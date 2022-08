Mannen smuglet dyrene i små poser over grensen fra Mexico til USA.

En mann smuglet reptiler verdt over 7 millioner kroner

Han skal ha hatt med seg over 60 reptiler da han ble tatt. Han gjemte dem i lommene på klærne sine.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mannen ble pågrepet på grensen mellom USA og Mexico i februar.

Han hadde gjemt flere små poser med reptiler i lommene på klærne hans. Mannen skal først ha sagt at det var kjæledyrene hans.

Da han ble tatt skal han ha hatt over 60 reptiler med seg, skriver ABC News. Dyrene skal være verdt over 7 millioner kroner.

Noen av dyrene skal ha vært truede arter.

Nå har mannen erkjent straffskyld for å ha forsøkt å smugle ville dyr inn til USA. Han kan få opp til 20 år i fengsel for smugling og opp til fem år for handel av ville dyr.

Dyrene kom både bra Mexico og fra Hongkong. I de små posene hadde han blant annet skilpadder, babykrokodiller og øgler.

Mannen skal ikke har vært alene i å smugle dyrene. Han søster skal også ha vært involvert. De skal ha brukt sosiale medier for å kjøpe og selge dyrene i USA.