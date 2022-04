MOSKVA: En rekke nordmenn blir nå nektet å reise til Russland.

Russisk UD: 16 nordmenn får innreisenekt i Russland

Det melder Russlands utenriksdepartement.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

I en melding på sine nettsider fredag skriver de at de har laget en liste med 16 personer fra Norge, ni fra Island, tre fra Færøyene og tre fra Grønland som nå får innreiseforbud til Russland.

Dette kommer ifølge meldingen som svar på at Norge og de andre landene har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland.

Ifølge meldingen er personene på listen parlamentarikere, medlemmer av regjeringer, representanter for næringsliv og akademiske miljøer, media, samt offentlige personer «som aktivt fremmer anti-russisk retorikk og deltar i utformingen og implementeringen av politikk rettet mot landet vårt.»

Det er ukjent for VG hvem de 16 nordmenene som skal være på listen er. Enkelte russiske medier skriver at navnene ikke er offentliggjort.

VG har vært i kontakt med det norske utenriksdepartementet fredag kveld. De opplyser at de ikke er kjent med dette.

VG også vært i kontakt med den russiske ambassaden i Oslo, som fredag kveld ikke kunne svare på spørsmål om saken.

Det er ikke første gangen nordmenn blir satt på lister over personer med innreiseforbud i Russland. I 2017 ble blant annet de daværende politikerne Bård Vegard Solhjell og Trine Skei Grande satt på en slik liste.

– Jeg husker Trine Skei Grande, Per Sandberg og jeg var på listen den gang. Jeg tror det var litt tilfeldig at det var oss. Vi fikk vite det under hånden fra norsk UD, men det var ikke noen beskjed om at vi skulle holde det hemmelig. Så ble det aktualisert da utenrikskomiteen skulle på reise til Moskva, og vi ble nektet visum, sier Solhjell, som i dag er Norad-direktør, til VG.