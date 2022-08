Annie Lööf, leder for det svenske Centerpartiet, var ifølge påtalemyndigheten det egentlige målet for mannen som i sommer knivdrepte en kvinne på Gotland.

Påtalemyndigheten: Centerparti-leder Annie Lööf var mål for drapsmann

Annie Lööf, leder for det svenske Centerpartiet, var det tiltenkte målet for mannen som knivdrepte en kvinne under den svenske Almedalsveckan på Gotland i juli.

NTB-TT

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser påtalemyndigheten ved statsadvokat Henrik Olin til Sveriges Radio torsdag.

En 64 år gammel kvinne ble stukket ned og drept av en 32 år gammel mann idet partileder Annie Lööf skulle holde pressekonferanse på et politisk arrangement i Visby på Gotland i begynnelsen av juli.

32-åringen har tilstått og er varetektsfengslet og siktet etter terrorparagrafen.

Tidligere har det vært opplyst at mannen trolig hadde den 64 år gamle kvinnen som mål og at drapet var planlagt. Men torsdag opplyste Olin at Annie Lööf var gjerningsmannens tiltenkte mål.

Den siktede mannen har i flere år vært aktiv i den nynazistiske gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR), men ifølge påtalemyndigheten er det ikke dette som er bakgrunnen for at drapet regnes som en terrorhandling.

Det skyldes i stedet at de mener han var ute etter å skade det svenske samfunnet og mistanke om at han planla å drepe flere personer.

Annie Lööf sier hun er rystet.

– Det er klart at dette er rystende og at det påvirker meg. Men hatet får ikke vinne, skriver Lööf på Twitter.