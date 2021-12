DANMARK: Danmark har villsmitte av omikron-varianten.

Villsmitte i Danmark: − En bekymrende stigning

I Danmark er det nå påvist 183 tilfeller av omikronvarianten, flere enn i hele Europa til sammen.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Så sent som fredag var det 18 bekreftede og 48 mistenkte tilfeller av omikronvarianten av coronaviruset i Danmark.

Før de nye tallene fra Danmark kom, hadde det europeiske smittevernsenteret ECDC i søndag registrert 182 endelige bekreftede omikrontilfeller i 17 land. Alle er milde eller asymptomatiske, og det er ikke registrert noen dødsfall.

Danmark er blant landene i Europa med det mest avanserte systemet for sekvensering av coronavarianter. Danskene påviser derfor ofte flere tilfeller raskere enn sammenlignbare land, så tallene betyr ikke nødvendigvis at smitten er større.

Økningen gir likevel grunn til uro, mener folkehelsemyndighetene.

Flere smittekjeder

– Vi ser en bekymringsfull stigning i antall omikronsmittede i Danmark, sier SSIs administrerende direktør Henrik Ullum.

– Det er nå pågående smittekjeder, der smitten ses blant folk som ikke har vært på reise eller har forbindelse til reisende, sier han.

De 183 omikrontilfellene i Danmark er påvist med PCR-tester og sekvensering, opplyser Statens Serum Institut (SSI) søndag. 151 av tilfellene er funnet med PCR-tester.

Instituttet mener disse testene nå er så sikre at alle tilfellene kan regnes som bekreftet.

SMITTE: Det er nå pågående smittekjeder, der smitten ses blant folk som ikke har vært på reise eller har forbindelse til reisende, ifølge direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum. Her er han på et pressemøte tidligere i september.

Julefrokost

Siden det første tilfellet ble bekreftet i Danmark for en uke siden, har myndighetene blant annet påvist et smitteutbrudd på Jylland etter en julefrokost med 150 mennesker.

– Her har vi hittil blant gjestene registrert 55 smittede, sier Birgitte Drewes, visedirektør i Styrelsen for Pasientsikkerhed som står for smittesporingen.

Smitten i Danmark har steget jevnt den siste uken. Søndag falt det daglige smittetallet for første gang under 4.000, men det settes i sammenheng med et lavere antall utførte PCR-tester.

Smittetrykket i landet er for tiden på 1.023 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. I Norge er det tilsvarende tallet 778.

Flere sykehusinnleggelser

447 personer er innlagt på danske sykehus med covid-19. For en måned siden var antallet 260, mens det var rundt 80 for to måneder siden.

En ekspertgruppe tilknyttet SSI har anslått at antallet coronainnlagte pasienter kan stige til mellom 550 og 750 fram mot midten av desember.

Rundt 80 prosent er fullvaksinert i Danmark, mens over 900.000 innbyggere har fått tredje dose, ifølge helsemyndighetene.

Fortgang på laboratorier

Helsemyndighetene i Danmark satser nå på å forsinke utbredelsen av omikronsmitten parallelt med å få flere vaksinert.

– Vi jobber nå på spreng for å bremse utviklingen med hurtig laboratoriepåvisning av virusvarianten, slik at smittesporingen kommer i gang så raskt som mulig, sier SSI-direktør Ullum.

I Norge var det fredag 19 bekreftede tilfeller av omikron, ifølge FHI. Det reelle tallet kan imidlertid være langt høyere.

Coronautbruddet på restauranten Louise i Oslo er blitt mistenkt for å være det største omikronutbruddet så langt utenfor Sør-Afrika. Fortsatt pågår arbeidet med å undersøke hvilke virusvarianter de smittede har i kroppen.