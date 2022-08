DREPT: Oliva Pratt-Korbel ble drept da to ukjente menn stormet inn i familiens hjem mandag denne uken.

Mann pågrepet etter drapet på Olivia (9) i Storbritannia

Ni år gamle Olivia ble etter alt å dømme et tilfeldig offer da en bevæpnet mann stormet inn familiens hus. En 36 år gammel mann er pågrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sent mandag kveld denne uken åpnet mor Cheryl Korbel (46) døren til hjemmet deres i Dovecot i Liverpool for å undersøke oppstyr utenfor, skriver BBC. Da stormet to menn inn.

Olivia Pratt-Korbel (9) ble skutt i brystet og døde av skadene på Alder Hey Children’s Hospital. Moren ble skutt i håndleddet da hun forsøkte å lukke døren og ble lagt inn på et annet sykehus. Hun er nå skrevet ut.

Politiet mener at 35 år gamle Joseph Nee var målet for skuddene. Han ble jaktet av en bevæpnet mann med finlandshette da begge endte opp utenfor huset til Korbel-familien.

En 36 år gammel mann ble torsdag kveld pågrepet i Merseyside mistenkt for ett drap og to drapsforsøk, opplyser politiet fredag.

Mennene var helt ukjent for familien fra før.

1 / 2 ÅSTED: Åstedsgranskere fra politiet undersøker Korbel-familiens hjem onsdag. forrige neste fullskjerm ÅSTED: Åstedsgranskere fra politiet undersøker Korbel-familiens hjem onsdag.

Ryster Storbritannia

Den antatte gjerningspersonen avhøres nå av politiet, skriver Sky News.

Ifølge Sky News ble Olivia truffet i brystet av det samme skuddet som traff moren i håndleddet. Gjerningspersonen avfyrte deretter to skudd til mot mannen han jaktet, og flyktet deretter fra åstedet.

Drapet ryster Storbritannia. Familien beskriver jenta som en unik, pratete og nysgjerrig liten jente.

– Som en familie er vi knust og har mistet en stor del av livene våre, heter det i en uttalelse fra familien.

Olivias lærer ved St. Margaret Mary’s Catholic Junior School i Huyton, Rebecca Wilkinson, beskriver jenta som en liten solstråle.

SOLSTRÅLE: Olivia beskrives som en nysgjerrig solstråle av familie og andre som kjente henne.

I forkant av pågripelsen gikk politiet hardt ut mot gjerningspersonen som fortsatt var på frifot, ifølge BBC.

– Jeg sliter med å finne ordene for å beskrive personen og det vedkommende har gjort, sa politisjef Mark Kameen i Merseyside-politiet torsdag.

– Vi kommer ikke til å hvile før vi finner deg. Og vi kommer til å finne deg, sa Kameen.

Da hadde politiet fått en rekke tips. Han oppfordret også folk i de kriminelle miljøene om å undersøke sin egen samvittighet.

– Jeg er utrolig takknemlig for mengden informasjon vi har mottatt så langt, sa Kameen.

Ukjent identitet

Den skadede mannen, Joseph Nee, ble dømt for innbrudd i 2018 og skulle sone tre år og ni måneder. Når han blir skrevet ut av sykehus, vil han bli satt inn i fengsel igjen for brudd på betingelser, ifølge politiet.

Den 36 år gamle gjerningspersonens identitet er foreløpig ikke kjent.

En tredje mann var også på åstedet og skal ha flyktet fra gjerningspersonen sammen med Nee. Ifølge politiet er mannen avhørt.

Nee ble fraktet til sykehus med skuddskader av to personer i en svart Audi. De to er også avhørt.