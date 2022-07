GRENSEGJERDET: Over dette grensegjerdet i Melilla prøvde flyktninger og migranter å komme seg over. De ble møtt med batonger og tåregass. Nå vil man etterforske myndighetene.

I sjokk etter dødsfall ved den marokkansk-spanske grensen

Både FN og formannen i Den afrikanske union er i sjokk etter at flere personer døde og mange ble skadet da de prøvde å komme seg inn i Spania.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På Twitter skriver Moussa Faki Mahmat, formann i Den afrikanske unionen, at dødsfallene må etterforskes.

– Jeg er i dypt sjokk. Og jeg er bekymret over den voldelige og nedverdige behandlingen av afrikanske migranter som forsøker å krysse en internasjonal grense fra Marokko til Spania, og den påfølgende volden som har ført til at 23 mennesker mistet livet og flere ble skadet, skriver han.

Den siste tiden har flere flyktninger og migranter prøvd å komme seg inn i Spania gjennom Melilla, som er en selvstyrt spansk eksklave. Eksklave er en del av stat eller lignende som er atskilt fra statens hovedområde og helt omgitt av en eller flere fremmede staters territorium.

DEMONSTRASJON: I den marokkanske hovedstaden Rabat holder disse mennene opp noen ark der de ber om å ikke bli drept.

Mange reagerer på volden

Forrige uke prøvde mellom 1500 til 2000 personer å klatre over grensegjerdene mellom Marokko og Melilla. Det ble kaos i området og marokkanske grensevakter brukte både tåregass og batong mot flyktningene og migrantene, ifølge BBC.

Mens marokkanske myndigheter opplyser om at 23 migranter og flyktninger ble drept, har lokale frivillige organisasjoner rapportert om et høyere dødstall, og mange reagerer på videoer i sosiale medier som skal vise at vold blir utført mot folkemengden, ifølge Aljazeera.

VG har ikke kunnet verifisere videoene, men mange reagerer på disse og rapportene om behandlingen av flyktningene og migrantene. Blant annet FNs generalsekretær, António Guterres.

– Jeg er sjokkert over volden på Nador-Melilla-grensen, som resulterte i dødsfall. Bruk av overdreven makt er uakseptabelt, skriver han på Twitter.

Nå ber FN også om at både spanske myndigheter og marokkanske myndigheter etterforsker hva som har skjedd, skriver de i en pressemelding.

MADRID: Saken om flyktningene og migrantene har ført til store debatter i Spania. Flere hundre mennesker møtte opp i hovedstaden Madrid for å protestere mot spanske myndigheter.

Spania starter etterforskning

I Spania har dette skapt mye frustrasjon. Flere var forrige uke i gatene i Madrid for å vise motstand mot behandlingen av flyktningene og migrantene. Den spanske statsministeren mener at mye av det som har skjedd er kyniske og kriminelle menneskehandlere sin skyld, men at han synes det er trist at folk har mistet livet.

– Vi beklager tapet av menneskeliv, i dette tilfellet desperate mennesker som lette etter et bedre liv og som er ofre og verktøy for mafiaer og kriminelle som organiserer voldelige aksjoner mot grensen vår, sa han til en spansk avis, ifølge BBC.

I samme intervju sier han at han også takker marokkanske myndigheter for deres arbeid.

Marokkanske myndigheter har sagt at mange av de som døde, døde fordi de falt ned fra gjerdet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

På tirsdag ble det kjent at det spanske statsadvokatembetet har åpnet etterforskning etter hendelsen. Nyheten kom få timer etter at FN reagerte på rapportene om hvordan folk ved grensen skal ha blitt behandlet.