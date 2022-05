UT MOT EGEN REGJERING: Kim Jong-un omtaler Nord-Koreas håndtering av smitteutbruddet som «umodent». Han ber de se til Kina og følge deres eksempler.

Nord-Korea vil gjøre som Kina: − Tviler på at det kommer til å funke

Nord-Korea står overfor sitt første - og største - coronautbrudd siden pandemien startet i 2020. Eksperter frykter at landet ved å følge Kinas taktikk vil skape en humanitær katastrofe.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Siden forrige uke har Nord-Koreas smittetall skutt i været. Fra å ikke ha meldt ett eneste smittetilfelle, er over 1,7 millioner mennesker blitt syke.

Så langt har minst 62 personer dødd etter å ha vist symptomer på covid-19. Myndighetene omtaler det imidlertid som «feber med ukjent opphav».

De reelle smittetallene er med stor sannsynlighet større enn det offisielle antallet, gitt mangel på tester og ressurser for å overvåke og behandle syke.

Så langt har Nord-Korea kun utført i underkant av 65 000 tester siden pandemiens begynnelse, ifølge WHO. Til sammenligning har Sør-Korea utført 172 millioner.

Frykter katastrofe

Mangelen på vaksiner og begrenset testkapasitet gjør at eksperter nå frykter at det isolerte landet står på randen av en «coronakatatrofe», skriver The Guardian.

Utbruddets opprinnelse er fortsatt uklart, men ifølge New York Times har Kim Jong-un nylig mobilisert titusenvis av mennesker til en stor militærparade. De første sykdomstilfellene ble funnet i en gruppe studenter som deltok på militærparaden.

Et så stort smitteutbrudd kan i verste fall utløse en humanitær krise i landet. Nord-Koreas økonomi har skrantet etter flere år med naturkatastrofer, internasjonale sanksjoner, og etter at Kina stengte grensene for handel under pandemien.

Landet har tatt i bruk flere tvilsomme metoder for å bekjempe viruset, deriblant antibiotika og kjerringråd som gurgling av saltvann.

SMITTE FRA PARADE: Kim Jong-un hilser på soldater under en feiring av den korenaske hærens 90-årsdag i april. De første sykdomstilfellene ble funnet i en gruppe studenter som deltok på en militær parade.

Tviler på tallene

Onsdag hevdet statlige medier at en million mennesker er på bedringens vei kommet seg etter feber, men eksperter tviler på at tallene som rapporteres av Nord-Korea er pålitelige.

– Jeg tror ikke Nord-Korea er ærlig om antall dødsfall. De underdriver sannsynligvis tallene for å kontrollere sitt eget folk, uttalte Jacob Lee, en spesialist på smittsomme sykdommer ved Hallym University Medical Center i Sør-Korea.

Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, har kritisert sin egen regjering for håndteringen av smitteutbruddet. Han omtaler myndighetenes svar på smitten som «umodent». Han anklaget myndighetspersoner for både utilstrekkelighet og treghet.

Samtidig har Jong-un beordret regjeringen til å «lære av Kinas suksess» med å bekjempe viruset. Kina har brukt harde tiltak for å slå ned smitteutbrudd, deriblant portforbud, massetesting og vaksinasjoner, og storbyen Shanghai har nylig vært under total nedstenging.

Flere globale ledere og organisasjoner har i motsetning til Kim Jong-un kritisert Kinas coronataktikk, og kalt dem uholdbare.

Advarer mot Kina-taktikk

Et forsøk på å etterligne Kinas respons på pandemien kan imidlertid slå feil vei. Nord-Korea mangler ressursene og forsyningene som trengs for å kunne håndheve såpass strenge restriksjoner, skriver New York Times.

Myndighetene i Nord-Korea har så langt beordret alle byer til å stenge ned, men likevel oppfordret til å fortsette «arbeid og produksjon». Trafikk mellom byer og fylker er forbudt, men ifølge Asia Press har folk fortsatt fått lov til å bevege seg rundt i egne distrikter for å jobbe og kjøpe mat og andre nødvendigheter.

Nå advarer helseeksperter om at Kim Jong-uns ønske om å følge Kinas fotspor vil forverre situasjonen, ifølge avisen.

Sykehusene har også få ressurser for å behandle alvorlige tilfeller, og landets 26 millioner innbyggere skal være mer utsatt for alvorlig sykdom grunnet utbredt underernæring.

Hvis nordkoreanere ble plassert under den typen ekstreme tiltak som er sett i Kina, vil ikke regjeringen ikke ville være i stand til å dekke grunnleggende behov, sier Lee til New York Times.

– For nordkoreanere vil det bety at landet går tilbake til et rasjoneringssystem. Jeg tviler på at det kommer til å funke. Til og med Kina hadde vanskeligheter med logistikk og matforsyninger til folk i nedstengte byer.

Sårbar befolkning

Omikronvarianten har vist seg å være mer smittsom, men gi lettere symptomer og færre dødsfall enn tidligere mutasjoner. Det er imidlertid usikkert om dette vil ha noe å si for nordkoreanere.

Owen Miller, en Korea-ekspert fra School og Oriental and African Studies, sier til The Guardian at veien videre «ser ille ut».

– De står overfor den voldsomme spredningen av omikron, uten beskyttelse fra vaksiner og uten mye – om noen – immunitet i befolkningen, og uten tilgang til de fleste medikamentene som har blitt brukt til å behandle Covid andre steder, sier han.

Landets nesten totale isolasjon vil også være en forverrende faktor dersom katastrofen inntreffer. Over to millioner mennesker døde i Nord-Korea på nittitallet under en sultkatastrofe. Det var ikke før døde kropper ble skylt i land ved Kinas grenser, at verden fikk vite det.

Vil ikke ta imot hjelp

Tilbud om hjelp fra utsiden har så langt blitt møtt med stillhet fra de nordkoreanske myndighetene, og landet har blant annet takket nei til flere millioner vaksinedoser tidligere.

Kim Jong-un har også takket nei til Sør-Koreas invitasjon til å diskutere mulig nødhjelp. Sørkoreanske medier rapporterte tirsdag at nordkoreanske lastefly har hentet nødhjelp fra Kina, men Kinas utenriksdepartement har ikke bekreftet dette.

New York Times skriver at mange frykter at Kim Jong-un er villig til å akseptere høye dødstall i befolkningen for å unngå å åpne landet for internasjonal gransking.

Jacob Lee sier han tviler på at situasjonen vil forbedre seg med det første.

– Det du anser som dårlig er annerledes enn hva det nordkoreanske regimet anser som dårlig. Da millioner døde under hungersnøden, gjorde regimet ingenting.