Nærmer seg femåring i brønn etter mer enn fire døgn

Mens hundretusener sitter klistret til TV-skjermene for å følge det høyst virkelige dramaet, kjemper redningsmannskaet mot klokken for å redde livet til Rayan (5).

Det var tirsdag at gutten var uheldig og falt ned i brønnen i landsbyen Bab Berred nord i Marokko, mens faren hans gjorde reparasjonsarbeid på brønnen.

Siden har femåringen vært alene i mørket på 32 meters dyp, og reedningsaksjonen har nå gått inn i sitt femte døgn.

Lørdag morgen bekrefter myndighetene ifølge Royanews.TV at gutten fortsatt er i live, og at det er omlag to meter som skiller redningsarbeiderne og femåringen.

Det er imidlertid svært krevende forhold, og redningsfolkene sliter med oksygenmangel i sidetunnelen de graver seg frem til brønnen med.

SIDETUNNEL: Redningsmannskapet lager en egen inngang til brønnen.

– Jeg har ikke kunnet sove et sekund, har faren uttalt til nyhetsnettsdet Le360.

Også guttens mor, Wassima Kharchich, fortviler.

– Jeg ber til Gud om at han kommer ut fra dette jordhullet i live, uttalte hun fredag til lokal-TV-stasjonen 2M.

Hun tryglet også hele landet om å be for gutten hennes.

Torsdag kveld lovet Mustapha Baitas, talsperson for marokkanske myndigheter, at gutten snart vil være reddet.

– Våre hjerter er med familien, og vi ber om at han vil være tilbake med dem så snart som mulig, sa Baitas.

Er trøtte, men står på

Fredag kveld norsk tid meldte en rekke medier, deriblant Al Jazeera og The Guadian, at redningsfolkene nærmet seg gutten.

– Vi er der snart. Vi har jobbet uavbrutt i tre døgn, og vi kjenner at vi er trøtte nå, men hele redningsteamet står på, uttalte en av lederne for arbeidet, Abdesalam Makoudi, fredag.

GRAVEMASKINER: Det er et stort apparat i sving for å redde Rayan (5).

Fryktet kollaps

Familien og myndighetene er ikke de eneste som ber til høyere makter. Rundt i hele landet følger folk dramaet på direkte TV-sendinger. Hashtaggen #ReddRayan, riktignok på arabisk, har gått viralt over hele Nord-Afrika, melder Al Jazeera.

Men å få gutten ut er ikke enkelt. Redningsarbeiderne har altså måttet grave et nytt hull ved siden av den eksisterende, smale brønnsjakten. På den måten kan de klare å komme seg ned.

TILSKUERE: Mange har samlet seg på området for å føkge arbeidet.

Å grave sjakten i brønnen større enn den er, har ikke vært et alternativ. Da ville jord og stein falt i hodet på Rayan. Det har også vært en frykt for at hele brønnen ville kollapse, siden grunnen i området skal være ustabil.

Med bare 45 centimeter i diameter på brønnen, var den for trang for å sende redningsarbeidere rett ned i den.

KREVENDE: Her er en av redningsarbeiderne.

Tunnel mellom sjaktene

The Guardia skriver at redningsarbeiderne fredag hadde kommet seg nær 32 meter ned, og at de så startet med å grave en horisontal tunnel på rundt tre meter mellom de to sjaktene.

Topogrofi-eksperter med kjennskap til terrenget er tilkalt.

SJAKT: Redningsmannskapene har gravd en ny sjakt ved siden av den eksisterende brønnen.

Selv om det høyst trolig er en skremmende opplevelse for femåringen har man klart å sende ned oksygen, mat og vann til ham, i håp om at han skal kunne holde seg i så god form som mulig helt til redningsmannskapene når frem.

Det er imidlertid uklart om gutten har fått i seg mat. Ifølge Al Jazeera er det svært kaldt i området, som ligger i Chefchaouen-provinsen.

Straks de har fått ham ut, står et legeteam klar til å undersøke ham. Et helikopter er også på stedet i tilfelle han trenger å bli fraktet til sykehus.

SKUELYSTNE: Mange mennesker har kommet til stedet for å følge dramaet på kloss hold.

Fotballstjerner

En av dem som venter i spenning, er Rayans bestemor Laaziza.

– Han er en veldig godt likt gutt her i landsbyen, ikke bare i sitt eget hjem, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Også en rekke kjendiser har engasjert seg. Marokkos fotballstjerne Achraf Hakimi, som spiller for PSG, og Algerie og Manchester Citys Riyad Mahrez, er blant de som har sendt sine lykkønskninger til femåringen i sosiale medier.

Mange har også tatt turen til ulykkesstedet. Det har lagt ekstra press på redningsarbeiderne, som allerede jobber under vanskelige forhold.

– Vi ber alle om å la redningsarbeiderne få gjøre jobben sin, og redde denne gutten, sier Baitas.

