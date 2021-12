Legen som varslet om omikron til VG: − Denne varianten gir håp, den neste kan være dødelig

– Jeg sa til meg selv, «ikke igjen». Jeg tenkte med en gang på overfylte sykehus, pasienter på respirator, sier Coetzee til VG på telefon fra Sør-Afrika.

– Vi hadde nettopp vært gjennom delta-bølgen, som var en så grusom virusvariant at det var traumatiserende for oss i helsevesenet. De første dagene fryktet jeg at jeg hadde kommet over en ny delta-variant, utdyper hun.

Legen, som leder den sørafrikanske legeforeningen, er blitt verdenskjent etter at hun var en av de første praktiserende legene som varslet om pasienter med omikron-varianten av coronaviruset.

Virusvarianten ser ut til å smitte raskere enn tidligere varianter, og skapte panikk verden over i slutten av november.

Men Coetzee var raskt ute med å forklare omverden at hennes pasienter hadde milde symptomer. Og nå, drøye fire uker inn i bølgen, er hun stadig mer sikker på at hun hadde rett.

GOD TESTKAPASITET: Sør-Afrika er svært gode på virusjakt, etter kampen mot HIV og tuberkulose. Her undersøkes omikron-varianten i et laboratorium i Durban.

– Ingen garantier

Coetzee har stilt opp på intervjuer med verdens største TV-kanaler i flere uker i strekk nå, men setter likevel av 40 minutter til et telefonintervju med VG.

Hun er delt mellom optimisme og bekymring, og i dette intervjuet forklarer hun:

Hvordan omikron-varianten gir uventede symptomer, og derfor hadde spredd seg lenge før den ble oppdaget.

At kliniske funn styrker håpet om at omikron-smitte ikke gir alvorlig sykdom, heller ikke hos barn.

At hun ikke tror stengte grenser og strenge tiltak kan begrense spredningen av omikron.

At det vil komme nye, og farligere, varianter av viruset dersom Afrika ikke får flere vaksiner.

– Det ser ut til at vi er heldige denne gangen. Men det er ingen garanti for hva som skjer neste gang, sier hun til VG.

IKKE VERRE FOR BARN: Sør-Afrika vaksinerer barn ned til 12 år. Rapporter om at omikron er mer smittsom blant barn, ser ut til å være feilaktige.

Atypiske symptomer

Pasienten som fikk Coetzee til å slå alarm var en 29 år gammel mann, uten underliggende sykdom. Han hadde ikke tatt vaksine, men var heller ikke i noen risikogruppe, og hadde ikke de mest utbredte symptomene på coronasmitte.

– Han trodde selv han hadde fått solstikk, siden han hadde vært ute i uvanlig varmt vær dagen før, forteller legen.

Pasienten hadde hodepine, kroppsverk og følte seg utmattet. I tillegg har noen pasienter med omikron tett nese og sår hals, forklarer legen. Mens for delta-smitte hadde pasientene i tillegg hatt høy feber, hevet puls, pustebesvær, og tap av lukt og smak.

Dette var noe annet, konkluderte hun.

De neste dagene fikk hun ytterligere syv pasienter med de atypiske symptomene, som likevel testet positivt på coronasmitte. Og felles for dem alle var at deres familier også ble raskt syke.

– Symptomene passet ikke med delta-varianten, som var den dominerende. Men PCR-testene viste corona, og smittemønsteret gjorde det tydelig at det var svært smittsomt.

Coetzee var da en av flere leger som varslet sørafrikanske forskere i samme periode. Ved flere av landets laboratorier ble det jobbet intenst.

Såkalt genomsekvensering av viruset fastslo det Coetzee hadde fryktet: Det var en ny variant.

FATTIGDOM ØKER SMITTEN: Dr. Coetzee forteller at man ser hyppigere smitte i trangbodde og fattige områder, som slummen Vlakfontein utenfor Johannesburg.

Fortsatt mild sykdom

Men symptomene var relativt milde, og slik har det fortsatt å være, til tross for at sykehusene fylles opp og smitten sprer seg raskt.

Kliniske funn fra Sør-Afrika viser at pasienter som trenger behandling på sykehus under omikron-bølgen, er mindre syke enn de som ble smittet under delta-bølgen. Nå har også økningen i antallet sykehusinnleggelser stoppet opp.

– Sammenligner man med situasjonen nå med fire uker inn i delta-bølgen, så var bildet mye, mye verre.

– Det har vært frykt for at omikron i større grad smitter barn?

– Man begynte å teste barn som ble lagt inn av andre årsaker. Det er det vi kaller utilsiktede funn, og er dermed misvisende. Foreløpig ser vi ikke tegn til at det er mer alvorlig for barn.

– Sør-Afrika har en ung befolkning og mange har vært smittet tidligere. Men hva skjer når omikron rammer eldre og de med underliggende sykdommer?

– Ute i lokalsamfunnene ser allmennleger milde symptomer også blant de gruppene. Jeg er ikke kjent med at allmennleger har måttet gi oksygenbehandling, som er en god indikasjon på mildt sykdomsforløp.

Coetzee forklarer at hennes pasienter bor i et middelklassestrøk, mens i fattige og trangbodde nabolag sprer omikron seg enda raskere, og flere har underliggende sykdom, som HIV eller tuberkulose.

– Pasienter med nedsatt immunitet grunnet HIV eller tuberkulose er ofte unge voksne. Det er mer alvorlig for dem å bli smittet, men også blant dem tyder det på at delta-smitten var langt verre.

Håper på flokkimmunitet

En ny studie fra Hongkong tyder på at omikron fester seg i nese og hals og ikke går dypt ned i lungene. Det samsvarer med kliniske funn gjort i Sør-Afrika, sier Coetzee.

– Kan omikron være veien ut av pandemien, ved at vi får en variant som er mer smittsom, men mindre farlig?

– Det er mulig å håpe på flokkimmunitet. Men det er for tidlig å si. Først må man innføre sekvensering av alle som er innlagt på intensivbehandling. Vi må vite om de som bli alvorlig syke er smittet med omikron eller delta.

– I Norge er mange av de alvorlig syke uvaksinerte. Hva ser dere i Sør-Afrika?

– På intensivavdelingen er ni av ti pasienter uvaksinerte. Det viser foreløpige funn.

– Men hvis omikron ikke er så farlig, er det nødvendig med vaksine?

– Man har følgende valg: Ta vaksinen og enten ikke bli syk i det hele tatt, eller få milde symptomer. Eller ikke ta vaksinen, og ta risikoen på alvorlige symptomer. Uvaksinerte risikerer også å smitte andre, som har underliggende sykdom og som kan dø av det.

VAKSINERING: Dr. Coetzee mener vaksinering er den klart beste beskyttelsen, også mot omikron. Her får en kvinne vaksine i Johannesburg denne uken.

Grenser hindrer ikke virus

Coetzee har vært svært kritisk til at reiserestriksjoner mot sørlige Afrika ble innført så hurtig.

– Stengte grenser stopper ikke viruset, for innen det oppdages har det allerede spredd seg. Man må heller styrke helsevesenet og lære opp leger og allmennheten om at det kan ha symptomer som lett kan forveksles med en vanlig forkjølelse.

– Hva med strenge tiltak i samfunnet, som lockdown. Vil det stanse omikron?

– Da må man vurdere alvorlighetsgraden i sykdomsbildet opp mot konsekvensene i samfunnet. Jeg mener symptomene er så milde at en lockdown ikke trengs.

På ett punkt er Coetzee klokkeklar: Den sviktende vaksineringen i Afrika er farlig for hele verden.

– Ingen kan sove trygt om natten før fattige land i sørlige Afrika har fått vaksiner. Mange her har andre sykdommer, som HIV eller tuberkulose. Dersom disse pasientene ikke får vaksine og beskyttes mot coronaviruset, står man overfor en situasjon der viruset muterer igjen og igjen, og kommer tilbake som nye varianter.

– Denne varianten gir håp, men den neste kan være dødelig. Det kan bli en ny delta-bølge, eller noe enda verre, avslutter hun.

HELSEKØ: Coronaviruset kommer på toppen av mange alvorlige sykdommer i Sør-Afrika, særlig HIV. Her står folk i kø utenfor en offentlig helseklinikk i Johannesburg.