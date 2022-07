MISTET SØNNENE: Karen Caballero (t.v.) er i stor sorg etter at sønnene Fernando Redondo Caballero (18) og Alejandro Andino Caballero (23) ble funnet døde i det som har blitt beskrevet som «den verste menneskesmuglerhendelsen i USA».

– Hvordan kunne jeg la dette skje med barna mine?

Karen Caballero forteller at hun i tre uker fikk oppdateringer fra reisen til sønnene og svigerdatteren. Så ble det stille.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere denne uken mistet 53 personer livet som følge av surstoffmangel og overoppheting i en forlatt semitrailer i San Antonio i Texas, på vei mot den amerikanske drømmen.

Blant dem var Karen Caballeros sønner: Alejandro Andino Caballero (23) og Fernando Redondo Caballero (18).

Det var også hennes svigerdatter Margie Paz Grajera (24).

Det er ikke kjent hvor lenge menneskene hadde vært i lasterommet da de ble funnet. Traileren skal hverken hatt vann eller påslått airconditioning, og temperaturene i lasterommet skal ha kommet opp i 40 grader.

De yngste ofrene var 13 og 14 år.

I et BBC-intervju åpner Caballero opp om sorgen:

– Hvordan kunne jeg, som er en så overbeskyttende mor, la dette skje med barna mine?

I STOR SORG: Karen Caballeros to sønner og svigerdatter var blant ofrene etter tragedien i San Antonio tidligere denne uken. Her snakker hun med pressen utenfor hjemmet sitt i Honduras 29. juni.

Reiste fra Honduras for å søke lykken i USA

Hun forteller at hun 27. juni fikk et nyhetsvarsel på telefonen sin: Titalls migranter var funnet døde noen hundre kilometer fra den amerikansk-meksikanske grensen.

Hun fikk panikk.

To dager tidligere hadde moren følt en «uforklarlig tyngde» i brystet: Hun hadde ikke hørt noe fra barna sine på en stund.

Da nyhetsvarselet kom, startet Cabellero et desperat internettsøk for å få kontakt med Honduras konsulater i USA, sykehus og politistasjoner. Klokken to på natten var det ingen svar å få.

Snart ble det klart at hennes to sønner og svigerdatter var blant de døde.

Caballero forteller at hun ikke har hatt tid til å gråte ennå:

– De som tenker at denne kvinnen ikke er i sorg, at hun ikke lider, tar feil. Sannheten er at jeg må være sterk for å finne ut av dette. Som en mor må jeg fremdeles hente barna mine hjem igjen, sier hun til den britiske kringkasteren.

Fernando Redondo Caballero, Alejandro Adino Caballero og Margie Paz Grajera dro fra Las Vegas i nordvestlige Honduras, for å søke lykken i USA.

I 20 dager fikk moren oppdateringer på reisen via WhatsApp, før hun mistet kontakten med dem.

– Varmen var torturaktig

Det var mandag ettermiddag lokal tid at nødetatene rykket ut til en forlatt lastebil full av migranter i San Antonio.

Ifølge brannsjef Charles Hood skal tolv voksne og fire barn vært «for varme til å røre» da de ble oppdaget. Disse skal ha lidd av heteslag og utmattelse.

– Varmen var torturaktig. Det var ingen luft i kjøretøyet. Det var ikke noe vann. De led. De mistet bevisstheten og endte opp med å dø, sa han.

Traileren skal ha fraktet mennesker fra Mexico, Guatemala, El Salvador og Honduras, hvor Caballero og hennes familie kommer fra, ifølge BBC.

Så langt er 39 av de omkomne identifisert. Ifølge meksikanske myndigheter var det totalt 67 mennesker i traileren, men amerikanske myndigheter har satt tallet til 64.

SAN ANTONIO: Totalt 53 mennesker ble funnet døde i traileren tidligere denne uken. Spesialetterforsker Craig Larrabee kaller saken «den verste menneskesmuglerhendelsen i USA».

Craig Larrabee er spesialetterforsker i San Antonio. I et intervju med CNN sier han at hendelsen kaster lys på hvor farlig menneskesmugling er.

– Dette er den verste menneskesmuglerhendelsen i USA.

Fire personer er så langt er siktet og arrestert i saken.

– Tidligere fungerte smuglerorganisasjoner som «mamma» og «pappa». Nå er de organisert og knyttet til kartellene. Så du har en kriminell organisasjon som ikke tar hensyn til sikkerheten til migrantene. De blir behandlet som varer i stedet for mennesker, sier Larrabee.