DEMOKRAT: Claire Cummings er demokratenes «executive director» i Vermont. Her har hun akkurat gått ut av kafeen Capitol Grounds i Montpelier etter å ha blitt intervjuet av VG.

Krise for Biden: − Trist at han ikke er populær

MONTPELIER/ATLANTA (VG) Tilliten til president Joe Biden raser. Også blant hans egne. Et budskapsproblem, mener demokratenes sjef i Vermont.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vel, han har ikke fått meg til å hoppe opp og ned, humrer den afroamerikanske frisøren og Biden-velgeren Renita Johnson (66) i Georgia.

Georgia er en sørstat Biden vant under valget i 2020 med ytterst knapp margin, ved hjelp av en massiv mobilisering av svarte velgere.

Vi flyr et par tusen kilometer nordover til Vermont. Det er delstaten – langt oppe i det liberale nord – Biden vant med aller størst margin.

Etter å ha bakset oss forbi høye snøskavler, tråkker vi inn på en kaffebar i delstatshovedstaden Montpelier.

– Skuffet, er ordet baristaen Teodor Rodas (20), selverklært progressiv, velger for å beskrive sin Biden-følelse akkurat nå.

SLITSOMT: De første ukene gikk det meste på skinner for Joe Biden. Vaksinene ble rullet ut i høyt tempo og saker ble banket gjennom i Kongressen. Det siste halvåret har vært politisk stillstand, problemer i økonomien og katastrofer utenlands.

Problemer i kø

Det er krise på meningsmålingene for Joe Biden.

Ifølge en fersk måling fra CNN, er det nå seks av ti amerikanere som mener han gjør en dårlig jobb.

En sammenstilling av meningsmålinger fra FiveThirtyEight viser at kun 41,7 prosent mener han gjør en god jobb. Biden er derfor nå i praksis like lite populær som det Donald Trump også var ett år inn i presidentgjerningen.

En steil pandemi og den galopperende økonomiske inflasjonen, som toppet seg med 7,5 prosent i januar, er to store saker Biden ikke har klart å kontrollere. Dette kaster lange skygger over det meste, til tross for et sterkt jobbmarked.

Mer kontroll skulle han ha hatt med den katastrofale uttrekningen fra Afghanistan. I ukene etter sank popularitetsmålingene enda raskere.

Nå står presidenten i en ny utenrikspolitisk hengemyr: Russland-Ukraina-konflikten.

OPTIMIST: Sara Tindall Ghazal er politikkdirektør for demokratene i Georgias delstatskongress, som hun her står rett utenfor i Atlanta. Hun tror stemningen kan snu før mellomvalget i november.

– Vanskelig

I Senatet vil det seg bare ikke med to sta demokratiske senatorer – Kyrsten Sinema og Joe Manchin – som nekter å la Bidens politiske agenda passere det syltynne flertallet.

Og i november er det mellomvalg i USA, hvor dagens flertall i Kongressen kan ryke helt.

– Når det kommer til valg, så er det en generasjon unna. Den nasjonale stemningen nå handler om covid-19 og økonomien. Det er ting som det er vanskelig for myndighetene å kontrollere, sier Sara Tindall Ghazal, politikkdirektør for demokratene i Georgias delstatskongress, til VG.

KAFFE: Skal det være en «radical»? På kafeen Capitol Grounds i Montpelier legger de ikke skjul på hva de mener er smått og stort i politikken.

– Beundringsverdig og spennende

– Jeg tror det er et budskapsproblem. Når du baker en kake, så må du jo vente til den er ferdig før du kan spise den, sier Claire Cummings, daglig leder for Demokratene i Vermont.

Hun mener det «menneskelige behovet for umiddelbar tilfredsstillelse dessverre snakker dårlig med de langsiktige investeringene Biden har gjort».

I så fall er demokratenes velgere også bare vanlige mennesker, all den tid andelen som mener Biden gjør en god jobb har sunket fra 95 prosent i mars i fjor til 76 prosent nå, ifølge Pew Research Center.

– Det gjør meg trist at han ikke er så populær som han burde være. Se hvor var vi for to og fire år siden under Trump? spør hun.

– Så jeg blir frustrert over de som ikke verdsetter det han gjør. Det er beundringsverdig og spennende, mener Cummings.

HARDTARBEIDENDE: Cummings viser VG hvordan demokratene i delstaten jobber med å nå ut til helt spesifikke velgergrupper.

– Faller fra hverandre

Cummings peker på pandemipakken – The American Rescue Plan – på to trillioner dollar som han fikk gjennom i mars i fjor.

Hvorpå Biden riktignok opplevde sitt høydepunkt på meningsmålene med 55 prosent tommel opp for jobben han gjør.

– Dette går rett til broer, veier og bredbånd her i Vermont. Det kommer til å bli veldig bra for oss. Ting faller fra hverandre i småbyer, sier Cummings.

Hun peker også på en fersk gavepakke demokratene har grepet med begge hender.

Høyesterettsdommer Stephen Breyer skal trekke seg, noe som gir Biden mulighet til å nominere sitt første medlem den øverste rettsinstansen, som i praksis bestemmer over kontroversielle politikkområder som abort.

Biden har sagt han vil velge en svart kvinne til embetet.

SKUFFET: Theodor Rodas er usikker på om han vil stemme på Joe Biden igjen. Det blir i så fall høyst motvillig, forteller han til VG.

– Håpte på endring

Ingenting av dette har begeistret barista Theodor Rodas.

– Jeg stemte på Joe Biden, men jeg har kompliserte følelser rundt det nå. På grunn av løfter han har brutt, sier Rodas og nevner immigrasjon spesielt, med halve familien fra Mellom-Amerika.

Han plasserer seg selv et godt stykke til venstre og forteller om politisk aktivisme.

Slik faller Rodas inn i en nå desillusjonert velgergruppe Biden var avhengig av å få over fra Vermonts Bernie Sanders, som for i 2020 for andre gang tapte kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

– Vi håpte på positiv endring, i stedet ser vi en økende fiendtlighet mot borgere som protesterer mot vold, asylsøkere og flyktninger som kommer hit, sier Rodas.

VERMONT: Delstatens lovgivende forsamling av folkevalgte samles i denne bygningen i Montpelier.

Republikansk guvernør

Vermont er en delstat hvor 66 prosent stemte på Biden i presidentvalget, samtidig som de stemte inn en republikaner som guvernør.

– Vi er sta og uavhengige, forklarer Cummings, lettere oppgitt.

New England-statene i nordøst er kjent for å være notorisk trygge for demokratene, men hun forteller om møter med velgere som endret seg mye fra valget i 2016 til 2020.

«Vi hadde jo en fantastisk prat for fire år siden om å løfte opp arbeiderklassen? Hva skjedde?»

– Dette er noe som skjer i mange rurale delstater. Du ser det samme i Maine og New Hampshire. Det er trist, men vi må bli bedre til å forankre verdiene våre lokalt, fremfor bare i det store bildet, mener Cummings.

Hun sier partiet må bli flinkere til å forstå og nå frem til «dirt road democrats», de som bor på landsbygda som kjører dieseltraktor – og ikke Tesla inne i byene.

– Hvorfor var vi den første staten som gikk til Biden, men samtidig velger vi en som ikke støtter disse arbeiderklassesakene til å bli guvernør?

FRISØR: Renita Johnson er frisør i Park Grove-nabolaget i Atlanta og holder seg fortsatt med Biden, selv om han ikke får henne til «å hoppe opp og ned».

– Rettmessig opprørte

Svarte velgere har vært helt avgjørende for Biden.

Først var det de som snudde alt for ham, spesielt i sørstatene, under primærvalgene og sørget for at han ble demokratenes presidentkandidat.

Deretter var det de som blant annet mobiliserte og sikret Georgia. I januar reiste Biden til delstaten for å løfte frem sin plan om en føderal stemmerettighetslov, en viktig sak for velgergruppen.

Loven fikk han likevel ikke forbi Senatet en uke senere.

– Folk er rettmessig opprørte over dette, sier Georgia-demokrat Sara Tindall Ghazal.

Frisør Renita Johnson i arbeiderklassestrøket Park Grove i Atlanta minner om at den forrige presidenten var Trump. Hun foretrekker Biden.

– Jeg vil stemme på han igjen. Forhåpentligvis er han klar for oppgaven, sier hun.