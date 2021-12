Lærer sparket for å ha undervist om rasisme

Lærer Matthew Hawn mistet jobben etter at foreldre klaget over hvordan han underviste klassen om rasisme i det amerikanske samfunnet. Flere stater i USA har nå forbudt lærere å undervise i det de kaller «kritisk raseteori».

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Over store deler av USA raser en kamp om hva elevene skal lære – og ikke lære om sitt eget lands historie. Republikanske politikere, foreldre og konservative medier, jakter på lærere, lærebøker og undervisningsopplegg som inneholder det de mener er «critical race theory» (CRT).

Så hva er egentlig CRT?

Det startet på 1970-tallet som en måte å utforske hvordan befolkningsgrupper og rasisme har preget amerikansk lovverk og samfunn. Teorien har som utgangspunkt at rasisme, bevisst eller ubevisst, preger institusjoner og lovverk. Et mye brukt eksempel er at det er langt flere svarte amerikanere som blir fengslet enn noen annen befolkningsgruppe. Er de mer kriminelle, eller finnes det andre forklaringer?

I 1986 kom en ny narkolov som ga strengere straff for crack kokain enn kokain i pulver. Når man vet at svarte amerikanere bruker mer crack og hvite bruker mer pulver, ga det et stort utslag på kriminalstatistikken: I løpet av fire år ble antallet narkodommer for svarte 49 prosent høyere enn for hvite, skriver Reuters.

Flere stater med lover

Oklahoma er en av statene som nylig har lagt sterke begrensninger på hva elevene kan lære om rase og kjønn. Strenge sanksjoner brukes mot lærere og skoler som gjennom undervisningen får enkeltelever til å føle «ubehag, skyld, angst eller andre former for psykisk stress basert på sin befolkningsgruppe eller kjønn.» Historiekurs om rasediskriminering, som har vært undervist i flere tiår, er allerede avlyst. Skolene tør ikke ta sjansen på å sette dem i gang av frykt for å bli straffet.

Hittil har ni stater innført lignende lovgivning, og minst 20 stater vurderer det.

I Florida hevder den republikanske guvernøren Ron DeSantis at «kritisk raseteori» lærer elevene å hate landet sitt og hverandre.

– Det er statsstøttet rasisme og har ingen plass i Floridas skoler, tvitret han tidligere i år.

CRT fikk plutselig mye oppmerksomhet blant konservative amerikanere etter at en hvit politimann skjøt og drepte George Floyd, som var afrikansk-amerikansk. Hendelsen førte til diskusjoner om hvordan rasisme fortsatt preger det amerikanske samfunnet.

Forelder klaget

«Utdanning er for viktig til å overlates til lærerne», skrev det konservative tidsskriftet National Review, og oppmuntret foreldre over hele landet til å mobilisere mot «kritisk raseteori».

Det var akkurat det de gjorde mot samfunnsfaglærer Matthew Hawn som underviste på en videregående skole i Tennessee. I fjor diskuterte han i klassen demonstrasjonene etter et annen politiskyting, der en 17-åring blant annet skjøt og drepte to personer. Han viste bilder av den hvite 17-åringen og brukte det som eksempel på hvit makt.

– Hva skal vi gjøre med rasismen i USA, spurte han elevene sine.

En forelder klaget til skolen. Hawn fikk en advarsel, og beskjed om å alltid presentere flere sider av en sak.

Senere brukte han en artikkel fra The Atlantic som handlet om hvorfor Donald Trump ble valgt president, og en kunstnerisk opptreden som blant annet handlet om politidrapet på George Floyd, som utgangspunkt for diskusjoner i klassen.

Etter flere klager og advarsler fikk han sparken. Anken hans ble avvist, og den tidligere så populære læreren får ikke jobben sin tilbake.

PS: I USA brukes både rase og etnisitet som begrep. På norsk er "rase" utdatert og vi bruker begrepet befolkningsgruppe i stedet.