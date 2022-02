Politibiler passer på utenfor Palais de Justice i sentrum av Paris i forbindelse med rettssaken etter terrorangrepene i 2015.

Terrortiltalt i Paris-rettssaken: − Jeg drepte ikke noen

Salah Abdeslam (32) er eneste gjenlevende av gjerningspersonene som utførte terrorangrepene i Paris 2015, ifølge påtalemyndigheten. Onsdag forklarte han seg i retten.

Av NTB-AFP-Ritzau

Publisert: Nå nettopp

– Jeg drepte ikke noen, jeg skadet ikke noen. Jeg forårsaket ikke så mye som en skramme, sa 32-åringen da han onsdag ble utspurt i retten.

Fransk påtalemyndighet mener at Abdeslam selv hadde på seg et bombebelte som han ikke klarte å detonere den fatale kvelden i Paris 13. november i 2015. Han skal i tillegg ha hjulpet til med å organisere det koordinerte terrorangrepet, blant annet ved å skaffe biler og hotellrom.

IS påtok seg ansvaret for angrepet, og onsdag gjentok Abdeslam sin støtte til IS. I tillegg advarte han retten om at det vil være en tabbe å statuere et eksempel ved å dømme han til livstid i fengsel.

– Dersom noen i fremtiden går på en buss eller metro med en koffert full av sprengstoff og i siste øyeblikk ombestemmer seg, så vil han da vite at det kan han ikke gjøre fordi da vil han bli fengslet eller drept, sa Abdeslam.

les også Rettspsykiatere om terrortiltalt: «Et vanlig menneske ...»

Flyktet til Belgia

Abdeslam har nektet å la seg avhøre siden han ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i Belgia noen måneder etter terrorangrepene.

Han har imidlertid erkjent å ha tatt av seg bombevesten før han flyktet fra den franske hovedstaden midt i kaoset som brøt ut terrorkvelden. Han rømte hjem til nabolaget der han vokste opp i Molenbeek-distriktet i Brussel.

Utspørringen som startet onsdag, vil i hovedsak ta for seg 32-åringens bakgrunn og hendelser forut for terrorangrepene. Påtalemyndigheten har allerede i stor grad kartlagt hvordan han tilbrakte store deler av ungdomstiden til å røyke hasj og gå på nattklubb.

De er spesielt interesserte i å vite om 32-åringens bror, Brahim, som reiste til Syria tidlig i 2015. Broren var en av selvmordsbomberne i terrorangrepene i Paris.

Abdeslams mor, søster, samt hans tidligere forlovede, var opprinnelig ment å forklare seg i retten onsdag. Men dommeren har oppgitt at dette utgår uten å oppgi flere detaljer rundt dette.

Historisk omfattende rettssak

Den omfattende rettssaken har pågått siden i høst. Rettssaken er ventet å pågå i hele ni måneder og er den største i moderne fransk rettshistorie. Justisminister Éric Dupond-Moretti har omtalt rettssaken som «et rettslig maraton som mangler sidestykke». Dommen er ventet i slutten av mai.

Til sammen 20 personer er tiltalt i saken, mens seks andre stilles for retten in absentia. Abdeslam antas å være den eneste overlevende fra gruppen som sto bak de koordinerte angrepene.

130 personer ble drept i terrorangrepene i Paris, flesteparten av dem på en konsert med rockebandet Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan i sentrum av byen. Midt blant de 1.500 publikummerne åpnet terroristene plutselig ild midt i konserten, og to av mennene utløste etter hvert selvmordsbomber.