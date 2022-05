DUO: President Vladimir Putin og lederen av den russiske generalstaben Valerij Gerasimov sammen under et møte i desember i fjor.

Militærkilder til avis: Putin detaljstyrer krigen

Russlands president Vladimir Putin bidrar direkte i vurderinger av russiske styrkers bevegelser i Ukraina, hevder militærkilder overfor avisa The Guardian. Norsk eksperter tror det kan stemme.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

«Vladimir Putin har blitt så personlig involvert i krigen i Ukraina at han tar operasjonelle og taktiske avgjørelser på nivå med brigaderer og oberster», skriver den britiske avisen, som siterer «vestlige militære kilder».

Ifølge kildene bidrar Russlands president blant annet med å avgjøre bevegelsene til de russiske styrkene i Donbas, Øst i Ukraina.

Offensiven som russerne skulle starte i det området, etter at de trakk seg ut av en ikke spesielt suksessfull offensiv mot hovedstaden Kyiv, har gått langt dårligere enn russerne håpet. Det sa blant annet oberstløytnant Palle Ydstebø, som er ekspert på militærstrategi ved Krigshøgskolen, til VG i forrige uke.

Da avslørte satellittbilder blant annet at ukrainerne hadde tatt ut store deler av en russisk bataljon som hadde forsøkt krysse elven Siverskyi Donets.

– Her er det mye som har gått galt for russerne, sa Ydstebø, etter å ha sett disse bildene:

1 / 11 ØDELAGT: To ødelagte broer kan sees liggende i elven. Langs elevbredden kan man se ødelagte kjøretøy. forrige neste fullskjerm ØDELAGT: To ødelagte broer kan sees liggende i elven. Langs elevbredden kan man se ødelagte kjøretøy.

Sammen med toppgeneral

Om Putin var involvert i valget om hvor og når man skulle krysse den elven vites ikke. Ifølge The Guardian har ikke deres kilder gitt noen ytterligere opplysninger rundt påstandene om at presidenten er involvert på et detaljnivå som er høyst uvanlig for en president i et krigførende land.

Det eneste annet kildene ga uttrykk for var at informasjonen stammer fra etterretning de hadde mottatt, og at Putin var involvert i beslutningene i sammen med general Valerij Gerasimov, som er øverste leder for de russiske styrkene. Det siste står i kontrast til påstander fra Ukraina i forrige uke om at generalen var satt på sidelinjen.

Det er heller ikke vanlig at generaler på Gerasimovs nivå er så involvert.

Frykt for Putin

Russland-ekspert og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Helge Blakkisrud er likevel ikke overrasket. Han sier at Putin-regimet har lenge har vært karakterisert av hva som gjerne refereres til som «manuell styring».

– Det vil si at Putin må gripe inn og overstyre byråkratiet, dels på grunn uklar ansvarsfordeling mellom ulike institusjoner, dels på grunn av beslutningsvegring som gjør at det som burde være rutinemessige avgjørelser, presses oppover i systemet.

– Er det frykt for Putin som leder til en slik beslutningsvegring?

- Ja. Det er frykt for å bli stilt til ansvar. Putins «maktvertikal» er konstruert for å kanalisere beslutninger fra maktens sentrum ned gjennom systemet. Den er mindre effektiv når det kommer til å treffe beslutninger på lavere nivå. Frykt for å gjøre feil og bli stilt til ansvar presser beslutningsnivået oppover i vertikalen. Og til syvende sist er det forventet at presidenten skjærer igjennom, sier Blakkisrud.

Fører sjelden til suksess

Også sjefsforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) sier til VG at han tror det er godt det kan stemme at Putin har vært, og fremdeles er, personlig involvert i operasjonelle og taktiske beslutninger i krigføringen i Ukraina.

At politiske ledere legger seg opp i fagmilitære vurderinger og ikke respekterer det tradisjonelle skillet mellom den politiske og den militære sfære, mener Åtland kan være problematisk, og sjelden fører til suksess på slagmarken.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at Putin alene er å klandre for Russlands manglende måloppnåelse i Ukraina. De militære må selvsagt ta sin del av skylden for at ting ikke har gått som forventet. Mye tyder på at operasjonen fra første stund har vært dårlig planlagt og dårlig ledet fra de militæres side, og logistikken har åpenbart ikke fungert. På toppen av det hele har de russiske sikkerhetstjenestene gjort grove feilvurderinger av situasjonen i Ukraina, sier Russland-eksperten.

Han mener det er naturlig med frustrasjon på øverste politiske nivå når ting går så dårlig som det har gjort med russiske styrker i Ukraina. For Putin sin del spiller enda en faktor inn:

– Det faktum at Putin-regimets fremtid i stor grad avhenger at hvordan krigen i Ukraina ender, bidrar trolig til å forsterke Putins utålmodighet og frustrasjon. Slik frustrasjon kan lett gli over i en overdreven tro på egen kompetanse, og økt politisk involvering i fagmilitære vurderinger, sier Åtland.