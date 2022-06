PROTEST: Kvinner samlet seg i protest i Owo den 7. juni, som følge av kirkeangrepet to dager tidligere. Delstaten Ondo som byen ligger i var lenge sett på som den fredeligste i Nigeria, frem til nå.

Flere angrep i Nigeria: − Gyllen mulighet til rekruttering

Den siste tiden har Nigeria blitt rystet av flere brutale terrorangrep. Svak økonomi og arbeidsledighet gir terrororganisasjonen Boko Haram en gyllen rekrutteringsmulighet, mener ekspert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

40 personer ble drept da bevæpnede menn angrep en katolsk kirke i byen Owo sør i landet 5. juni.

Samme dag ble minst 32 personer drept i delstaten Kaduna lenger nord, ifølge AP News.

President Muhammadu Buhari fordømte drapene i Owo, men til tross for hans løfte om at myndighetene i landet vil vinne kampen mot væpnede grupper, fortsetter gruppene å begå voldsomme overgrep mot befolkningen.

– Gyllen rekrutteringsmulighet

Fafo-forsker og Nigeria-ekspert Camilla Houeland sier til VG at mange nigerianere er drevet på flukt av frykt for terror, samtidig som mange ikke stoler på politi og myndigheter som også har begått menneskerettighetsbrudd.

Forskeren peker på at frykten for Boko Haram paradoksalt nok kan gagne terrorgruppen.

– Prisøkning på basisvarer og økt arbeidsledighet gir dårlig råd. Med dårlig råd, mistillit til staten og få jobbmuligheter for unge, får Boko Haram en gyllen mulighet til rekruttering, forklarer hun.

Når Boko Haram kan gi en viss beskyttelse og sikre mat og inntekt, har unge et incentiv til å bli med i terrororganisasjonen, mener hun.

– Det betyr ikke at Boko Haram har støtte av befolkningen, men det sier noe om valgmulighetene befolkningen har.

Info Hvem er Boko Haram? «Boko Haram» betyr «vestlig utdanning er en synd», og forakten stammer fra motstand mot vestlig kolonialisme i Afrika.

De skaffer inntekt gjennom bankran, plyndring, smugling og pengeutpressing.

De forsøker å opprette en islamsk stat ved bruk av brutal vold mot alt som strider med deres ideologi.

Terrororganisasjon med ekstrem tolkning av salafistisk Islam.

Omtrent 90 prosent av ofrene deres er muslimer de mener ikke er rettroende.

De har tette bånd til al-Qaidagrupper, og har erklært troskap til Den islamske stat (IS). Kilde: FN Vis mer

30 prosent arbeidsledighet

Med sin befolkning på over 200 millioner innbyggere, er Nigeria det mest folkerike landet i Afrika, og landet med størst økonomi, ifølge FN. Som følge av sterk oljeavhengighet og politiske og økonomiske svakheter, sier Houeland at Nigeria er særlig sårbare overfor svingninger på det internasjonale energimarkedet.

– Konsekvensen har vært sterk økning i arbeidsledigheten som i dag er over 30 prosent, sier Houeland.

På 50-tallet ble det gjort oljefunn i Nigeria, som ga enorme inntekter og et gyllent tiår på 70-tallet med utbygging av skole- og helsesektor. Det ga ifølge Houeland samtidig grobunn for oppbygging av en korrupt elite, som skulle gi en større grad av mistillit mellom myndighetene og borgerne.

EKSPERT: Fafo-forsker Camilla Houeland har inngående kjennskap til Nigeria.

Nigeria var også en britisk koloni i 200 år, og spenningene under kolonitiden mellom nord- og sør-Nigeria, og mellom myndigheter og borgere, fikk man aldri kontroll på, ifølge FN.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor viktig kolonitiden var for statsdannelse og muligheten for å utvikle demokrati, sier Houem.

Hun trekker frem at kolonistene bygde en stat hvor makten var konsentrert hos et fåtall. De var ansvarlige for den administrative inndelingen mellom nord og sør, hvor de utnyttet etniske ulikheter og konflikter for å styre og kontrollere.

Konfliktene mellom de etniske gruppene nådde et høydepunkt på 60-tallet da Biafra-krigen brøt ut.

PÅ FLUKT: Flyktninger fra Biafra-regionen under borgerkrigen i Nigeria. Mellom 1 og 3 millioner døde da nigerianske myndigheter drev nådeløs krigføring. Bilde tatt 5. august 1968.

– Null tillit

Chime Onuegbu er leder for Nigeriansk forening i Norge. Han sier til VG at Nigeria står i en vanskeligere tid enn noensinne.

– Myndighetene bruker fattigdom som et politisk virkemiddel, sier han.

Ved valg bevilger myndighetene ressurser til den fattige befolkningen for å sanke stemmer, men etter valget bevilges ingenting. Det viser at myndighetene har ressurser og kapasitet til å hjelpe befolkningen, men mangler politisk vilje til å gjøre det, sier han.

– Hvordan påvirker det tilliten som befolkningen har til presidenten?

– Befolkningen har null tillit til presidenten. President Buhari mente han skulle kjempe mot korrupsjon, men mange mener hans parti er det mest korrupte i landets historie, forteller Onuegbu.

KRITISK: Lederen for Nigeriansk forening i Norge, Chime Onuegbu, er kritisk til nigerianske myndigheter og landets president, Muhammadu Buhari.

– Håp for fremtiden

Onuegbu mener likevel det er grunn til optimisme.

– De to største partiene i Nigeria er korrupte, men den nye presidentkandidaten, Peter Obi, gir håp om en mer sikker fremtid fordi han har integriteten og kunnskapen som trengs.

Også Houeland mener valget i 2023 kan bli en ny mulighet:

– Økt sikkerhet på lang sikt forutsetter både konfliktløsning med Boko Haram og andre, men man må også gjøre noe med underliggende utfordringer knyttet til fattigdom, demokrati og korrupsjon, sier hun.

Onuegbu peker på at en potensiell krig i Nigeria kan utløse en stor humanitær krise som vil prege hele verden.

– Vi ser hva som skjer i Ukraina, og det er mye mindre enn Nigeria. En krig i Nigeria vil gjøre at oljeprisen skyter fart, og det vil påvirke hele verdensøkonomien.

– Nigeria må settes på dagsorden, og FN må legge press på myndighetene i Nigeria. Gjør de det, vil det fungere, avslutter han.