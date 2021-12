FLYKTET: Ali al Bawi (21) flyktet fra Irak, men ble sittende igjen med gjeld og ingen jobb.

Ali fikk drømmen knust: − Jeg føler at dyr har flere rettigheter enn oss

HILLAH, IRAK (VG) Irakiske flyktninger returnerer fra Hviterussland med et knust håp og stor gjeld.

Av Kyrre Lien

– Jeg er blitt traumatisert, men jeg må forsøke en gang til, sier Ali al Bawi (21).

– Men hvor skal vi få pengene fra, spør moren Um Ali fortvilet.

– Jeg må jobbe og spare i fire år til. Minst, sier Ali.

Dagslyset slår inn i familiens stue i byen Hillah i Irak, der han forteller om håpet, dødsfrykten og nederlaget han nettopp har opplevd.

Det er bare to uker siden Ali kom hjem etter et mislykket forsøk på å komme seg inn i EU.

Han er blant tusenvis av håpefulle flyktninger fra Midtøsten som har betalt store summer til menneskesmuglere for å prøve å krysse den farefulle grensen mellom Hviterussland og Polen; veien inn til EU og et nytt liv.

VOKTES: Polske soldater vokter over en midlertidig teltleir i grenseområdet mellom Polen og Hviterussland.

Et liv med krig og konflikt

I flere år hadde Ali jobbet for å spare opp penger til å komme seg ut av Irak, et land som har vært preget av konflikt så lenge han har levd: amerikansk invasjon for å velte Saddam Husseins regime, sekterisk vold mellom sunni og sjiamuslimer, fremveksten av IS og store demonstrasjoner mot myndighetene i 2019.

På toppen av det hele har økonomisk kollaps bidratt til å gjøre situasjonen verre.

– Det er så mange grunner til å forlate Irak. Jeg ser på meg selv som et dødt barn her, sier Ali.

– I sosiale medier kunne jeg se hvordan de i Europa levde, og hvilken luksus de hadde. Det ville jeg også ha, å få suksess der, sier han.

ARBEIDSLØS: Ali kom tilbake til Irak, men er nå uten jobb etter at han sa opp sin forrige for å flykte.

Tok opp lån for å flykte

Ali hadde sett reklame på sosiale medier om den nye flyktningruten fra Hviterussland.

Vestlige myndigheter har hevdet at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko selv har beordret å bruke flyktninger som et våpen for å presse EU i det de har beskrevet som en såkalt «hybridkrig».

Turistselskaper og menneskesmuglere tilbydde pakketurer til Hviterussland til folk over hele Midtøsten.

Prislappen for visum og reise kostet Ali omkring 5000 dollar – en skyhøy prislapp for den jevne irakiske familie.

Ali brukte alle de oppsparte midlene sine, i tillegg solgte han telefonen og motorsykkelen.

Men det var ikke nok.

Familien måtte ta opp lån fra naboer og venner, som Ali lovet å betale tilbake etter at han kom seg til EU, fikk seg jobb og kunne begynne å sende penger hjem.

KRIG: Knuste bygninger utenfor Bagdad i Irak. Sikkerhetssituasjonen er riktignok blitt bedre de seneste årene etter at IS ble territorielt nedkjempet.

– Ble sjokkert

9. november satte Ali seg på et fly til Minsk, og ukene langs der beskriver han som de verste i sitt liv. Både hviterussiske og polske soldater brukte vold, sier han.

Selv om VG ikke kan bekrefte dette, stemmer det overens med andre beskrivelser flyktninger har gitt til VG.

I et av forsøkene ble Ali fraktet til grensen av hviterussiske soldater. Der fant han andre som hadde tilbrakt både to og tre uker i den bitende kulden.

– Jeg ble sjokkert over at de hadde vært der så lenge. De sa jeg kastet bort tiden, men jeg brydde meg ikke og ville forsøke alt jeg kunne, sier Ali.

FORLATT: Flyktninger på polsk side av grensen har lagt igjen klær og soveposer i skogen før de ble fraktet videre av menneskesmuglere.

Så skal de hviterussiske soldatene ha gitt dem instrukser om hvordan de skulle komme seg over gjerdet til Polen: hvis det ble brukt tåregass, måtte de bare løpe alt de kunne og dekke til ansiktet.

Han hevder at hviterussiske soldater, kledd i sivilt, la en slags trebro over det polske piggtrådgjerdet slik at han og andre flyktninger kunne komme seg inn til Polen.

Noen soldater skøyt i luften, forteller han, men han løp alt han kunne og kom seg to kilometer inn i de polske skogene.

Polen har erklært unntakstilstand i området, og ingen journalister, hjelpeorganisasjoner eller menneskerettighetsaktivister får tilgang og kan observere hva som skjer.

STENGT: Polsk politi og soldater kontrollerer hele området inn mot grensen. De som beveger seg innenfor den «røde sonen», risikerer å bli arrestert.

Prøvde å søke asyl, men fikk nei

Inne i Polen ble Ali anholdt av polske soldater, midt på natten.

– Jeg viste at jeg ville overgi meg og la meg på bakken, men da kom en soldat og slo meg i ryggen med en batong.

Han forteller at en polsk offiser kom bort til ham og spurte hva han gjorde der.

– Jeg sa at jeg ønsket asyl, men de brydde seg ikke, forteller Ali.

Ifølge internasjonal lov skal flyktninger ha mulighet til å søke asyl når de ankommer et land. Polen og flere andre EU-land er blitt kritisert for såkalte «pushbacks», hvor de tvangsreturnerer flyktninger uten å la dem få prøve asylsaken sin, noe menneskerettighetsorganisasjoner sier ofte er i strid med internasjonal flyktningrett.

– Polen er en del av EU, så hvorfor behandlet de oss sånn? Det var kvinner og barn der, og vi trenger bare et trygt sted å bo, sier Ali.

Så skal de polske soldatene ha sendt han tilbake til Hviterussland.

GRENSEN: Flyktninger og migranter i provisoriske teltleirer på hviterussisk side av grensen mot Polen.

Ga opp

Etter flere dager langs grensen, og flere mislykkede forsøk, var han helt utslitt. Han var kald inn til beinet og hadde gått flere dager uten mat.

– Jeg forsto at Hviterussland og Polen ville at vi skulle dø her. De brydde seg ikke, og heller ikke EU.

Til slutt måtte han gi opp.

FN anslo at det i slutten av november var omkring 7000 flyktninger og migranter som befant seg i Hviterussland.

– Hadde jeg blitt værende, ville jeg vært død nå. Jeg føler at dyr har flere rettigheter enn oss. De vet at vi flykter, at vi har lidd og at vi er fredelige.

– Jeg vet EU sier de vil hjelpe folk, men jeg ble sjokkert over det jeg så og opplevde.

Den irakiske regjeringen sendte passasjerfly til Minsk for å hente hjem noen av sine borgere, og Ali var blant de omkring 2000 flyktningene som tok et av disse tilbake.

Den 4. desember, etter nesten én måned i Hviterussland, kom han tilbake til Irak.

– Jeg er så trist, for jeg forsøkte å få meg et nytt liv, men jeg mislykkes. Nå må jeg prøve å motivere meg selv på nytt, betale ned gjelden, og forsøke å flykte enda en gang.

DEMONSTRERTE: Ali deltok i de store demonstrasjonene i Irak i 2019. Etter at de ble slått hardt ned på av myndighetene, har han fryktet represalier.

Moren bryter inn.

– Vi hadde bare råd til å sende en fra familien, og Ali spurte alltid om å få lov til å reise og at han skulle kompensere oss når han kom frem, forteller hun.

– Når jeg bort på ham etter at han kom tilbake, stirrer han bare ut i luften. Han spiser lite, og jeg syns synd på ham. Han er blitt traumatisert.

