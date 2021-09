forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Markus Scholz / dpa

Nazi-tiltalt sekretær (96) prøvde å rømme fra rettsak

Den nå 96 år gamle kvinnen skulle ha møtt i retten torsdag for å ha bidratt til flere tusen drap under andre verdenskrig, i stedet stakk hun av. Timer senere ble hun pågrepet.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Den 96 år gamle kvinnen Irmgard Furchner, som er tiltalt for medvirkning til drap på 11.000 mennesker i en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig, møtte ikke i retten torsdag.

På morgenen tok hun en taxi fra gamlehjemmet hun bor på i den tyske byen Hamburg, Men i stedet for å dra til retten gikk hun av ved en t-banestasjon i nærheten, skriver nettstedet Punch.

Mener hun hjalp til med å systematisere drap

fullskjerm neste 1 av 5 Foto: STUTTHOF MUSEUM

Furchner var 18 år da hun jobbet som sekretær på kontoret til ledelsen av konsentrasjonsleiren i Stutthof, nær Gdansk i Polen. Dette var den første konsentrasjonsleiren som ble bygget av de tyske nasjonalsosialistene utenfor Tyskland.

Påtalemyndigheten mener at den nå 96 år gamle kvinnen hjalp de ansvarlige i å gjennomføre systematiske drap på jødiske fanger, polske politiske motstandere og sovjetiske krigsfanger gjennom sin jobb som sekretær.

Ville ikke komme

Grunnet hennes høye alder har det blitt vurdert om hun var i stand til å møte i retten, noe retten etter nøye refleksjon fant at hun var. Kvinnen var dog ikke så lysten på å møte retten, som ikke kan behandle saken mot henne uten at hun er til stede.

Siden Furchner var så ung da hendelsene hun er tiltalt for skjedde, skulle saken opp i ungdomsretten. Dommeren ba om «litt tålmodighet», da Furchner ikke hadde møtt opp, skriver nettstedet.

Men den 96 år gamle kvinnen dukket ikke opp. Frederike Milhoffer, en talsperson for retten, sier at hun «ikke ville komme» til retten så hun bestemte for å «dra på rømmen», skriver The Daily Beast.

MØTTE PRESSEN: Wolf Molkentin er advokaten til 96-åringen.

Vurderer fengsling

Milhoffer sier til nettstedet at myndighetene at Furchner var motvillig til å møte i retten, men at de ikke ventet at hun ville stikke av på grunn av sin alder og tilstand.

Det ble utstedt en arrestordre på kvinnen og etter få timer ble hun pågrepet. En lege vurderer nå om hun er i helsemessig stand til å bli fengslet frem til en ny rettsak, skriver nettstedet.

De skriver også at den amerikansk-fødte israelske nazi-jakteren Efraim Zuroff, skal ha uttalt at om «hun er frisk nok til å rømme, er hun frisk nok til å fengsles.