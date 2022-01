VAKSINEKØ. Folk står i kø for å ta coronavaksinen i byen Montreal tirsdag 4. januar.

Må ha coronapass for å handle alkohol og cannabis – nå står folk i vaksinekø

Timebestillinger for coronavaksinen økte til 6000 etter at myndighetene i Quebec kunngjorde at folk må ha vaksinepass for å handle på vinmonopoler og cannabisutsalg.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Allerede timer etter kunngjørelsen skjøt timebestillinger for coronavaksinasjon i været. Timebestillinger for vaksinen, som lå på 1500 i gjennomsnitt, økte til 6000 torsdag, skriver avisen Montreal Gazette.

– Takk til alle som har bestemt seg for å ta coronavaksinen. Det er ikke for sent å ta den første dosen. Beskytt deg selv, skriver helseminister Christian Dubé på Twitter fredag.

Fra tirsdag 18. januar må innbyggerne i den kanadiske provinsen Quebec ha vaksinepass for å handle på vinmonopoler og cannabisutsalg. Det kunngjorde Quebecs helseminister torsdag forrige uke.

Ifølge Dubé er halvparten av Québecs sykehusinnlagte coronapasienter uvaksinerte. Det er kun ti prosent av befolkningen i den kanadiske provinsen som ikke har tatt vaksinen.

Quebec rapporterte om en økning på 118 sykehusinnleggelser mandag. Det totale antallet sykehusinnleggelser er 2554, skriver TV-kanalen CTV Montreal.

Årsaken til at myndighetene vil kreve vaksinepass for å handle i disse butikkene, er økningen av smittetilfeller, spesielt av omikronvarianten. På sikt vil coronapass også bli nødvendig for andre ikke-essensielle tjenester, men helseministeren har ikke spesifisert når eller hvor dette vil tre i kraft.

DEMONSTRASJON. Folk protesterer mot myndighetenes coronarestriksjoner i Montreal lørdag 8. januar.

Nye tiltak mandag

Myndighetene innførte portforbud 30. desember i fjor. Portforbudet varer fra klokken 22 til klokken 5. Provinsen stengte også barer, treningssentre og innendørs servering på restauranter.

Mandag neste uke skal provinsen lette på enkelte restriksjoner. Etter planen skal grunnskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner gjenoppta fysisk undervisning.

Helseminister Dubé sier at en avgjørelse om portforbudet kommer snart:

– Det er 10. januar, det er fortsatt en uke igjen. Vi vil revurdere hva vi skal gjøre frem til 17. januar, sier Dubé til radiokanalen 98.5 FM.

PORTFORBUD. Quebecs helseminister Christian Dubé.

Folk som bryter portforbudet, risikerer bøter på opptil 41.300 kroner.

Provinsen innførte også portforbud fra januar til mai i fjor for å bremse smitteveksten da deltavarianten gjorde seg gjeldende. NTB skriver at et portforbud av dette omfanget ikke har blitt innført i Canada siden spanskesyken brøt ut for hundre år siden, ifølge historikere.