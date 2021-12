HARDT RAMMET: Mayfield i Kentucky er en av byene som ble hardest rammet da en tornado-storm forårsaket store ødeleggelser i sentrale deler av USA.

Historier fra tornadoens dragsug: − Det første fine hjemmet jeg bodde i

MAYFIELD (VG) Slagordet til den lille byen er «mer enn et minne». Så kom tornadoen og rev den opp med rot.

Det er en slags rettferdig byrdefordeling ved flommer, orkaner og tørke. Alle innenfor et meningsfullt areal rammes relativt likt.

Tornadoer er ikke sånn. Mens den ene siden av gaten kan være totalhavari, kan et telt på den andre siden av gaten være uberørt.

I lille Mayfield i Kentucky, en av de hardest rammede byene, er sentrum knust ned i bakken av det 360 kilometer lange bremsesporet tornadoen etterlot seg.

I stearinlysfabrikken Mayfield Consumer Products var rundt 110 på kveldsskift, og over 70 personer ventes å ha omkommet da lokalene ble revet over ende av tornadoen.

Men rundt et hjørne, eller over en bakketopp, kan ting se ut som de alltid har gjort.

Folk som bor her forteller om noen sekunder med vind og trær som ristet, slo seg til ro med at det hadde vært falsk alarm, men da de dro inn til byen var det umulig å komme frem. Sammenraste bygninger lå i gatene.

Andre satt i stuen sin og måtte tåle vitser fra en uvitende mamma – «er dere redde nå?» – og så forsvant taket fra huset deres.

Her er fem korte historier fra en dags vandring i Mayfield.

Restauranten

Carr’s Barn, en frokost- og barbecuerestaurant, midt i Mayfield hadde vært i familien til Susanne Flint (54) i rundt 75 år og tre generasjoner.

– Vi har alle jobbet her. Min bror, min mor, mine besteforeldre, sier Susanne Flint (54).

På fredag stengte hun klokken 13.30 og planla å åpne igjen lørdag morgen. På kvelden kom tornadoen.

Nå ligger den sammenrast i en haug. Det eneste som står oppreist er barstolene som var skrudd ned i gulvet. Grillgropen Flints bestefar brukte ligger under der et sted.

Deres hus, 800 meter unna, er uskadet.

– Det hørtes ut som et tog som kom, sier hun.

19-åringen

– Dette var det første fine hjemmet jeg bodde i. Nå må vi begynne helt på nytt, sier Derek Smith (19).

Det hørtes ut som et tog og et fly. Så sto stormen over han, moren, stefaren, en bror, en gravid søster og en nevø på seks år. De gjemte seg på soverommet og klesskap – det eneste rommet som delvis ble spart. Tak og vegger er røsket ut.

– Moren min jobbet så hardt med dette huset. Vi vokste opp i en fattig, belastet del av byen, sier han om huset de leide.

Juletreet ligger veltet. Julepynten er tilgriset. Gavene er borte. Nå bor de hos venner fra kirken deres.

– Vi mistet alt, men ikke livene våre. Det er det viktigste av alt, sier han.

Nå spør Smith seg om Mayfield – med alle de ødelagte husene – vil bli en spøkelsesby.

Bestemoren

Da tornadoen hadde rast videre, krabbet fembarnsmor- og bestemor Deanna Badillo (57) ut av et lite hull fra huset som hadde kollapset over henne.

Vinden hadde stilnet, men det regnet.

– Det var sånn jeg skjønte at det var en åpning. Jeg kunne kjenne vannet mot ansiktet mitt, sier hun.

Badillo sitter på en betongkloss som frem til fredag kveld var innsteget til huset hennes.

– Jeg er trøtt. Dette er veldig trøttende, sier hun med flakkende øyne, før hun også må fortelle oss at livet er vakkert.

President Joe Biden har varslet et besøk til Kentucky så fort han ikke belaster redningsarbeidet.

– Åh, han bør styre unna meg. Jeg liker ikke han. Jeg mener han ødelegger dette landet, sier Badillo.

Hun begynner å snakke om den amerikanske inflasjonen, som nå er på 6,8 prosent inneværende år.

Gudstjenesten

På en parkeringsplass omkranset av sårene etter tornadoen, men under en helt skyfri himmel, har noen samlet seg til en kort gudstjeneste. Det er søndag formiddag.

De sitter på enkle klappstoler, omgitt av fotografer og TV-kameraer, mens pastor Milton West fra First Christian Church i Mayfield, holder en kort tale og forretter nattverden, før en annen deler den ut.

«Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod.»

– Det er en synlig påminner om at Kristus er til stede. Vi tror at han er sammen med oss og det er slik vi husker hva han gjorde for oss, sier West etterpå.

Men han er ikke virkelighetsfjern. Bygningen deres er ødelagt.

I en annen kirkebygning vi går innom er salen falt ned i kjelleren og lange rør fra pipeorgelet er røsket ut. Noen benker skråner ned mot kjelleren, bibler og salmebøker står fortsatt på plassene sine.

– Dette brakte folk sammen, men det aller viktigste var at de så hverandre. Det er sånn du kommer videre. Vi kommer til å bygge opp igjen, jeg er bare ikke sikker på hvordan det vil se ut og hvordan det vil bli, sier West.

Maurtuen

Utover søndagen begynner Mayfield å syde av lastebiler, gravemaskiner og motorsager.

Frivillige fra nabostater har kommet, en liten MC-klubb til og med. Mens solen stiger og smelter rimet på bakken, flokker folk til hager og bolighus.

Veltede trær sages i biter. River, sliter, bærer og kaster. Så hentes det. Lass etter lass kjøres ut av byen.

Det er mindre enn to døgn siden tornadoen, men i en av Mayfields hovedgater står rake, nye strømstolper banket ned i grunnen.

Det er nesten så man i sanntid kan se en maurtue jobbe – i revers.

Gatene blir kjørbare, gressplenene synlige.

Dette vet vi så langt

Stormen med rundt 30 tornadoer rammet Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri and Tennessee, men i all hovedsak Kentucky fredag kveld og natt til lørdag.

Over 90 er meldt døde, hvorav over 80 i Kentucky.

Søndag kveld amerikansk tid var fortsatt 50.000 uten strøm i Kentucky.

Alt tyder på stormen blir den dødeligste i Kentucky noensinne.

