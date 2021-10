UNG JENTE: 14 år gamle Hafsa fotografert på sin bryllupsdag i Bangladesh tidligere denne måneden.

Ny rapport: Barneekteskap dreper 60 jenter daglig

Minst 22.000 barnebruder dør hvert år som følge av graviditet. – Sjokkerende og svært alvorlig, sier Redd Barna, som står bak rapporten.

Av Jostein Matre

– Rapporten forteller oss at jenters rett til å overleve, få læring og å ha en trygg barndom virkelig er under press, sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna i Norge, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

Hun er fortvilet over hvordan tallene på barneekteskap stiger for første gang på over 20 år. Lenge var det stadig færre mindreårige jenter som ble giftet bort, og dermed færre mindreårige jenter som ble gravide og færre av dem som døde under graviditeten eller fødselen.

Så kom coronaviruset.

Redd Barna anslår at pandemien alene kan ha ført til én million flere graviditeter blant mindreårige i 2020. Totalt tror UNICEF at 10 millioner flere jenter kan ende som barnebruder innen 2030 som et resultat av viruset som har herjet verden i snart to år.

Noe statsminister Erna Solberg snakket om i sin tale til FNs generalforsamling i fjor.

Redd Barna sine tall viser altså at minst 22.000 barnebruder dør årlig – eller 60 hver eneste dag året rundt - som følge av graviditet. Og det sier de er et forsiktig anslag.

– Tallene er sjokkerende og alvorlig, sier Knag Fylkesnes.

REDD BARNA-DIREKTØR: Gunvor Knag Fylkesnes er direktør for politikk og kommunikasjon.

12-åring giftet seg med 54-åring

Det er ulike, og til dels kompliserte, årsakssammenhenger som fører til at svært unge jenter blir gift, men én tydelig fellesnevner fattigdom. Og mange flere har blitt ført ut i fattigdom på grunn av pandemien.

– Mange familier i for eksempel Vest- og Sentral-Afrika har blitt kastet ut i fattigdom, og føler seg tvunget til å gifte bort sine jenter. At skolene har blitt stengt for mange unge jenter øker også sjansene for at de blir giftet bort, ifølge Redd Barna-direktøren.

Nesten halvparten av de jentene som dør som følge av dette gjør det nettopp i disse områdene.

Selv i land der ekteskap med barn er ulovlig er det ikke uvanlig at det skjer. I en pressemelding i forbindelse med lanseringen av rapporten, som handler forholdene for jenter rundt i verden – og deres rettigheter, har Redd Barna lagt ved et sitat fra en nå 23 år gammel kvinne i Burkina Faso, som ble tvangsgiftet allerede som 12-åring:

– Mannen min var 54 år, og hadde allerede fire koner. Jeg ville gå på skole, så jeg bestemte meg for å flykte. Jeg ble tatt, og brakt tilbake for å bo med ham. Derfor flyktet jeg igjen, forteller hun.

Andre forsøket lyktes og etter hvert endte hun på et støttesenter forbarnebruder. Nå utdanner hun seg til å bli sykepleier.

DEMONSTRASJON: Fra en demonstrasjon mot ekteskap med mindreårige i Malaysia i 2018.

Større risiko

I den jobben kan hun kanskje være med å lære unge jenter om deres reproduktivitet, helserettigheter, prevensjon og hva som er lov og ikke.

– Vi ser at under pandemien så har programmer som driver med informasjon om slikt, samt gir tilgang på prevensjon og helsehjelp, vært nedstengt mange steder, forteller Knag Fylkesnes.

Jenter som blir giftet bort i ung alder har større risiko for å bli gravide. Man blir regnet som barnebrud så lenge man er under 18 år, men noen kan være så unge som helt ned i 12 års alderen.

– Kroppene til så unge jenter er ikke ferdigutviklet. Kroppene tåler ikke graviditeten. De er ikke klare for å bære ut et barn, forklarer Knag Fylkesnes.

Ifølge Redd Barna er det barnefødsler den vanligste årsaken til at tenåringsjenter dør. Situasjonen blir ikke enklere av at mange av de som ender som barnebruder bor på landsbygden uten tilgang til god fødselshjelp, eller uten å ha råd til slik hjelp. Langt færre ville ha mistet livet om de hadde fått den nødvendige hjelpen.

Fem punkter

I forbindelse med rapporten, som blir lansert på verdens internasjonale jentedag, har Redd Barna laget en liste på fem punkter med oppfordringer til regjeringen rundt i verden:

Gi jenter en stemme. Adresser risikoen for kjønnsbasert vold, inkludert barneekteskap. Garanter rettigheter til alle jenter. Sikre trygg og ubegrenset deltagelse av kvinner i alt humanitært arbeid. Bli en del av « Generation Equality »-bevegelsen, som jobber for likestilling.

BARNEBRUD: En mindreårig jente (helt til høyre) står klar som brud i India i 2017.

– Verden har for så vidt laget en plan for å forebygge og forhindre dette, men når vi ser økningen av kjønnsbasert vold som har vært under pandemien er det klart at det trengs mer finansiering og prioritering. Det trengs rett og slett mer innsats, og det er viktig at beslutningstakere og myndighetspersoner nå kjenner på alvoret, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

– Veldig bekymret

Det håper hun vår påtroppende regjering gjør, og sender følgende oppfordring til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum:

– Sett likestilling og jenters rettigheter i sentrum av utenrikspolitikken. I internasjonale fora og i samtaler med land som har denne utfordringen så er det særlig viktig at man bruker den posisjonen Norge har. I tillegg har vi mulighet til å være en viktig bidragsyter økonomisk, og vi har en viktige stemme når det kommer til jenters seksuelle, og reproduktive helserettigheter.

Ifølge Knag Fylkesnes har bare 11 prosent av finansieringen man har behov for i humanitær respons for å forebygge kjønnsrelatert vold har blitt bevilget.

– Det er veldig lite, og det sier noen om hvor stort behovet er. Vi er veldig bekymret nå. Det er svært alvorlig å se den tilbakegangen som har vært, avslutter hun.