HER BODDE HAN: I dette skuret bodde Chris de siste fem årene før han ble funnet. – Mannen var redd og sjenert, forteller en frivillig som tok hånd om ham.

Chris skal ha blitt holdt som slave i 40 år

I fire tiår skal Chris ha vært utsatt for moderne slaveri. De siste fem årene skal han ha blitt låst inn i et lite skur uten varme og toalett etter arbeidsdagen. Nå bruker han mye tid på å ta igjen alle fotball-VM han har gått glipp av.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

I et lite skur i en bobilpark i Carlisle i Nord-England ble en mann kjent som Chris funnet etter å ha blitt holdt som slave i 40 år, melder Sky News.

Det lille trehuset med tak av kryssfinér er ca. to ganger én meter stort.

Da arbeidsdagene var over skal han ha blitt låst inn i skuret med hengelås – uten tilgang til dusj eller oppvarming og kun med en bøtte som toalett. Detaljene skal ha kommet fram i samtaler mellom Chris og foreningen City Hearts, som tok hånd om ham da han ble funnet i 2018.

Den gangen gjennomførte det britiske arbeidstilsynet en ransakelse av området etter et tips fra publikum.

Organisasjonen City Hearts skaffet ham en seng i et nytt hjem. Chris måtte rehabiliteres og blant annet få opplæring i å lage mat og hvordan han skulle bruke en vaskemaskin.

– Sjenert og skremt

Ansatte i City Hearts forteller til Sky News at det raskt gikk opp for dem at mannen var analfabet og ikke i stand til å kommunisere særlig godt.

– Han var utslitt da han kom til oss. Han var sjenert og skremt, som et rådyr foran frontlyktene. Han forsto ikke alvoret i det som hadde skjedd med ham, sier Kyle France, kontaktpersonen for Chris i City Hearts.

Å få skikk på hygienen hans var noe av det første de måtte gjøre da Chris ankom.

– Det var klart at han ikke hadde vasket seg på veldig, veldig lenge. Han trengte å barbere seg og han trengte klær. Han trengte i det hele tatt å bli tatt skikkelig hånd om, sier France.

Over tid skal Chris ha bodd i en hestetilhenger, en forlatt bobil og de siste fem årene opp mot 2018 bodde han i skuret, ifølge BBC.

Gjør fremgang

Lederen for foreningen City Hearts, Ed Newton, sier til Sky News at mannen får språktrening.

Chris forteller at han nå bruker en del tid på å se kamper fra tidligere fotball-VM som han har gått glipp av i løpet av sine 40 år i slaveri.

– Han gjør det veldig bra og han snakker om at han er veldig stolt av fremgangen sin, sier Newton og legger til:

– Det er over 130.000 overlevende eller ofre for moderne slaveri i Storbritannia i dag.

– Dette kan være i skuret som grenser til hagen vår, til eiendommen vår. Vi må innse at veldig ofte er ofre for moderne slaveri ikke i lenker – de er gjemt i lyst skue, sier Newton.

Dømt for utnyttelse

En mann ved navn Peter Swailes (56) er blitt dømt til en ni måneders ubetinget og 18 måneders betinget fengselsstraff.

Han er dømt for å ha betalt Chris under minimumslønn, ifølge Chris så lite som 100 kroner dagen.

Peter Swailes og faren, som også heter Peter Swailes (81), ble arrestert i april 2019 for menneskehandel og kriminalitet knyttet til moderne slaveri.

Begge erklærte seg «ikke skyldig» i disse anklagene, men januar i år snudde den yngre Peter Swailes og erklærte seg skyldig i anklagene om å medvirket i menneskehandel, før rettssaken hadde begynt.

I mellomtiden døde Peter Swailes den eldre, før han ble stilt for retten.

Swailes ble av retten trodd på at han ikke visste om at Chris ble holdt fanget.

Dommer Richard Archer godtok at faren hans hadde hatt en «kontrollerende innflytelse på ham» og at den yngre Swailes ikke var ansvarlig for levekårene som Chris ble funnet i.

CARLISLE: Peter Swailes junior er dømt for å ha utnyttet Chris.

Fire tiår

Arbeidet som Chris utførte var gårdsarbeid, maling, legge skifer og asfaltering.

En dag da Chris holdt på å male falt han fra en stige og brakk ryggen og ribbeina.

Han ble fraktet til sykehus, men ble hentet tilbake igjen av de som holdt ham fanget. De skrev ham ut og tok ham med tilbake til livet i utnyttelse.

Martin Plimmer, sjefsetterforsker i det britiske arbeidstilsynet, fortalte at han aldri før har vært borti en slaveri-sak hvor utnyttelsen har foregått over en så lang tidsperiode.

– I fire tiår ble han i realiteten holdt som slave, sa Plimmer.