:

– Jeg lurer på hvem som tenkte det var en god idé å bruke homofobi for å fremme en forretningsstrategi, skriver hun.

Hun understreker at det spanske samfunnet er mangfoldig og tolerant og håper at de som lager reklamer vil lære å bli det samme.

BBC skriver at det venstreorienterte partiet Podemos legger vekt på at reklamen kom etter flere episoder med hatkriminalitet i Spania de siste månedene.

Les også: Homofile Samuel (24) ble banket til døde i Spania

– Vi har et ansvar

BBC skriver i en uttalelse torsdag at selskapet trekker reklamen og beklager for «misforståelser» som kan ha oppstått.

– Formålet med denne spesifikke reklamen var å på en vennlig og uformell måte å si at sult kan endre væremåten din, skriver selskapet i en uttalelse på Instagram.

Selskapet skriver videre at de på ingen måte har hatt som intensjon å stigmatisere eller fornærme noen, ifølge BBC.

– Vi tar likestilling og inkludering seriøst, vi ønsker en verden der alle kan være seg selv og vi mener vi som arbeidsgiver og annonsør har en rolle og et ansvar for å bidra til å skape den verdenen, sier talsperson for Snickers Mars Wrigley ifølge BBC.