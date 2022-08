ØDELEGGELSER: Oleksandr Shulga står utenfor hjemmet sitt i Kherson, som er ødelagt av ukrainske rakettangrep. Nå tilspisser kampene seg rundt byen.

Ukrainsk offensiv: − Russerne kjemper med ryggen mot elven

Isolerte russiske soldater kjemper med ryggen mot elven, mens ukrainske styrker rykker frem. Men inne i Kherson venter brutale kamper dersom byen skal gjenerobres.

Publisert: Nå nettopp

Palle Ydstebø, Krigsskolens ekspert på landkrig, sier at det går tre broer over elven ved Kherson by som nå er blitt ubrukelige. Det har svekket de russiske forsyningslinjene betydelig de siste to-tre ukene.

– Isolerte russiske styrker kjemper nå med ryggen mot elven, sier han.

– De vet at bak dem er det ikke egne styrker, men en elv, og foran dem er det en del mannevonde ukrainere som er ute etter å ta livet av dem, legger han til.

Anslagsvis er det nå mellom 15.000–30.000 russiske styrker som står igjen på vestsiden av elven, ifølge Ydstebø.

Mandag ettermiddag kunne ukrainske myndigheter bekrefte at de hadde innledet et større fremrykk i sør, tilsynelatende med den strategiske byen Kherson som hovedmål.

Ukrainerne skal allerede ha lykkes med å gjenerobre opptil fem landsbyer i regionen, ifølge Institute for the Study of War.

KRIGSEKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø.

Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole, stiller seg imidlertid tvilende til at ukrainerne vil forsøke å innta Kherson by:

– Jeg tror ingen av partene har nok styrker til en større erobring og endring av frontlinjene på kort sikt. Vi står nok fremdeles overfor en langsiktig utmattelseskrig, sier han.

Karlsen sier det er mulig at ukrainerne sammenfaller artilleriet med offensiven slik at de russiske styrkene trekker seg ut på egen hånd:

– Det er krevende for russerne å forsvare seg når broforbindelsene over Dnipro er ødelagt, og det ville vært lettere om de flyttet seg til østsiden av elven, sier han.

Et konvensjonelt forsøk på å innta byen med bakkestyrker vil derimot være utfordrende for Ukraina, gitt at Russland har etablert flere forsvarslinjer i regionen, ifølge eksperten:

– Selv om de skulle bryte gjennom én av dem, vil de likevel møte en annen forsvarslinje, og de kan fort møte russiske motangrep, sier han.

KRIGSEKSPERT: Geir Hågen Karlsen, hovedlærer på Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Krigsbildet i Ukraina har stort sett vært statisk de siste ukene. De fastlåste frontlinjene ser ikke ut til å rikke seg, og eksperter har lenge omtalt den nåværende fasen av konflikten som en «utmattelseskrig».

– Jeg er litt tilbakeholden, spesielt når Ukraina kunngjør det i såpass stor grad. Det kan være en del av en større plan om å trekke russisk oppmerksomhet i den retningen, utdyper Karlsen.

Kherson er en strategisk viktig by i Sørøst-Ukraina, og har vært under russiske kontroll helt siden 3. mars. Det er foreløpig den eneste ukrainske regionhovedstaden som er blitt okkupert av russiske styrker.

Under en videotale til det ukrainske folket mandag kveld sa president Zelenskyj at de ville jage de russiske styrkene «helt bort til grensen.» Ukrainske myndigheter varslet også nylig at de vil gjenerobre Kherson by innen september.

Kherson er også svært viktig for russisk strategi: Dersom russerne mister kontroll over fylket, så mister de landforbindelsen mellom Krim-halvøya og resten av områdene som Russland har okkupert.

Kherson by ligger nord-vest for elven Dnipro, mens resten av fylket ligger på den andre siden.

Kartet under viser posisjonen til de ulike frontene midtveis i august, altså da angrepene på broene ved Kherson begynte:

Har fått supervåpen

På den andre siden trekker Karlsen frem at Ukraina nylig har fått tilgang til amerikansk HIMARS-artilleri, som gjør at de kan treffe mål opptil 80 kilometer unna.

Artilleriet har blant annet blitt brukt til å ødelegge ammunisjonslagre, kommandoplasser, og andre viktige mål langs frontlinjene. Ikke minst broer langs elven Dnipro, som løper rett ved siden av den okkuperte byen Kherson.

OKKUPASJONSMAKT: I Kherson fylke, og i store deler av østlige og sørlige Ukraina, har russiske soldater okkupert en rekke områder for å danne et bindeledd mellom Krim-halvøya og fastlandet.

Hevder å ha påført Ukraina store tap allerede

Fra russisk hold ble det først nektet for at offensiven i det hele tatt var virkelig. Nestleder for den militær-sivile administrasjonen i regionen, Kirill Stremousov, omtalte det som «falske nyheter».

– Det er bare en illusjon, en film. Her er det ingen som angriper noe sted, ingen trekker seg tilbake, sa han til det russiske nyhetsbyrået Tass mandag.

Et annet russisk og statseid nyhetsbyrå, Ria Novosti, siterer forsvarsdepartementet på at Ukraina allerede har lidd store tap.

Nyhetsbyrået skriver natt til tirsdag at Ukraina har mistet over 500 soldater, 26 stridsvogner og to jagerfly siden offensiven begynte.

– Fiendens offensive forsøk mislyktes totalt, skal det russiske forsvarsdepartementet ha uttalt mandag kveld, ifølge Reuters.

KAN BLI AVGJØRENDE: Et M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) på et bilde fra Alaska. Ukraina har mottatt et ukjent antall slike, og de har allerede påvirket krigens gang.

– Okkupanten skal få uutholdelige forhold

Den ukrainske militæreksperten Oleksanr Musijenko sier til TV-kanalen TSN at den pågående motoffensiven er et resultat av flere uker med planlegging og innsats.

– Strategien til de ukrainske væpnede styrkene i sør er at okkupanten skal få uutholdelige forhold både i Kherson-regionen og i deler av Zaporizje-regionen, sier han.

– Nå gjør okkupanten alvorlige feil, og Ukrainas styrker benytter muligheten til å bryte gjennom forsvarslinjene og frigjøre territorier. I motsetning til de russiske styrkene, er de ukrainske ikke bundet til bestemte datoer, legger han til.