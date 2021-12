NÅ: Tidenes største romteleskop– 14 år forsinket

James Webb-teleskopet er skutt opp i verdensrommet.

Av Runa Fjellanger

Oppskytningen skjedde med en Ariane-rakett fra Europe’s Spaceport i Kourou i Fransk Guyana.

Raketten og romteleskopet har skilt lag, og sistnevnte fortsetter reisen til Lagrangepunkt nummer to, cirka 1,5 millioner kilometer fra jorden.

Det nye romteleskopet kan se lenger tilbake i tid og skal kunne revolusjonere vår viten om universet. Et svært og avansert speil skal fange opp lyset fra de første stjernene og galaksene som ble dannet etter Big Bang.

Det er et av de mest avanserte instrumentene noensinne og skal ta opp tråden etter Hubble-teleskopet – som ble skutt opp for drøyt 30 år siden. Like lenge har arbeidet med James Webb-teleskopet pågått.

TIL HIMMELS: Raketten med James Webb-teleskopet forlot jorden 25. desember.

28 ganger dyrere

– Det kommer til å gi oss en bedre forståelse av universitet vårt, og vår plass i det. Hvem vi er, hva vi er, de evige spørsmålene, sa NASAs Bill Nelson tidligere denne uken.

Nå er altså det nye teleskopet ute i verdensrommet, og skal etter planen kunne gi oss «nyhetene» langt raskere enn Hubble-teleskopet. Mer enn tusen mennesker fra 17 forskjellige land har bidratt til at dette skjer.

Klokken 13.45 bevegde raketten seg i en hastighet på over 9,8 kilometer i sekundet, som tilsvarer en fart på over 35.000 kilometer i timen. Prislappen er på 10 milliarder dollar, som tilsvarer 88 milliarder norske kroner.

– Oppskytingen av James Webb er blitt 14 år forsinket og prosjektet er blitt 28 ganger dyrere enn opprinnelig pris, forteller Pål Brekke ved Norsk romsenter.

